Ben White tái xuất kịch tính tại Wembley: Từ người hùng đến tội đồ của tuyển Anh Ghi bàn mở tỷ số sau 3 năm vắng bóng nhưng lại phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, Ben White trải qua ngày trở lại đầy tranh cãi trong trận hòa 1-1 với Uruguay.

Sân vận động Wembley đêm qua đã chứng kiến một trong những màn tái xuất giàu cảm xúc và tranh cãi nhất lịch sử gần đây của "Tam sư". Ben White, hậu vệ thuộc biên chế Arsenal, đã chính thức trở lại màu áo đội tuyển quốc gia sau hơn ba năm vắng bóng, kể từ quyết định rút lui đầy bí ẩn tại World Cup 2022.

Màn trình diễn rực lửa và sai lầm định mệnh

Được tung vào sân thay cho Fikayo Tomori ở phút 69, Ben White ngay lập tức phải đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn khi một bộ phận khán giả tại Wembley dành cho anh những tiếng la ó. Tuy nhiên, hậu vệ 28 tuổi này chỉ mất 12 phút để đưa ra lời đáp trả đanh thép nhất bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Phút 81, từ một tình huống phối hợp sắc nét, White có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng đã biến anh thành người hùng của trận đấu, khép lại những hoài nghi về lòng tận hiến sau những mâu thuẫn trong quá khứ với cựu trợ lý Steve Holland dưới thời Gareth Southgate.

Dẫu vậy, kịch bản hoàn hảo đã không xảy ra. Chỉ ít phút sau khi sắm vai người hùng, chính White lại phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho Uruguay. Trên chấm 11m, Federico Valverde không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số hòa 1-1, khiến màn ra mắt của tân HLV Thomas Tuchel trở nên không trọn vẹn.

Sự bảo vệ của Thomas Tuchel và tương lai đầy thử thách

Bất chấp những sai lầm và phản ứng tiêu cực từ khán đài, HLV Thomas Tuchel vẫn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho cậu học trò. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng White hoàn toàn phù hợp với triết lý của ông nhờ tính kỷ luật chiến thuật và sự đa năng khi có thể đảm nhiệm cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải.

Phân tích sâu hơn về chiến thuật, việc Tuchel lựa chọn White thay vì những cái tên đang có phong độ cao như Trent Alexander-Arnold cho thấy ông ưu tiên khả năng phòng ngự thực dụng. Tuy nhiên, chặng đường giành suất dự World Cup 2026 của White chắc chắn sẽ không hề bằng phẳng khi danh sách cạnh tranh vẫn còn đó những cái tên như Reece James, Tino Livramento hay John Stones.

Danh sách cạnh tranh vị trí hàng thủ tuyển Anh

Reece James, Tino Livramento, Djed Spence. Trung vệ: Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, John Stones, Fikayo Tomori.

Có thể thấy, Ben White đã bước qua cánh cửa trở lại ĐTQG theo cách ồn ào nhất có thể. Để thực sự giành lại niềm tin từ người hâm mộ và đảm bảo một vị trí vững chắc cho chiến dịch World Cup sắp tới, hậu vệ của Arsenal cần nhiều hơn là một bàn thắng; anh cần sự ổn định và bản lĩnh thép để vượt qua vòng xoáy chỉ trích.