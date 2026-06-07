Bellingham rực sáng, 10 người tuyển Anh hạ Mexico 3-2 tại chảo lửa Azteca Jude Bellingham lập cú đúp chớp nhoáng giúp tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 tại vòng 16 đội World Cup 2026. Dù chơi thiếu người từ phút 54, đoàn quân HLV Thomas Tuchel vẫn bảo vệ thành công thành quả.

Sân vận động Azteca, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển, một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi chứng kiến cuộc chạm trán rực lửa giữa Mexico và đội tuyển Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026. Trong bầu không khí đặc quánh áp lực từ các cổ động viên chủ nhà, "Tam Sư" đã viết nên một bản anh hùng ca về sự bùng nổ của ngôi sao và bản lĩnh phòng ngự kiên cường.

Tuyển Anh loại Mexico trong trận cầu 5 bàn thắng. Ảnh: Getty Images.

Sự bùng nổ của Jude Bellingham

Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gặp không ít khó khăn trong 15 phút đầu trận. Mexico nhập cuộc với lối chơi áp sát tầm cao cực kỳ khó chịu, buộc tuyển Anh phải lùi sâu đội hình và tổ chức khối phòng ngự tầm trung. Sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng, điển hình là pha hỏng ăn của Bukayo Saka ở phút 14, khiến thế trận lâm vào bế tắc.

Tuy nhiên, đẳng cấp của một ngôi sao lớn đã lên tiếng đúng lúc. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, Jude Bellingham đã làm câm lặng hoàn toàn các khán đài Azteca. Phút 36, từ pha phản công thần tốc bắt nguồn từ cú ném bóng nhanh của Jordan Pickford, Saka bứt tốc bên hành lang cánh trước khi treo bóng chuẩn xác để Bellingham đánh đầu mở tỷ số.

Bellingham lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút. Ảnh: Getty Images.

Chưa dừng lại ở đó, phút 38, tiền vệ khoác áo Real Madrid tiếp tục tỏa sáng với cú dứt điểm quyết đoán sau đường dọn cỗ của Harry Kane, hoàn tất cú đúp chớp nhoáng. Hai bàn thắng liên tiếp như một gáo nước lạnh giội vào nỗ lực kiểm soát bóng của Mexico, giúp tuyển Anh nắm lợi thế cực lớn.

Bước ngoặt thẻ đỏ và màn đấu trí trên chấm 11m

Kịch tính được đẩy lên cao trào ngay trước khi hiệp một khép lại. Phút 43, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả phạt góc, Quinones tung cú dứt điểm sấm sét hạ gục Pickford, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Hy vọng trỗi dậy mạnh mẽ cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, khó khăn chồng chất cho tuyển Anh khi trung vệ trẻ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 54 sau pha vào bóng nguy hiểm. Trong thế thiếu người, HLV Thomas Tuchel buộc phải rút Saka ra nghỉ để tung John Stones vào sân gia cố hàng thủ. Chính sự thay đổi này đã giúp "Tam Sư" đứng vững và tận dụng phản công sắc lẹm.

Phút 58, Anthony Gordon bứt tốc khiến thủ môn Rangel phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m ở phút 60, Harry Kane bình tĩnh nâng tỷ số lên 3-1. Thế nhưng, Mexico cũng nhanh chóng đáp trả khi VAR xác định Kane phạm lỗi với Gutierrez trong vòng cấm chỉ vài phút sau đó. Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 69.

Bản lĩnh phòng ngự của Thomas Tuchel

Khoảng 20 phút cuối trận là màn tra tấn thể lực và tinh thần đối với 10 người của tuyển Anh. HLV Tuchel tiếp tục thực hiện các điều chỉnh mang tính thực dụng khi rút Harry Kane và các cầu thủ tấn công ra nghỉ để thay bằng Dan Burn và Djed Spence.

Hàng thủ "Tam Sư" với sự chỉ huy của Marc Guehi và Ezri Konsa đã chơi một trận đấu quả cảm. Những pha lăn xả cứu thua, đặc biệt là cú tắc bóng chính xác của Spence ở phút bù giờ, cùng sự tập trung cao độ của Pickford đã bảo toàn cách biệt mong manh. Tuyển Anh chính thức ghi tên mình vào tứ kết sau một trận cầu đầy cảm xúc tại Mexico City.

Thống kê trận đấu Mexico 2-3 Anh