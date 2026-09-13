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Benfica 3-1 GIL Vicente: Benfica giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 19:17

Benfica đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón đối thủ GIL Vicente, với chuỗi trận bất bại ấn tượng cùng thành tích toàn thắng trong các lần đối đầu gần đây.

Benfica3 - 1GIL VicenteKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Benfica tiếp đón GIL Vicente.

  • 7'BÀN THẮNG! GIL Vicente (0-1)

    Phút 7': Hector Hernandez (GIL Vicente) lập công (kiến tạo: Gil Pinto Martins). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': Enzo Barrenechea (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 72% - 28% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

  • 25'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 73% - 27% GIL Vicente, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Hector Hernandez (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 29'BÀN THẮNG! Benfica (1-1)

    Phút 29': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 68% - 32% GIL Vicente, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 65% - 35% GIL Vicente, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 3 - 7.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (GIL Vicente): Santiago García González vào sân thay Agustín Moreira.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Hector Hernandez.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Benfica): Fredrik Aursnes vào sân thay Leandro Barreiro.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Enzo Barrenechea.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 11 - 0; phạm lỗi 4 - 9.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Lucão (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Benfica): Claudio Echeverri vào sân thay Andreas Schjelderup.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Rafa Silva.

  • 76'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 12 - 0; phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 1.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (GIL Vicente): José Silva vào sân thay David Moreira.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (GIL Vicente): Tidjany Chabrol Toure vào sân thay Gil Pinto Martins.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Daniel Banjaqui.

  • 87'BÀN THẮNG! Benfica (2-1)

    Phút 87': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (GIL Vicente): Antonio Espigares vào sân thay Marvin Elimbi Gilbert.

  • 89'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 13 - 0; phạm lỗi 8 - 17, cứu thua 0 - 2.

  • 90+3'BÀN THẮNG! Benfica (3-1)

    Phút 90+3': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Claudio Echeverri). Tỷ số: 3 - 1.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Benfica 3-1 GIL Vicente

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:58 14/09/2026

Đội hình chính thức
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
GIL Vicente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto
24
Samuel Soares
58
Daniel Banjaqui
44
Tomás Araújo
2
C. Lenglet
26
S. Dahl
5
Barrenechea
18
L. Barreiro
27
Rafa
25
G. Prestianni
21
Schjelderup
14
V. Pavlidis
30
Lucão
47
Ricardo Esgaio
4
Elimbi Gilbert
39
Jonathan Buatu
45
David Moreira
6
Zé Carlos
12
A. Lausen
77
Murilo
20
Gil Pinto Martins
27
A. Moreira
23
Héctor Hernández
Dự bị
Benfica
3 A. Circati22 J. Durán30 C. Echeverri34 El Karouani72 A. Cabral13 J. Kamiński36 João Palhinha11 D. Lukebakio16 Manu
GIL Vicente
17 Sergio Bermejo19 Guilherme7 T. Touré3 Espigares32 M. Fernández10 Santi García99 M. Kaba82 Gonçalo Maia Pereira11 Joelson Fernandes
Cập nhật đội hình lúc 23:35 13/09/2026
BenficaThống kêGIL Vicente
64%
Kiểm soát bóng
36%
17
Dứt điểm
4
5
Trúng đích
2
14
Phạt góc
0
10
Phạm lỗi
18
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
V. Pavlidis
V. Pavlidis
Benfica
2 bàn
G. Prestianni
G. Prestianni
Benfica
1 bàn
Héctor Hernández
Héctor Hernández
GIL Vicente
1 bàn
Gil Pinto Martins
Gil Pinto Martins
GIL Vicente
1 kiến tạo · điểm 6.76
C. Echeverri
C. Echeverri
Benfica
1 kiến tạo · điểm 6.66

Cuộc so tài giữa Benfica và GIL Vicente diễn ra vào lúc 00:00 ngày 14/09 mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, Benfica có cơ hội lớn để gia tăng sức ép và bám đuổi vị trí số một nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Benfica duy trì sự ổn định để bám đuổi ngôi đầu

Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với nền tảng phong độ rất thuyết phục. Trong 5 trận đấu gần nhất, Benfica đã giành được 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây dựng vị thế vững chắc trong top đầu.

Khoảng cách về điểm số hiện tại đòi hỏi Benfica phải tận dụng tối đa lợi thế sân bãi trước các đối thủ ở nhóm giữa. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận là chìa khóa để đội bóng tiếp tục tích lũy trọn vẹn điểm số nhằm phục vụ mục tiêu chiếm lĩnh ngôi đầu bảng.

Thử thách lớn dành cho phong độ của GIL Vicente

Ở phía bên kia chiến tuyến, GIL Vicente hiện xếp ở vị trí thứ 8 với 7 điểm. Đội khách đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và cũng thể hiện những tín hiệu tích cực về mặt kết quả gần đây.

Trong 4 trận đấu gần nhất được ghi nhận, GIL Vicente đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Dù phong độ đang có chiều hướng đi lên, việc phải chạm trán một ứng viên hàng đầu trên sân khách vẫn là bài toán vô cùng nan giải đối với đội bóng này.

Ưu thế đối đầu áp đảo nghiêng về phía Benfica

Bên cạnh phong độ và thứ hạng vượt trội, yếu tố lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Benfica đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành cả 5 chiến thắng trước GIL Vicente mà không để đối phương có bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.

Cán cân đối đầu chênh lệch này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho các cầu thủ Benfica. Về phần mình, GIL Vicente sẽ cần một đấu pháp cực kỳ chặt chẽ nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ kỵ dơ.

Đánh giá cục diện trận đấu

Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ hiện tại, vị trí trên bảng xếp hạng cho đến lịch sử đối đầu đều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với 13 điểm trong tay và mục tiêu bám đuổi sát sao ngôi đầu, Benfica nắm giữ thế chủ động và hoàn toàn đủ khả năng áp đặt nhịp độ để hướng đến việc giành trọn 3 điểm trước GIL Vicente.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Benfica · 5 thắng0 hòaGIL Vicente · 0 thắng
03/03/2026
GIL Vicente
1 - 2
Benfica
BEN
27/09/2025
Benfica
2 - 1
GIL Vicente
BEN
29/03/2025
GIL Vicente
0 - 3
Benfica
BEN
29/09/2024
Benfica
5 - 1
GIL Vicente
BEN
05/02/2024
Benfica
3 - 0
GIL Vicente
BEN
Benfica
5 trận gần nhất
TTTTT
5
Trận
4-1-0
T-H-B
18
Ghi (TB 3.6)
3
Thủng lưới
GIL Vicente
5 trận gần nhất
BHTT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 0.8)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica5410+1513TTTTH
3Sporting CP5410+913TTTTH
7Academico Viseu6222-28TTBHB
8GIL Vicente4211+27BHTT
9SC Braga4211+17BTTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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