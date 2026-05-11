Benfica 3-1 Lech Poznan: Benfica giành chiến thắng
Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Trận gặp Lech Poznan diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân vận động Estádio da Luz.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Benfica tiếp đón Lech Poznan.
- 6'BÀN THẮNG! Benfica (1-0)
Phút 6': Rafa Silva (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 63% - 37% Lech Poznan, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 25'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 57% - 43% Lech Poznan, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Y. Agnero (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 59% - 41% Lech Poznan, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 3.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Daniel Banjaqui (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 58% - 42% Lech Poznan, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 4.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Manuel Silva (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thay người
Phút 62' (Lech Poznan): Luis Palma vào sân thay Daniel Håkans.
- 62'Thay người
Phút 62' (Benfica): Gianluca Prestianni vào sân thay Rafa Silva.
- 62'Thay người
Phút 62' (Benfica): Enzo Barrenechea vào sân thay Manuel Silva.
- 62'Thay người
Phút 62' (Benfica): Fredrik Aursnes vào sân thay Claudio Echeverri.
- 62'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 58% - 42% Lech Poznan, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 5.
- 67'BÀN THẮNG! Benfica (2-0)
Phút 67': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Heorhii Sudakov). Tỷ số: 2 - 0.
- 69'Thay người
Phút 69' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Tomás Araújo.
- 71'Thay người
Phút 71' (Lech Poznan): Filip Jagiełło vào sân thay Pablo Rodriguez Delgado.
- 71'Thay người
Phút 71' (Lech Poznan): Leo Bengtsson vào sân thay Patrick Walemark.
- 71'Thay người
Phút 71' (Lech Poznan): Gustav Berggren vào sân thay antoni kozubal.
- 72'BÀN THẮNG! Lech Poznan (2-1)
Phút 72': Leo Bengtsson (Lech Poznan) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 74'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 56% - 44% Lech Poznan, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 3 - 5.
- 79'Thay người
Phút 79' (Lech Poznan): Robert Gumny vào sân thay Joel Pereira.
- 82'Thay người
Phút 82' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Andreas Schjelderup.
- 86'Benfica ép sân
Cầm bóng: Benfica 56% - 44% Lech Poznan, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 4 - 5.
- 90'BÀN THẮNG! Benfica (3-1)
Phút 90': Heorhii Sudakov (Benfica) lập công (kiến tạo: Enzo Barrenechea). Tỷ số: 3 - 1.
- KTKết thúc: Benfica 3-1 Lech Poznan
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026
Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Đội chủ nhà tiếp Lech Poznan, đội đang đứng thứ 32 với 1 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Estádio da Luz.
Benfica mang theo mạch thắng trọn vẹn
Benfica đang có phong độ rất tốt khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, đồng thời giữ khoảng cách bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay.
Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế đáng kể cho Benfica. Với tinh thần hưng phấn từ mạch thắng liên tiếp, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.
Lech Poznan: phong độ khá nhưng vị trí thấp
Lech Poznan cũng không phải đối thủ thiếu sức cạnh tranh về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, cho thấy sự ổn định nhất định.
Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khá khác biệt. Lech Poznan đang đứng thứ 32 với vỏn vẹn 1 điểm, một khoảng cách rất lớn so với Benfica ở vị trí thứ 2 với 9 điểm. Điều này đặt đội khách vào thế cần những kết quả tích cực để cải thiện thành tích của mình tại giải.
Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Benfica
Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Benfica thắng cả 2, không có trận hòa và Lech Poznan chưa có chiến thắng nào. Con số tuy chỉ phản ánh một khoảng thời gian ngắn nhưng góp phần củng cố tâm lý tích cực cho đội chủ nhà trước trận này.
Điểm then chốt của trận đấu
Với chênh lệch lớn về vị trí và điểm số, Benfica có nhiều lý do để chủ động tấn công và tận dụng lợi thế sân nhà. Giữ được sự tập trung và duy trì nhịp độ như 5 trận gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng nếu đội muốn tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng.
Về phía Lech Poznan, phong độ khá với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là điểm tựa để đội khách thi đấu thoải mái hơn. Bài toán của họ là biến phong độ đó thành điểm số trên một sân đấu khó khăn.
Nhận định
Nhìn chung, Benfica có phong độ, vị trí và thành tích gặp nhau gần đây đều nghiêng về phía mình. Lech Poznan có thể dựa vào chuỗi kết quả khá để tạo ra sự cạnh tranh, nhưng thử thách tại Estádio da Luz sẽ không dễ dàng. Trận đấu là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)