Benfica 3-1 GIL Vicente: Benfica giành chiến thắng Benfica đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón đối thủ GIL Vicente, với chuỗi trận bất bại ấn tượng cùng thành tích toàn thắng trong các lần đối đầu gần đây.

Benfica 3 - 1 GIL Vicente Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón GIL Vicente.

7' BÀN THẮNG! GIL Vicente (0-1) Phút 7': Hector Hernandez (GIL Vicente) lập công (kiến tạo: Gil Pinto Martins). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thẻ vàng Phút 12': Enzo Barrenechea (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 72% - 28% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

25' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 73% - 27% GIL Vicente, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

26' Thẻ vàng Phút 26': Hector Hernandez (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

29' BÀN THẮNG! Benfica (1-1) Phút 29': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

37' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 68% - 32% GIL Vicente, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 65% - 35% GIL Vicente, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 3 - 7.

56' Thay người Phút 56' (GIL Vicente): Santiago García González vào sân thay Agustín Moreira.

56' Thay người Phút 56' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Hector Hernandez.

58' Thay người Phút 58' (Benfica): Fredrik Aursnes vào sân thay Leandro Barreiro.

58' Thay người Phút 58' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Enzo Barrenechea.

63' Thẻ vàng Phút 63': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 11 - 0; phạm lỗi 4 - 9.

70' Thẻ vàng Phút 70': Lucão (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

72' Thay người Phút 72' (Benfica): Claudio Echeverri vào sân thay Andreas Schjelderup.

72' Thay người Phút 72' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Rafa Silva.

76' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 12 - 0; phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 1.

81' Thay người Phút 81' (GIL Vicente): José Silva vào sân thay David Moreira.

81' Thay người Phút 81' (GIL Vicente): Tidjany Chabrol Toure vào sân thay Gil Pinto Martins.

81' Thay người Phút 81' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Daniel Banjaqui.

87' BÀN THẮNG! Benfica (2-1) Phút 87': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

88' Thay người Phút 88' (GIL Vicente): Antonio Espigares vào sân thay Marvin Elimbi Gilbert.

89' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 13 - 0; phạm lỗi 8 - 17, cứu thua 0 - 2.

90+3' BÀN THẮNG! Benfica (3-1) Phút 90+3': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Claudio Echeverri). Tỷ số: 3 - 1.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Benfica 3-1 GIL Vicente Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:58 14/09/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto 24 Samuel Soares 58 Daniel Banjaqui 44 Tomás Araújo 2 C. Lenglet 26 S. Dahl 5 Barrenechea 18 L. Barreiro 27 Rafa 25 G. Prestianni 21 Schjelderup 14 V. Pavlidis 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 4 Elimbi Gilbert 39 Jonathan Buatu 45 David Moreira 6 Zé Carlos 12 A. Lausen 77 Murilo 20 Gil Pinto Martins 27 A. Moreira 23 Héctor Hernández Dự bị Benfica 3 A. Circati 22 J. Durán 30 C. Echeverri 34 El Karouani 72 A. Cabral 13 J. Kamiński 36 João Palhinha 11 D. Lukebakio 16 Manu GIL Vicente 17 Sergio Bermejo 19 Guilherme 7 T. Touré 3 Espigares 32 M. Fernández 10 Santi García 99 M. Kaba 82 Gonçalo Maia Pereira 11 Joelson Fernandes Cập nhật đội hình lúc 23:35 13/09/2026

Benfica Thống kê GIL Vicente 64% Kiểm soát bóng 36% 17 Dứt điểm 4 5 Trúng đích 2 14 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 18 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật V. Pavlidis Benfica 2 bàn G. Prestianni Benfica 1 bàn Héctor Hernández GIL Vicente 1 bàn Gil Pinto Martins GIL Vicente 1 kiến tạo · điểm 6.76 C. Echeverri Benfica 1 kiến tạo · điểm 6.66

Cuộc so tài giữa Benfica và GIL Vicente diễn ra vào lúc 00:00 ngày 14/09 mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, Benfica có cơ hội lớn để gia tăng sức ép và bám đuổi vị trí số một nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Benfica duy trì sự ổn định để bám đuổi ngôi đầu

Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với nền tảng phong độ rất thuyết phục. Trong 5 trận đấu gần nhất, Benfica đã giành được 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây dựng vị thế vững chắc trong top đầu.

Khoảng cách về điểm số hiện tại đòi hỏi Benfica phải tận dụng tối đa lợi thế sân bãi trước các đối thủ ở nhóm giữa. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận là chìa khóa để đội bóng tiếp tục tích lũy trọn vẹn điểm số nhằm phục vụ mục tiêu chiếm lĩnh ngôi đầu bảng.

Thử thách lớn dành cho phong độ của GIL Vicente

Ở phía bên kia chiến tuyến, GIL Vicente hiện xếp ở vị trí thứ 8 với 7 điểm. Đội khách đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và cũng thể hiện những tín hiệu tích cực về mặt kết quả gần đây.

Trong 4 trận đấu gần nhất được ghi nhận, GIL Vicente đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Dù phong độ đang có chiều hướng đi lên, việc phải chạm trán một ứng viên hàng đầu trên sân khách vẫn là bài toán vô cùng nan giải đối với đội bóng này.

Ưu thế đối đầu áp đảo nghiêng về phía Benfica

Bên cạnh phong độ và thứ hạng vượt trội, yếu tố lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Benfica đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành cả 5 chiến thắng trước GIL Vicente mà không để đối phương có bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.

Cán cân đối đầu chênh lệch này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho các cầu thủ Benfica. Về phần mình, GIL Vicente sẽ cần một đấu pháp cực kỳ chặt chẽ nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ kỵ dơ.

Đánh giá cục diện trận đấu

Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ hiện tại, vị trí trên bảng xếp hạng cho đến lịch sử đối đầu đều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với 13 điểm trong tay và mục tiêu bám đuổi sát sao ngôi đầu, Benfica nắm giữ thế chủ động và hoàn toàn đủ khả năng áp đặt nhịp độ để hướng đến việc giành trọn 3 điểm trước GIL Vicente.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Benfica · 5 thắng 0 hòa GIL Vicente · 0 thắng GIL Vicente 1 - 2 Benfica BEN Benfica 2 - 1 GIL Vicente BEN GIL Vicente 0 - 3 Benfica BEN Benfica 5 - 1 GIL Vicente BEN Benfica 3 - 0 GIL Vicente BEN

Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 18 Ghi (TB 3.6) 3 Thủng lưới GIL Vicente 5 trận gần nhất B H T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 5 4 1 0 +15 13 T T T T H 3 Sporting CP 5 4 1 0 +9 13 T T T T H … 7 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 8 GIL Vicente 4 2 1 1 +2 7 B H T T 9 SC Braga 4 2 1 1 +1 7 B T T H …