Về Báo Hà Tĩnh

Benfica 2-0 Vitória SC: Benfica giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 18:58

Benfica nắm giữ lợi thế áp đảo nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước Vitória SC, tạo điểm tựa vững chắc khi bước vào màn so tài tại thánh địa Estádio da Luz.

Benfica2 - 0Vitória SCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Benfica tiếp đón Vitória SC.

  • 12'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 84% - 16% Vitória SC, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Tony Strata (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'BÀN THẮNG! Benfica (1-0)

    Phút 24': Samuel Dahl (Benfica) lập công (kiến tạo: Vangelis Pavlidis). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 78% - 22% Vitória SC, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Gonçalo Nogueira (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 78% - 22% Vitória SC, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 8 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 66% - 34% Vitória SC, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 9 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 0 - 2.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Leandro Barreiro (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Tomás Araújo (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Fábio Samuel Amorim Silva (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 65% - 35% Vitória SC, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 9 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 15, cứu thua 0 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Benfica): Fredrik Aursnes vào sân thay Leandro Barreiro.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Benfica): Claudio Echeverri vào sân thay Andreas Schjelderup.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Vitória SC): Beni Mukendi vào sân thay Lohann Doucet.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Vitória SC): Telmo Arcanjo vào sân thay Miguel Nogueira.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Balieiro Thiago (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 63% - 37% Vitória SC, dứt điểm 19 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 10 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 17, cứu thua 0 - 3.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Benfica): Heorhii Sudakov vào sân thay Alexander Bah.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Rafa Silva.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Vitória SC): Matija Mitrović vào sân thay Gonçalo Nogueira.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Vitória SC): Patrick Ouotro vào sân thay Arnel Jakupović.

  • 75'BÀN THẮNG! Benfica (2-0)

    Phút 75': Heorhii Sudakov (Benfica) lập công (kiến tạo: Claudio Echeverri). Tỷ số: 2 - 0.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Vitória SC): Miguel Magalhaes vào sân thay Tony Strata.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Vangelis Pavlidis.

  • 84'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 65% - 35% Vitória SC, dứt điểm 22 - 6 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 11 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 21, cứu thua 0 - 3.

  • KTKết thúc: Benfica 2-0 Vitória SC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:58 12/10/2026

Đội hình chính thức
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
24
Samuel Soares
6
A. Bah
44
Tomás Araújo
3
A. Circati
26
S. Dahl
18
L. Barreiro
36
João Palhinha
27
Rafa
25
G. Prestianni
21
Schjelderup
14
V. Pavlidis
48
O. Zych
23
T. Strata
28
Thiago Balieiro
21
T. Borevković
13
João Mendes
8
Gonçalo Nogueira
44
L. Doucet
7
O. Camara
20
Samu
17
Miguel Nogueira
9
A. Jakupovic
Dự bị
Benfica
30 C. Echeverri22 J. Durán34 El Karouani88 Tiago Freitas8 F. Aursnes72 A. Cabral62 J. Neto11 D. Lukebakio16 Manu
Vitória SC
98 Lucas Furtado18 Telmo Arcanjo2 Miguel Maga19 V. Andersson82 F. Dias16 Beni6 M. Mitrović29 V. Ouotro4 Óscar Rivas
Cập nhật đội hình lúc 23:33 11/10/2026
BenficaThống kêVitória SC
62%
Kiểm soát bóng
38%
23
Dứt điểm
8
5
Trúng đích
0
11
Phạt góc
6
9
Phạm lỗi
23
1
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
S. Dahl
S. Dahl
Benfica
1 bàn
H. Sudakov
H. Sudakov
Benfica
1 bàn
V. Pavlidis
V. Pavlidis
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.49
C. Echeverri
C. Echeverri
Benfica
1 kiến tạo · điểm 6.89
Tomás Araújo
Tomás Araújo
Benfica
Điểm 7.65
A. Circati
A. Circati
Benfica
Điểm 7.6

Cuộc đối đầu giữa Benfica và Vitória SC diễn ra lúc 00:00 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Estádio da Luz mang đậm dấu ấn về sự chênh lệch lịch sử. Ngay từ những thông số trước giờ bóng lăn, Benfica đã nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước đối thủ, tạo nên bệ phóng vững chắc cho mục tiêu giành trọn niềm vui trên sân nhà.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Estádio da Luz. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Benfica áp đảo tuyệt đối khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận. Ở chiều ngược lại, Vitória SC không thể có nổi một lần ca khúc khải hoàn trước đối thủ.

Sự áp đảo này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về mặt con số, mà còn tạo ra rào cản tâm lý rất lớn cho Vitória SC mỗi khi bước vào cuộc chạm trán. Việc liên tục trải qua chuỗi trận không thắng trước Benfica khiến đội khách gặp nhiều bất lợi ngay từ cách tiếp cận trận đấu.

Tương quan phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bên cạnh yếu tố lịch sử, màn trình diễn thực tế ở giai đoạn gần đây cũng phản ánh rõ nét sự vượt trội của đội chủ nhà. Benfica hiện đang nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Đội bóng áo đỏ duy trì hiệu suất thi đấu ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trong 5 trận gần nhất.

Trái ngược với sự ổn định của đội chủ nhà, Vitória SC đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau những vòng đấu đã qua. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Vitória SC chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận.

Khoảng cách lên tới 11 điểm giữa hai câu lạc bộ là minh chứng rõ ràng cho cách biệt về chất lượng màn trình diễn từ đầu mùa. Trong khi Benfica duy trì nhịp độ tích lũy điểm số đều đặn ở nhóm trên, Vitória SC vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định nhằm cải thiện tình hình ở nửa dưới bảng tổng sắp.

Thế trận hứa hẹn nghiêng về phía chủ nhà

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estádio da Luz, Benfica sở hữu đầy đủ điều kiện thuận lợi để chủ động triển khai thế trận theo ý muốn. Khả năng kiểm soát nhịp độ cùng sự tự tin từ chuỗi phong độ thắng 4 trong 5 trận gần nhất sẽ là chìa khóa giúp đội chủ nhà gây sức ép liên tục lên hệ thống phòng ngự của Vitória SC.

Đối với Vitória SC, chuyến làm khách này được dự báo sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn. Để tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mà họ chưa từng đánh bại trong 5 lần so tài gần đây, đội khách buộc phải thi đấu tập trung tối đa và hạn chế tối thiểu những sai sót. Tuy nhiên, với điểm tựa đối đầu áp đảo cùng phong độ vượt trội, Benfica vẫn là bên nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong cuộc đọ sức sắp tới.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Benfica · 4 thắng1 hòaVitória SC · 0 thắng
22/03/2026
Benfica
3 - 0
Vitória SC
BEN
02/11/2025
Vitória SC
0 - 3
Benfica
BEN
20/04/2025
Vitória SC
0 - 3
Benfica
BEN
08/12/2024
Benfica
1 - 0
Vitória SC
BEN
12/02/2024
Vitória SC
2 - 2
Benfica
Hòa
Benfica
5 trận gần nhất
BTTTT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
22
Ghi (TB 3.1)
7
Thủng lưới
Vitória SC
5 trận gần nhất
THBHB
7
Trận
1-2-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto8800+1624TTTTT
2Sporting CP8530+1118THHTT
3Santa Clara8530+818THTTH
4Benfica7511+1516BTTTT
5Academico Viseu8422+114TTTTB
13Famalicao7142+27THHHB
14Vitória SC7124-35HBHBT
15Nacional7115-84BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Benfica 2-0 Vitória SC: Benfica giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO