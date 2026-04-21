Ben Shelton vô địch Munich Open: Khi võ sĩ giác đấu thất bại và màn trêu đùa bạn gái Ben Shelton đánh bại Flavio Cobolli 6-2, 7-5 tại chung kết Munich Open 2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu sân đất nện cấp độ cao kéo dài 24 năm của quần vợt nam Mỹ.

Trên mặt sân đất nện tại Munich, Ben Shelton đã chính thức khẳng định vị thế mới của mình bằng chiến thắng thuyết phục trước Flavio Cobolli trong trận chung kết Munich Open 2026. Dù Cobolli bước vào trận đấu với khí chất của một "võ sĩ giác đấu" thực thụ, sự bùng nổ và những cú giao bóng đầy uy lực của tay vợt người Mỹ đã định đoạt kết quả trận đấu với tỷ số 6-2, 7-5.

Sự áp đảo của Ben Shelton và cột mốc lịch sử cho quần vợt Mỹ

Trận chung kết diễn ra với kịch bản nghiêng hẳn về phía Ben Shelton ở hiệp đấu đầu tiên. Tay vợt người Mỹ tận dụng tối đa lợi thế giao bóng và lối chơi giàu sức mạnh để áp đảo hoàn toàn đối thủ, nhanh chóng kết thúc set một với tỷ số 6-2. Dù Flavio Cobolli đã nỗ lực bám đuổi trong set hai, sự ổn định của Shelton ở những thời điểm quyết định đã giúp anh giành chiến thắng 7-5.

Chiến thắng này không chỉ mang về cho Shelton 500 điểm ATP mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng: chấm dứt 24 năm chờ đợi của quần vợt nam Mỹ cho một danh hiệu sân đất nện cấp độ cao. Đây là danh hiệu ATP 500 thứ hai của Shelton trong năm 2026, một bước chạy đà hoàn hảo trước thềm Madrid Open.

Hành trình của võ sĩ giác đấu Flavio Cobolli

Trước khi gác vợt ở trận cuối cùng, Flavio Cobolli đã có một tuần thi đấu thăng hoa, xứng danh với biệt danh "võ sĩ giác đấu". Tại bán kết, tay vợt người Ý đã gây chấn động khi quật ngã Alexander Zverev, hạt giống số 1 và là nhà đương kim vô địch, với tỷ số 6-3, 6-3.

Lối chơi bền bỉ và khả năng bào mòn thể lực đối thủ là vũ khí giúp Cobolli vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Chính Zverev cũng phải thừa nhận sự kiên cường của tay vợt 23 tuổi này sau thất bại tại bán kết. Tuy nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối từ các cú giao bóng của Shelton, Cobolli đã không thể tạo nên bất ngờ cuối cùng.

Khoảnh khắc hài hước tại lễ trao giải

Điểm nhấn thú vị nhất của trận chung kết không nằm ở các pha bóng chuyên môn mà đến từ màn phát biểu của Cobolli. Thay vì vẻ thất vọng thường thấy sau một trận thua chung kết, tay vợt người Ý đã khiến cả khán đài bật cười khi hướng về phía bạn gái Matilde Galli trên khán đài.

Cobolli hóm hỉnh chia sẻ: "Hôm qua tôi gọi cho bạn gái và nói: 'Làm ơn đừng để anh thua'. Nhưng cô ấy vẫn làm thế… Có lẽ lần sau em nên ở nhà!". Lời nói đùa này không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng mà còn cho thấy sự lạc quan của Cobolli dù lỡ hẹn với danh hiệu thứ tư trong sự nghiệp.

Cặp đôi rất kín tiếng trước truyền thông

Matilde Galli đã công khai mối quan hệ với Cobolli từ năm 2021. Cả hai vốn rất kín tiếng trước truyền thông, chỉ thi thoảng xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch hoặc tại khu vực dành cho người thân của vận động viên (player box).

Cục diện quần vợt thế giới trước thềm Madrid Open

Với phong độ hiện tại, Ben Shelton đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho giải Madrid Open sắp tới, diễn ra từ ngày 22/04 đến 03/05. Trong bối cảnh các ngôi sao như Carlos Alcaraz hay Novak Djokovic đang đối mặt với chấn thương, sự thăng tiến của Shelton và sự ổn định của Jannik Sinner hay Casper Ruud hứa hẹn sẽ tạo nên một giải đấu kịch tính và khó lường.