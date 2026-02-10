Benjamin Sesko đá chính: Michael Carrick tìm lời giải cho bài toán West Ham Manchester United hướng tới trận thắng thứ 5 liên tiếp bằng việc đưa Benjamin Sesko vào đội hình chính nhằm hóa giải hàng thủ West Ham và củng cố vị trí top 4.

Trong chuyến hành quân đến sân vận động London để đối đầu với West Ham United, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào quyết định nhân sự tại vị trí tiền đạo cắm của Michael Carrick. Sau bốn chiến thắng liên tiếp kể từ khi tiếp quản chiếc ghế tạm quyền, vị chiến lược gia người Anh dường như đã sẵn sàng thực hiện một bước ngoặt về mặt chiến thuật để duy trì mạch hưng phấn cho Manchester United.

Sự thay đổi mang tính đột phá trên hàng công

Nội dung quan trọng nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Carrick dự định vận hành chính là việc đưa Benjamin Sesko vào đội hình xuất phát, thay thế cho Matheus Cunha. Đây được xem là trận đá chính đầu tiên của tiền đạo người Slovenia dưới triều đại Carrick, một lựa chọn nhằm khai thác triệt để những kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Carrick sẽ đưa Sesko vào đội hình xuất phát để xuyên thủng mành lưới West Ham?

Việc ưu tiên Sesko không đơn thuần là xoay tua nhân sự. Phân tích sâu hơn, Sesko sở hữu thể hình lý tưởng và khả năng không chiến vượt trội, những yếu tố cực kỳ cần thiết để đối đầu với hàng thủ lực lưỡng của West Ham. Khả năng bứt tốc sau lưng hàng phòng ngự đối phương của anh cũng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều khoảng trống cho bộ ba hộ công. Ngược lại, Matheus Cunha dù nỗ lực nhưng lại bộc lộ điểm yếu ở khả năng hỗ trợ phòng ngự khi mất bóng.

Đáng chú ý, để đối phó với những ngòi nổ biên đầy tốc độ như Crysencio Summerville hay Jarrod Bowen, Carrick cần một hệ thống bọc lót tốt hơn. Do đó, Bryan Mbeumo nhiều khả năng sẽ được đẩy sang hành lang trái, kết hợp với Amad Diallo ở cánh đối diện để tạo nên một hệ thống phòng ngự từ xa vững chãi.

Trục xương sống và khả năng kiểm soát khu trung tuyến

Tại trung tâm hàng tiền vệ, cặp đôi Casemiro và Kobbie Mainoo đang dần trở thành "xương sống" không thể thay thế trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Mặc dù có những ý kiến cho rằng Manuel Ugarte nên được trao cơ hội, nhưng tầm quan trọng của Casemiro trong việc giữ nhịp và kiểm soát thế trận là quá lớn đối với Carrick.

Vị HLV tạm quyền hiểu rằng việc mất quyền kiểm soát khu trung tuyến trước một West Ham đang có phong độ cao (giành 9 điểm sau 4 trận) sẽ là một canh bạc mạo hiểm. Kobbie Mainoo, người vừa có màn trình diễn xuất sắc nhất mùa giải trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham, sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối luân chuyển bóng giữa các tuyến.

Sự ăn ý giữa kinh nghiệm của Casemiro và sức trẻ của Mainoo chính là bệ phóng giúp Bruno Fernandes rảnh chân hơn trong việc sáng tạo ở vị trí số 10. Đội trưởng người Bồ Đào Nha hiện đã có 18 lần đóng góp vào bàn thắng mùa này và đang rất khao khát lần đầu tiên sút tung lưới đội bóng thành London.

Sự ổn định của hàng thủ hướng tới mục tiêu Champions League

Ở tuyến dưới, sự ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện. Thủ thành trẻ Senne Lammens, người đã giữ sạch lưới 4 trận kể từ khi ra mắt vào tháng 10, chắc chắn vẫn là lựa chọn số một. Hàng tứ vệ gồm Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Luke Shaw dự kiến sẽ không thay đổi bất chấp áp lực về thể lực.

Thêm một chiến thắng, Carrick sẽ thêm một lần lấy được lòng tin của người hâm mỗ và INEOS.

Quyết định giữ nguyên bộ khung phòng ngự hoàn toàn có cơ sở khi sau trận đấu này, Manchester United sẽ có quãng nghỉ dài tới 13 ngày. Sự hiện diện của Harry Maguire mang lại sự an tâm trong các tình huống tranh chấp bóng bổng, đồng thời giúp Lisandro Martinez tập trung vào nhiệm vụ bọc lót và triển khai bóng từ sân nhà.

Trận đấu với West Ham không chỉ là mục tiêu giành 5 chiến thắng liên tiếp để củng cố vị trí dự Champions League, mà còn là bài kiểm tra cho khả năng điều chỉnh nhân sự của Michael Carrick. Với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ sáu là Liverpool, Manchester United đang nắm quyền tự quyết trong tay. Một chiến thắng sẽ giúp họ xóa bỏ cái dớp thành tích nghèo nàn tại London Stadium và khẳng định giá trị của "vũ khí bí mật" Benjamin Sesko.