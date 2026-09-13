Benfica 3-1 GIL Vicente: Benfica giành chiến thắng
Benfica đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón đối thủ GIL Vicente, với chuỗi trận bất bại ấn tượng cùng thành tích toàn thắng trong các lần đối đầu gần đây.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Benfica tiếp đón GIL Vicente.
- 7'BÀN THẮNG! GIL Vicente (0-1)
Phút 7': Hector Hernandez (GIL Vicente) lập công (kiến tạo: Gil Pinto Martins). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Thẻ vàng
Phút 12': Enzo Barrenechea (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 72% - 28% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0.
- 25'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 73% - 27% GIL Vicente, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 2.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Hector Hernandez (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).
- 29'BÀN THẮNG! Benfica (1-1)
Phút 29': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 37'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 68% - 32% GIL Vicente, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 2 - 4.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 65% - 35% GIL Vicente, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 9 - 0; phạm lỗi 3 - 7.
- 56'Thay người
Phút 56' (GIL Vicente): Santiago García González vào sân thay Agustín Moreira.
- 56'Thay người
Phút 56' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Hector Hernandez.
- 58'Thay người
Phút 58' (Benfica): Fredrik Aursnes vào sân thay Leandro Barreiro.
- 58'Thay người
Phút 58' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Enzo Barrenechea.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 11 - 0; phạm lỗi 4 - 9.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Lucão (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 72'Thay người
Phút 72' (Benfica): Claudio Echeverri vào sân thay Andreas Schjelderup.
- 72'Thay người
Phút 72' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Rafa Silva.
- 76'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 12 - 0; phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 1.
- 81'Thay người
Phút 81' (GIL Vicente): José Silva vào sân thay David Moreira.
- 81'Thay người
Phút 81' (GIL Vicente): Tidjany Chabrol Toure vào sân thay Gil Pinto Martins.
- 81'Thay người
Phút 81' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Daniel Banjaqui.
- 87'BÀN THẮNG! Benfica (2-1)
Phút 87': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.
- 88'Thay người
Phút 88' (GIL Vicente): Antonio Espigares vào sân thay Marvin Elimbi Gilbert.
- 89'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 64% - 36% GIL Vicente, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 13 - 0; phạm lỗi 8 - 17, cứu thua 0 - 2.
- 90+3'BÀN THẮNG! Benfica (3-1)
Phút 90+3': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Claudio Echeverri). Tỷ số: 3 - 1.
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Benfica 3-1 GIL Vicente
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 01:58 14/09/2026
Cuộc so tài giữa Benfica và GIL Vicente diễn ra vào lúc 00:00 ngày 14/09 mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, Benfica có cơ hội lớn để gia tăng sức ép và bám đuổi vị trí số một nếu giành trọn vẹn điểm số trên sân nhà.
Benfica duy trì sự ổn định để bám đuổi ngôi đầu
Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với nền tảng phong độ rất thuyết phục. Trong 5 trận đấu gần nhất, Benfica đã giành được 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây dựng vị thế vững chắc trong top đầu.
Khoảng cách về điểm số hiện tại đòi hỏi Benfica phải tận dụng tối đa lợi thế sân bãi trước các đối thủ ở nhóm giữa. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận là chìa khóa để đội bóng tiếp tục tích lũy trọn vẹn điểm số nhằm phục vụ mục tiêu chiếm lĩnh ngôi đầu bảng.
Thử thách lớn dành cho phong độ của GIL Vicente
Ở phía bên kia chiến tuyến, GIL Vicente hiện xếp ở vị trí thứ 8 với 7 điểm. Đội khách đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và cũng thể hiện những tín hiệu tích cực về mặt kết quả gần đây.
Trong 4 trận đấu gần nhất được ghi nhận, GIL Vicente đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Dù phong độ đang có chiều hướng đi lên, việc phải chạm trán một ứng viên hàng đầu trên sân khách vẫn là bài toán vô cùng nan giải đối với đội bóng này.
Ưu thế đối đầu áp đảo nghiêng về phía Benfica
Bên cạnh phong độ và thứ hạng vượt trội, yếu tố lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Benfica đã thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi giành cả 5 chiến thắng trước GIL Vicente mà không để đối phương có bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.
Cán cân đối đầu chênh lệch này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho các cầu thủ Benfica. Về phần mình, GIL Vicente sẽ cần một đấu pháp cực kỳ chặt chẽ nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ kỵ dơ.
Đánh giá cục diện trận đấu
Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ hiện tại, vị trí trên bảng xếp hạng cho đến lịch sử đối đầu đều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với 13 điểm trong tay và mục tiêu bám đuổi sát sao ngôi đầu, Benfica nắm giữ thế chủ động và hoàn toàn đủ khả năng áp đặt nhịp độ để hướng đến việc giành trọn 3 điểm trước GIL Vicente.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)