Benjamin Sesko ghi bàn phút 96 giúp Man Utd thoát thua kịch tính trước West Ham Tiền đạo Benjamin Sesko tỏa sáng ở những giây bù giờ cuối cùng để mang về 1 điểm quý giá cho Man Utd trong trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Man Utd đã nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Michael Carrick lên con số 5 theo cách không thể kịch tính hơn. Tại sân vận động London, khi hy vọng tưởng chừng đã vụt tắt cho đội khách, tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko đã thực hiện một pha xử lý đẳng cấp ở phút 90+6 để giật lại 1 điểm, khép lại trận hòa 1-1 đầy cảm xúc trước West Ham United.

Sự bế tắc của Man Utd trong hiệp một

Bước vào trận đấu với hành trang là 4 chiến thắng liên tiếp, Man Utd nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đặt lối chơi kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Michael Carrick sớm vấp phải một hệ thống phòng ngự lùi sâu và cực kỳ kỷ luật do HLV Nuno Espirito Santo thiết lập cho West Ham.

Dù cầm bóng nhiều, nhưng các cơ hội rõ rệt lại thuộc về đội chủ nhà thông qua những pha phản công sắc bén. Phút thứ 9, Crysencio Summerville gửi lời cảnh báo đầu tiên với pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 4 phút sau, lại là Summerville khiến các cổ động viên Man Utd thót tim với cú cứa lòng hiểm hóc, buộc thủ môn Senny Lammens phải bay người hết cỡ để cứu thua. Hiệp một kết thúc với sự bế tắc của hàng công đội khách trước sự vững chãi của hàng thủ West Ham.

MU gặp không ít khó khăn trên sân West Ham.

Bước ngoặt từ Tomas Soucek và áp lực nghẹt thở

Ngay đầu hiệp hai, kịch bản của trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Phút 50, tận dụng sai lầm trong khâu kèm người của hệ thống phòng ngự Man Utd, Jarrod Bowen có pha bứt tốc bên cánh phải trước khi tung đường căng ngang dọn cỗ. Tomas Soucek có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho West Ham trong sự vỡ òa của khán giả tại sân London.

Bàn thua buộc HLV Carrick phải thực hiện những điều chỉnh nhân sự táo bạo. Lần lượt Benjamin Sesko, Leny Yoro và Joshua Zirkzee được tung vào sân nhằm gia tăng sức ép. Phút 63, lưới của West Ham đã rung lên sau pha dứt điểm của Casemiro, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng do lỗi việt vị, khiến niềm vui của các cầu thủ Man Utd ngắn chẳng tày gang.

Khoảnh khắc ngôi sao của Benjamin Sesko ở phút 90+6

Càng về cuối trận, sức ép mà Man Utd tạo ra càng trở nên nghẹt thở. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến những giây bù giờ cuối cùng, đẳng cấp của các cá nhân mới lên tiếng đúng lúc. Phút 90+6, từ quả tạt bóng chuẩn xác của Bryan Mbeumo bên hành lang cánh trái, Benjamin Sesko đã chọn vị trí thông minh, khống chế và dứt điểm tinh tế đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sesko ghi bàn phút cuối giúp MU thoát thua.

Bàn gỡ hòa của Sesko đã cứu rỗi màn trình diễn dưới sức của hàng công Man Utd trong phần lớn thời gian trận đấu. Những giây còn lại chứng kiến nỗ lực điên cuồng của cả hai đội. Joshua Zirkzee suýt chút nữa đã có thể giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng nếu cú đánh đầu ở phút 90+4 đi trúng đích. Ngược lại, Leny Yoro cũng sắm vai người hùng phòng ngự khi có pha cản phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút của Adama Traore.

Thống kê và tác động đến bảng xếp hạng

Kết quả hòa 1-1 giúp Man Utd duy trì mạch bất bại nhưng cũng là bài học cho HLV Michael Carrick về việc xuyên phá các khối phòng ngự lùi sâu. Đối với West Ham, dù đánh rơi chiến thắng ở phút cuối đầy cay đắng, 1 điểm trước một đối thủ đang có phong độ cao vẫn là kết quả đáng khích lệ trong cuộc đua trụ hạng.

Thông số trận đấu West Ham United Manchester United Tỷ số chung cuộc 1 1 Cầu thủ ghi bàn Tomas Soucek (50') Benjamin Sesko (96') Kiểm soát bóng 38% 62% Thẻ vàng 2 1

Dưới đây là đội hình xuất phát của hai đội trong cuộc đối đầu tại vòng 26 Ngoại hạng Anh: