Ben White: 'Chất xúc tác' hoàn hảo giúp Bukayo Saka bùng nổ tại Arsenal Sự trở lại của Ben White bên hành lang cánh phải đã giải phóng Bukayo Saka, tạo nên mũi khoan lợi hại giúp Arsenal duy trì vị thế ứng viên vô địch tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải, Arsenal đang chứng minh bản lĩnh của một ứng cử viên hàng đầu cho cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Đằng sau chuỗi phong độ thăng hoa đó, sự tái hợp giữa Bukayo Saka và Ben White đã tạo ra một sức mạnh tấn công hủy diệt, mang lại nguồn sinh khí mới cho hành lang cánh phải của Pháo thủ.

Bộ đôi Ben White - Saka chơi cực kỳ ăn ý.

Sự ăn ý đặc biệt tại Emirates

Trận đấu gặp Fulham trên sân nhà Emirates là minh chứng sống động nhất cho sự liên kết tuyệt vời này. Ngay trong những phút bù giờ hiệp một, bộ đôi này đã thực hiện loạt pha đập nhả ở không gian hẹp, khiến hàng thủ đối phương hoàn toàn bất lực. Khả năng duy trì quyền kiểm soát và áp lực liên tục của Arsenal phụ thuộc rất lớn vào "chất xúc tác" độc nhất mà White và Saka tạo ra.

Trong hai mùa bóng qua, chấn thương đã hạn chế cơ hội sát cánh của cặp bài trùng này, khiến HLV Mikel Arteta phải ưu tiên Jurrien Timber. Tuy nhiên, khi White trở lại đá chính cùng Saka tại Ngoại hạng Anh, hiệu quả tấn công ngay lập tức được cải thiện. Sau khi đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo trước Fulham, Saka tiếp tục ghi bàn quyết định vào lưới Atletico Madrid, đưa Arsenal vào chung kết Champions League.

White là cạ cứng trên sân của Saka.

Những con số biết nói về 'sợi dây liên kết'

Phân tích thống kê cho thấy tầm quan trọng của Ben White đối với đầu ra bàn thắng của Saka. Trước khi Saka rời sân trong trận gặp Fulham, cả hai đã trao đổi 14 đường chuyền. Riêng White có 9 đường chuyền cho Saka, con số cao nhất trận. Kịch bản này lặp lại trước Atletico Madrid với 8 đường chuyền từ White dành cho ngôi sao số 7 chỉ trong 58 phút.

Nhìn rộng hơn từ mùa giải 2022/23, khi White chuyển sang đá hậu vệ phải, bộ đôi này thực hiện trung bình 19,6 đường chuyền cho nhau mỗi 90 phút. Con số này vượt trội hoàn toàn so với mức trung bình 12,4 đường chuyền giữa Timber và Saka. Sự khác biệt về phong cách thi đấu giúp Saka đạt tỷ lệ ghi bàn và kiến tạo cao hơn gần 20% khi có White hỗ trợ phía sau (0,67 so với 0,57 G/A mỗi trận).

Saka thăng hoa thời gian gần đây.

Lựa chọn chiến thuật cho trận chung kết

Ben White từng chia sẻ về mối quan hệ này: "Chúng tôi chỉ đơn giản là hiểu nhau. Khi ngẩng đầu lên, tôi biết cậu ấy sẽ làm gì. Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ấy vào vị trí thuận lợi nhất". White tham gia vào quá trình triển khai bóng năng nổ và táo bạo hơn, biến Saka thành mũi nhọn sắc bén hơn bao giờ hết.

Dù Jurrien Timber sở hữu kỹ năng phòng ngự và không chiến đáng nể, phù hợp để đối phó với những ngôi sao như Khvicha Kvaratskhelia của Paris Saint-Germain, nhưng Ben White mới là chìa khóa để vắt kiệt sức mạnh tấn công của Saka. Đối với HLV Mikel Arteta, nếu muốn tối đa hóa hỏa lực cho trận chung kết Champions League sắp tới, Ben White chắc chắn là mảnh ghép không thể thay thế bên hành lang cánh phải.