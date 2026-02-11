Benjamin Sesko cứu MU tại London: Khi Michael Carrick trả giá vì sự cầu toàn Pha lập công muộn của Sesko giúp Manchester United hòa 1-1 trước West Ham, nhưng trận đấu phơi bày những lỗ hổng chiến thuật và sai lầm nhân sự của Carrick.

Benjamin Sesko đã sắm vai người hùng giải cứu Manchester United khỏi một thất bại ê chề tại sân London. Tuy nhiên, đằng sau một điểm nhọc nhằn là những bài học đắt giá về mặt chiến thuật mà HLV Michael Carrick phải đối mặt sau chuỗi ngày thăng hoa.

Sesko níu giữ lại một điểm cho Man Utd.

Sau bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Michael Carrick đã trải qua những tuần trăng mật ngọt ngào tại Old Trafford. Nhưng rạng sáng nay, West Ham của Nuno Espirito Santo đã kéo vị chiến lược gia trẻ tuổi này trở lại mặt đất. Trận hòa 1-1 không chỉ ngắt mạch thắng mà còn bộc lộ hạn chế của Quỷ đỏ khi đối diện với các hệ thống phòng ngự lùi sâu thực thụ.

Sự bế tắc trước khối phòng ngự 5-4-1

Trong những vòng đấu trước, Man Utd thường thăng hoa khi gặp các đối thủ chơi cởi mở, tạo ra khoảng trống để khai thác. Tuy nhiên, West Ham lại chọn cách tiếp cận thực dụng triệt để nhằm mục tiêu trụ hạng. Đội chủ nhà thiết lập sơ đồ 5-4-1 kín kẽ, phong tỏa mọi nẻo đường vào khung thành của Lukasz Fabianski.

Thống kê cho thấy Man Utd kiểm soát bóng lên đến 65%, nhưng sự áp đảo này lại tỷ lệ nghịch với tính hiệu quả. Họ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân và chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Việc thiếu ý tưởng đột phá khiến đoàn quân của Carrick trở nên vô hại dù cầm bóng nhiều hơn.

Sai lầm trong cách dùng người của Carrick

Quyết định giữ nguyên công thức chiến thắng từ các trận trước thay vì điều chỉnh theo đặc thù đối thủ là sai lầm đầu tiên của Carrick. Trước một hàng thủ dày đặc và chơi rát, Man Utd cần một trung phong có thể hình và khả năng tì đè tốt như Benjamin Sesko ngay từ đầu.

Carrick cho thấy sai lầm trong cách dùng người.

Việc để bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng trên ghế dự bị và chỉ tung vào sân khi thế trận đã bế tắc là một sự lãng phí lớn. Trong khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành, hệ thống phòng ngự lại bộc lộ sơ hở. Luke Shaw đã có một ngày thi đấu đáng quên khi sự thụ động của anh trong pha tranh chấp giữa sân đã mở toang cánh cửa cho Jarrod Bowen thoát xuống. Đường căng ngang của Bowen sau đó loại bỏ hoàn toàn hàng thủ khách, tạo điều kiện cho Tomas Soucek dứt điểm tung lưới.

Khoảnh khắc định mệnh của Benjamin Sesko

Phải đợi đến phút 69, Carrick mới sửa sai bằng việc đưa Sesko vào sân. Tác động của tiền đạo người Slovenia là ngay lập tức. Sự hiện diện của anh mang lại sức sống mới cho hàng công, tạo ra áp lực trực tiếp vào vòng cấm West Ham. Ở những phút bù giờ, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Bryan Mbeumo, Sesko đã có pha dứt điểm bản năng đẳng cấp để giữ lại 1 điểm cho đội khách.

Bàn gỡ hòa của Sesko giúp Man Utd duy trì mạch bất bại, nhưng những câu hỏi dành cho Carrick đang ngày càng nhiều hơn. Trong 13 ngày tới, Quỷ đỏ sẽ chạm trán Everton – một đối thủ chắc chắn sẽ học tập cách West Ham phong tỏa không gian của họ. Carrick cần sớm tìm ra phương án khoan phá các khối thủ thấp và quan trọng hơn là nhận ra giá trị không thể thay thế của Sesko trong sơ đồ chiến thuật.