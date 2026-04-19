Ben Shelton đăng quang Munich Open: Màn cứu break đỉnh cao trước Flavio Cobolli Ben Shelton chính thức trở thành tân vương Munich Open sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Flavio Cobolli, khẳng định bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Ben Shelton đã chính thức bước lên ngôi vị cao nhất tại Munich Open sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ Flavio Cobolli. Tay vợt người Mỹ thể hiện bản lĩnh kiên cường, đặc biệt là khả năng bảo vệ các điểm break quan trọng để đổi màu huy chương thành công sau khi lỡ hẹn với chức vô địch vào năm ngoái.

Khởi đầu bùng nổ và bản lĩnh cứu break

Bước vào trận chung kết với quyết tâm cao độ, Ben Shelton nhanh chóng áp đặt thế trận lên đối thủ người Italia. Ngay game cầm giao bóng mở màn của Cobolli, tay vợt người Mỹ đã xuất sắc đoạt break-point để vươn lên dẫn trước. Điểm nhấn lớn nhất trong khởi đầu này là game thứ hai, nơi Shelton đối mặt với áp lực cực lớn nhưng đã cứu thành công 6 điểm break để bảo toàn lợi thế.

Ben Shelton trở thành tân vương Munich Open

Sự áp đảo được duy trì khi Shelton tiếp tục bẻ thêm một game giao bóng nữa của đối thủ, nới rộng cách biệt lên 4-0. Dù Flavio Cobolli đã thi đấu cực kỳ nỗ lực, thậm chí cứu được 8 set-point (bao gồm 6 break-point trong game 7), nhưng anh vẫn không thể ngăn cản Shelton giành chiến thắng 6-2 trong set đấu đầu tiên.

Sự kịch tính trong set 2 và khoảnh khắc định đoạt

Sang set thứ hai, thế trận trở nên giằng co hơn khi Cobolli chấn chỉnh lại lối chơi và gây ra nhiều khó khăn cho Shelton. Hai tay vợt bám đuổi tỷ số sát sao cho đến thời điểm bản lề của trận đấu. Bước ngoặt đến ở game thứ 11, khi Shelton tận dụng thành công sai lầm của đối thủ để bẻ giao bóng quan trọng.

Với lợi thế dẫn 6-5, tay vợt người Mỹ không mắc sai lầm nào trong game giao bóng quyết định để khép lại set 2 với tỷ số 7-5. Chung cuộc, Ben Shelton giành chiến thắng 2-0 (tỷ số các set: 6-2, 7-5) để chính thức lên ngôi vô địch.

Bước tiến mới của tay vợt người Mỹ

Danh hiệu tại Munich Open đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ben Shelton. Từ vị thế á quân năm ngoái, anh đã trở lại mạnh mẽ hơn để giành lấy chức vô địch. Khả năng chịu áp lực và cứu break ấn tượng chính là chìa khóa giúp Shelton vượt qua thử thách cuối cùng để trở thành tân vương của giải đấu.