Benjamin Sesko cứu rỗi Man Utd tại London: Khi sự áp đảo chỉ là ảo ảnh Bàn thắng phút 90+6 của Sesko giúp Manchester United giật lại 1 điểm từ West Ham, nhưng trận đấu đã phơi bày sự bế tắc nghiêm trọng trong hệ thống của Michael Carrick.

Trận hòa 1-1 đầy kịch tính tại Sân vận động London không chỉ mang về cho Manchester United một điểm quý giá từ cõi chết, mà còn là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất về những hạn chế trong lối chơi dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. Dù thoát hiểm nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Benjamin Sesko ở phút bù giờ thứ 6, màn trình diễn tổng thể của Quỷ đỏ đã phơi bày bốn vấn đề cốt lõi khiến họ chật vật trước một West Ham đầy toan tính.

Nghịch lý kiểm soát bóng và sự vô hại trước khối phòng ngự lùi sâu

Vấn đề lớn nhất và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc của Man Utd nằm ở nghịch lý giữa kiểm soát bóng và hiệu quả tấn công thực tế. Thống kê sau trận đấu chỉ ra một thực tế phũ phàng: đội khách cầm bóng tới 65% và thực hiện 542 đường chuyền chính xác, gấp đôi con số 260 của West Ham. Tuy nhiên, sự áp đảo về thời lượng kiểm soát này hoàn toàn vô hại trước khối phòng ngự lùi sâu (low-block) được tổ chức kỷ luật của Nuno Espirito Santo.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là minh chứng rõ nét nhất cho sự kém hiệu quả này, khi Man Utd chỉ đạt 0.62 xG so với 1.08 xG của đội chủ nhà. Các ngôi sao tấn công như Bruno Fernandes hay Matheus Cunha gần như bị vô hiệu hóa, thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương ở một phần ba cuối sân. Sự kiểm soát của Man Utd mang tính chất ru ngủ và thiếu phương án xuyên phá cụ thể, khiến họ rơi vào cái bẫy chiến thuật mà đối thủ đã giăng sẵn.

Amad Diallo gần như bị vô hiệu hóa trước sức ép từ Malick Diouf.

Sự mong manh trong tranh chấp và lỗ hổng chống phản công

Hệ quả trực tiếp của việc dâng cao đội hình nhưng thiếu hiệu quả là sự mong manh trong khâu chống phản công và thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Bàn thua ở phút 50 là ví dụ điển hình cho sự lơi lỏng này. Luke Shaw đã thất bại trong pha tranh chấp sức mạnh với Jarrod Bowen, tạo điều kiện để cầu thủ chạy cánh này kiến tạo cho Tomas Soucek băng vào dứt điểm cận thành.

Sự thực dụng của West Ham, với khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh nhờ tốc độ của Summerville và Bowen, đã liên tục đặt khung thành của Senne Lammens vào tình trạng báo động. Hàng thủ Quỷ đỏ tỏ ra bị động trước lối chơi trực diện và giàu thể lực của đội chủ nhà. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng bọc lót của các tiền vệ trung tâm khi đội nhà đang hăng say tấn công.

Rào cản từ người cũ Wan-Bissaka và sức mạnh thể chất đối thủ

Bóng ma người cũ là rào cản tâm lý và chuyên môn thứ ba khiến Man Utd gặp khó khăn tột độ. Aaron Wan-Bissaka, hậu vệ từng bị xem là người thừa tại Old Trafford, đã có một ngày thi đấu xuất sắc trong màu áo West Ham. Tình huống Wan-Bissaka phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 22, từ chối bàn thắng mười mươi của MU không chỉ cứu thua cho đội chủ nhà mà còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần của các chân sút đội khách.

Wan-Bissaka có trận đấu đầy nỗ lực trước đội bóng cũ.

Sự am hiểu của Wan-Bissaka về các đồng đội cũ đã giúp anh khóa chặt hành lang cánh, buộc Man Utd phải luân chuyển bóng một cách bế tắc ở khu vực trung lộ chật chội. Thêm vào đó, khả năng không chiến và sự càn lướt của Tomas Soucek ở tuyến giữa cũng khiến Man Utd gặp khó trong việc triển khai bóng mạch lạc, khi họ thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp 50-50.

Tác động từ VAR và sự phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân

Cuối cùng, sự phụ thuộc vào các khoảnh khắc cá nhân thay vì sức mạnh tập thể, cộng hưởng với sự can thiệp của VAR, đã khiến trận đấu trở nên khó lường ngoài tầm kiểm soát của Michael Carrick. Man Utd đã thiếu đi sự may mắn cần thiết ở những thời điểm quyết định, điển hình là pha đánh đầu tung lưới của Casemiro ở phút 63 bị VAR từ chối vì lỗi việt vị chỉ tính bằng milimet.

Việc bị tước bàn thắng này đã làm giảm hưng phấn và buộc họ phải rượt đuổi tỷ số trong thế bị động. Khi hệ thống chiến thuật không thể tạo ra bàn thắng, Quỷ đỏ buộc phải trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Bàn gỡ hòa của Benjamin Sesko đến từ một pha xử lý ngẫu hứng và đẳng cấp với cú đá nối một chạm tinh tế, chứ không phải là kết quả của một pha phối hợp bài bản mang tính hệ thống.

Việc phải chờ đến phút 90+6 mới có thể xuyên thủng mành lưới đối phương cho thấy Man Utd vẫn chưa tìm ra công thức chiến thắng ổn định. Một điểm tại London là kết quả chấp nhận được về mặt điểm số, nhưng là một bước lùi về mặt lối chơi mà Michael Carrick cần phải giải quyết ngay lập tức để duy trì tham vọng trong mùa giải này.