Ben Shelton lên tiếng bảo vệ Jannik Sinner trước quyết định rút khỏi Rogers Cup 2026 Ben Shelton khẳng định quyết định bỏ Rogers Cup 2026 của Jannik Sinner là hoàn toàn hợp lý nhằm tránh rủi ro chấn thương trong lịch thi đấu ATP quá khắc nghiệt.

Quyết định rút lui khỏi giải Masters 1000 Canadian Open 2026 (Rogers Cup 2026) của Jannik Sinner đang tạo ra nhiều tranh luận trong làng quần vợt. Giữa những ý kiến tiếc nuối từ người hâm mộ, tay vợt người Mỹ Ben Shelton đã công khai lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp, khẳng định việc ưu tiên sức khỏe là lựa chọn tỉnh táo trước lịch thi đấu ngày càng dẻo dai và khắc nghiệt của ATP Tour.

Jannik Sinner lỡ cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên vô địch tất cả các giải ATP 1000 trong một mùa giải dương lịch.

Sinner không phải là ngôi sao duy nhất đưa ra quyết định này. Hai tên tuổi lớn khác là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz cũng lựa chọn không tham dự giải đấu tại Canada nhằm hồi phục thể trạng, hướng tới giai đoạn quan trọng trên mặt sân cứng Bắc Mỹ. Dù vậy, sự vắng mặt này khiến Sinner lỡ mất cơ hội lịch sử trở thành tay vợt đầu tiên đăng quang trọn bộ các giải ATP Masters 1000 trong cùng một năm dương lịch.

Góc nhìn chuyên môn từ Ben Shelton

Chia sẻ trong buổi họp báo tại Washington Open, Ben Shelton cho rằng áp lực thể chất hiện tại đang vượt quá giới hạn an toàn của các vận động viên đỉnh cao. Tay vợt người Mỹ nhấn mạnh không ai hiểu rõ thể trạng bản thân hơn chính tay vợt đó.

Ben Shelton cảm thông cho quyết định khó khăn của đồng nghiệp.

"Tôi không chắc lịch thi đấu hiện tại có thực sự bền vững hay không. Điều khiến tôi lo ngại nhất là nguy cơ chấn thương. Jannik hiểu rõ cơ thể của mình hơn bất kỳ ai. Nếu Jannik hay Novak cảm thấy đủ thể lực và tinh thần, chắc chắn họ sẽ thi đấu. Họ không bỏ lỡ một giải đấu mà không có lý do chính đáng", Shelton phân tích.

Bên cạnh đó, tay vợt người Mỹ cũng chỉ ra thách thức khi phải thi đấu với mật độ dày đặc: "Anh ấy liên tục giành chiến thắng và luôn phải thi đấu đến những vòng đấu cuối cùng. Làm sao một tay vợt có thể chơi tất cả các giải đấu mà vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao?"

Những thống kê phản ánh tải trọng thi đấu

Các con số thống kê từ ATP Tour chứng minh tính hợp lý trong nhận định của Shelton. Từ đầu mùa giải, Jannik Sinner đã trải qua tổng cộng 47 trận đấu chính thức, nhiều hơn đáng kể so với 36 trận của Ben Shelton. Đáng chú ý, tay vợt số một thế giới gần như luôn duy trì thói quen tiến rất sâu ở mọi giải đấu tham dự.

Ngoại trừ Australian Open, Qatar Open và Roland Garros, Sinner đều góp mặt trong trận chung kết ở tất cả các giải còn lại. Roland Garros cũng là sự kiện duy nhất anh dừng bước trước vòng tứ kết. Việc liên tục vắt sức ở những trận đấu cuối cùng khiến khối lượng vận động thực tế của Sinner lớn hơn nhiều so với con số thống kê thuần túy.

Quyết định tạm nghỉ tại Rogers Cup dù làm gián đoạn cơ hội chinh phục kỷ lục, nhưng được đánh giá là bước lùi chiến thuật cần thiết để tay vợt người Ý duy trì thể lực cho giai đoạn nước rút quan trọng còn lại của mùa giải.