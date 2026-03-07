Benjamin Sesko bùng nổ tại Man Utd: Khi lời tiên tri của Bruno Fernandes thành hiện thực Sau khởi đầu chật vật dưới thời Ruben Amorim, tiền đạo Benjamin Sesko ghi 6 bàn trong 8 trận gần nhất, giúp Man Utd vững vàng trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Benjamin Sesko trong màu áo Manchester United giai đoạn đầu năm 2026 không chỉ là một hiện tượng nhất thời. Đây là minh chứng rõ nét cho sự kiên nhẫn và tầm nhìn chiến thuật của đội chủ sân Old Trafford sau một kỳ chuyển nhượng đầy biến động.

Sau thời gian dài chật vật để thích nghi với áp lực khủng khiếp tại giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Slovenia cuối cùng đã tìm lại được bản năng sát thủ. Với hiệu suất ghi tới 6 bàn thắng trong 8 trận gần nhất, Sesko không chỉ giúp "Quỷ đỏ" vững vàng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mà còn trực tiếp khẳng định niềm tin mãnh liệt mà đội trưởng Bruno Fernandes từng dành cho anh từ nhiều tháng trước.

Benjamin Sesko đang ngày một tự tin hơn trong màu áo Man United.

Sự chuyển dịch phong độ và biến động trên băng ghế huấn luyện

Nhìn lại hành trình của Sesko, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ rệt về phong độ gắn liền với những thay đổi nhân sự tại khu vực kỹ thuật. Gia nhập Manchester United từ RB Leipzig trong một kỳ chuyển nhượng đầy tham vọng với tổng chi phí đầu tư lên tới 200 triệu bảng, Sesko ban đầu lại không thể tìm thấy sợi dây liên lạc dưới triều đại của Ruben Amorim.

Trong suốt quãng thời gian vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha nắm quyền, chân sút 22 tuổi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển kể từ khi Ruben Amorim rời đi, nhường chỗ cho giai đoạn chuyển giao dưới tay Darren Fletcher và sau đó là HLV tạm quyền Michael Carrick.

"Lời tiên tri" của Bruno Fernandes từ tháng 10/2025

Sự bùng nổ hiện tại của Sesko thực tế đã được Bruno Fernandes dự báo từ rất sớm. Vào tháng 10 năm 2025, thời điểm Sesko vẫn đang loay hoay tìm bàn thắng đầu tiên tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, người thủ quân của United đã sớm nhận thấy những tố chất đặc biệt và thái độ cầu thị của người đàn em.

Bruno Fernandes từng chia sẻ: "Ben rất khao khát học hỏi. Đó là điều rất tốt từ một người đã thi đấu thành công ở Bundesliga và đến đây với mức giá chuyển nhượng lớn. Trong tâm trí mình, cậu ấy luôn nghĩ: 'Tôi muốn học hỏi, tôi muốn trở nên giỏi hơn'."

Quan trọng hơn, Bruno đã chỉ ra khả năng thay đổi trạng thái tâm lý cực tốt của Sesko khi bước vào các trận đấu chính thức. Anh mô tả tiền đạo người Slovenia là mẫu cầu thủ luôn biết cách tự biến mình thành một phiên bản khác biệt trên sân cỏ với tinh thần tranh chấp quyết liệt và khả năng không chiến ấn tượng.

Hiệu suất ghi bàn và bước ngoặt dưới thời Michael Carrick

Chính tinh thần chiến đấu này đã giúp Sesko vượt qua giai đoạn tịt ngòi để đạt tới hiệu suất ghi bàn ấn tượng: trung bình 162,5 phút cho mỗi pha lập công ở thời điểm hiện tại. Bước ngoặt thực sự bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 trong trận đấu với Burnley dưới sự dẫn dắt của Darren Fletcher. Sesko ghi bàn trong trận đấu đó và tiếp tục nổ súng trong trận gặp Brighton tại FA Cup.

Sesko đang tỏa sáng dưới thời Carrick.

Khi Michael Carrick chính thức tiếp quản, ông đã áp dụng một chiến lược sử dụng nhân sự hợp lý để kích hoạt sự tự tin của Sesko. Dù phải ngồi dự bị trong trận derby Manchester, nhưng Sesko đã tận dụng triệt để những cơ hội khi vào sân thay người để liên tiếp ghi bàn vào lưới Fulham, West Ham và Everton.

Thống kê chỉ ra rằng, 4 trong số 8 bàn thắng đầu tiên của Sesko tại giải Ngoại hạng đều đến từ kỷ nguyên ngắn ngủi của Carrick. Vị chiến lược gia tạm quyền này nhấn mạnh rằng sự tiến bộ của Sesko là một quá trình thích nghi tự nhiên, và chính những đóng góp vào lối chơi chung mới là điều khiến ban huấn luyện kỳ vọng nhất.

Từ một bản hợp đồng bị nghi ngờ, Benjamin Sesko đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Manchester United. Sự kết hợp giữa khả năng dứt điểm đa dạng và tinh thần cầu thị đã giúp anh hiện thực hóa những lời dự đoán của Bruno Fernandes, đồng thời chứng minh giá trị của những khoản đầu tư khổng lồ mà câu lạc bộ đã bỏ ra.