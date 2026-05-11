Benfica 3-1 Lech Poznan: Benfica giành chiến thắng Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Trận gặp Lech Poznan diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân vận động Estádio da Luz.

Benfica 3 - 1 Lech Poznan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón Lech Poznan.

6' BÀN THẮNG! Benfica (1-0) Phút 6': Rafa Silva (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 63% - 37% Lech Poznan, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

25' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 57% - 43% Lech Poznan, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 2.

27' Thẻ vàng Phút 27': Y. Agnero (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 59% - 41% Lech Poznan, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 3.

42' Thẻ vàng Phút 42': Daniel Banjaqui (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 58% - 42% Lech Poznan, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 4.

60' Thẻ vàng Phút 60': Manuel Silva (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Lech Poznan): Luis Palma vào sân thay Daniel Håkans.

62' Thay người Phút 62' (Benfica): Gianluca Prestianni vào sân thay Rafa Silva.

62' Thay người Phút 62' (Benfica): Enzo Barrenechea vào sân thay Manuel Silva.

62' Thay người Phút 62' (Benfica): Fredrik Aursnes vào sân thay Claudio Echeverri.

62' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 58% - 42% Lech Poznan, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 5.

67' BÀN THẮNG! Benfica (2-0) Phút 67': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Heorhii Sudakov). Tỷ số: 2 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Tomás Araújo.

71' Thay người Phút 71' (Lech Poznan): Filip Jagiełło vào sân thay Pablo Rodriguez Delgado.

71' Thay người Phút 71' (Lech Poznan): Leo Bengtsson vào sân thay Patrick Walemark.

71' Thay người Phút 71' (Lech Poznan): Gustav Berggren vào sân thay antoni kozubal.

72' BÀN THẮNG! Lech Poznan (2-1) Phút 72': Leo Bengtsson (Lech Poznan) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

74' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 56% - 44% Lech Poznan, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 3 - 5.

79' Thay người Phút 79' (Lech Poznan): Robert Gumny vào sân thay Joel Pereira.

82' Thay người Phút 82' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Andreas Schjelderup.

86' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 56% - 44% Lech Poznan, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 4 - 5.

90' BÀN THẮNG! Benfica (3-1) Phút 90': Heorhii Sudakov (Benfica) lập công (kiến tạo: Enzo Barrenechea). Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: Benfica 3-1 Lech Poznan Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen 1 A. Trubin 58 Daniel Banjaqui 44 Tomás Araújo 3 A. Circati 34 El Karouani 16 Manu 10 H. Sudakov 27 Rafa 30 C. Echeverri 21 Schjelderup 22 J. Durán 1 M. Lis 2 Joel Pereira 72 M. Skrzypczak 59 T. Yegbe 15 M. Gurgul 22 R. Murawski 43 A. Kozubal 10 P. Wålemark 21 Pablo Rodríguez 11 D. Håkans 7 Y. Agnero Dự bị Benfica 8 F. Aursnes 72 A. Cabral 6 A. Bah 5 Barrenechea 26 S. Dahl 33 Gabriel Indio 13 J. Kamiński 11 D. Lukebakio 36 João Palhinha Lech Poznan 56 W. Szymczak 33 Pruchniewski 77 L. Palma 31 Wiktor Obremski 90 H. Janyszka 24 F. Jagiełło 20 R. Gumny 5 G. Berggren 14 L. Bengtsson Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Benfica Thống kê Lech Poznan 56% Kiểm soát bóng 44% 23 Dứt điểm 6 11 Trúng đích 5 6 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật H. Sudakov Benfica 1 bàn · 1 kiến tạo G. Prestianni Benfica 1 bàn Rafa Benfica 1 bàn L. Bengtsson Lech Poznan 1 bàn Barrenechea Benfica 1 kiến tạo · điểm 6.95 M. Lis Lech Poznan Điểm 7.61

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Đội chủ nhà tiếp Lech Poznan, đội đang đứng thứ 32 với 1 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Estádio da Luz.

Benfica mang theo mạch thắng trọn vẹn

Benfica đang có phong độ rất tốt khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, đồng thời giữ khoảng cách bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay.

Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế đáng kể cho Benfica. Với tinh thần hưng phấn từ mạch thắng liên tiếp, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.

Lech Poznan: phong độ khá nhưng vị trí thấp

Lech Poznan cũng không phải đối thủ thiếu sức cạnh tranh về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, cho thấy sự ổn định nhất định.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khá khác biệt. Lech Poznan đang đứng thứ 32 với vỏn vẹn 1 điểm, một khoảng cách rất lớn so với Benfica ở vị trí thứ 2 với 9 điểm. Điều này đặt đội khách vào thế cần những kết quả tích cực để cải thiện thành tích của mình tại giải.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Benfica

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Benfica thắng cả 2, không có trận hòa và Lech Poznan chưa có chiến thắng nào. Con số tuy chỉ phản ánh một khoảng thời gian ngắn nhưng góp phần củng cố tâm lý tích cực cho đội chủ nhà trước trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chênh lệch lớn về vị trí và điểm số, Benfica có nhiều lý do để chủ động tấn công và tận dụng lợi thế sân nhà. Giữ được sự tập trung và duy trì nhịp độ như 5 trận gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng nếu đội muốn tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng.

Về phía Lech Poznan, phong độ khá với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là điểm tựa để đội khách thi đấu thoải mái hơn. Bài toán của họ là biến phong độ đó thành điểm số trên một sân đấu khó khăn.

Nhận định

Nhìn chung, Benfica có phong độ, vị trí và thành tích gặp nhau gần đây đều nghiêng về phía mình. Lech Poznan có thể dựa vào chuỗi kết quả khá để tạo ra sự cạnh tranh, nhưng thử thách tại Estádio da Luz sẽ không dễ dàng. Trận đấu là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Benfica · 2 thắng 0 hòa Lech Poznan · 0 thắng Benfica 4 - 0 Lech Poznan BEN Lech Poznan 2 - 4 Benfica BEN

Benfica 5 trận gần nhất T T T T T 9 Trận 7-1-1 T-H-B 29 Ghi (TB 3.2) 8 Thủng lưới Lech Poznan 5 trận gần nhất T B T H T 7 Trận 3-2-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 31 Lillestrom 3 0 1 2 -7 1 B H B 32 Lech Poznan 3 0 1 2 -8 1 H B B 33 Plzen 3 0 0 3 -5 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Benfica ✚ L. Barreiro (Inactive) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ D. Lukebakio (Injury) ✚ L. Barreiro (Inactive) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ D. Lukebakio (Injury) Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ M. Ishak (Inactive) ✚ W. Monka (Injury) ✚ J. Moutinho (Inactive) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury) ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury)