Benjamin Sesko giật lại 1 điểm cho Man United: Điểm sáng Casemiro và nỗi lo hàng thủ Bàn thắng kịch tính ở phút 90+6 của Benjamin Sesko đã cứu rỗi Manchester United trước West Ham, trong trận đấu mà Casemiro và Luke Shaw nỗ lực gồng gánh hàng thủ.

Trận đấu giữa Manchester United và West Ham đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dù hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở và để Soucek ghi bàn dẫn trước, bản năng sát thủ của Benjamin Sesko đã lên tiếng đúng lúc ở phút bù giờ cuối cùng để giữ lại 1 điểm quý giá cho đoàn quân của HLV Michael Carrick.

Khoảnh khắc cứu rỗi của Benjamin Sesko

Được tung vào sân ở phút 69 nhằm thay thế một Matheus Cunha thi đấu mờ nhạt, Benjamin Sesko đã ngay lập tức thay đổi diện mạo hàng công Quỷ đỏ. Tiền đạo này không cần quá nhiều thời gian để chứng minh giá trị của mình.

Benjamin Sesko – 7.1 (Thay Cunha, phút 69) Sesko chính là người hùng của trận đấu. Dù chỉ thi đấu khoảng hơn 20 phút, tiền đạo này đã thể hiện được giá trị của một sát thủ thực thụ.

Phút 90+6, đón quả tạt chính xác từ Bryan Mbeumo, Sesko thực hiện pha dứt điểm một chạm đầy tinh tế, khiến toàn bộ hệ thống phòng ngự của West Ham đứng hình. Bàn thắng này không chỉ mang về 1 điểm mà còn là lời khẳng định đanh thép của chân sút này cho một suất đá chính trong tương lai.

Casemiro và Luke Shaw: Những điểm tựa bền bỉ

Bên cạnh người hùng Sesko, Casemiro và Luke Shaw là hai cái tên thi đấu ổn định nhất phía Manchester United. Trong vai trò tiền vệ mỏ neo, Casemiro đã thể hiện đẳng cấp thế giới với khả năng đọc tình huống và đánh chặn xuất sắc.

Tiền vệ: Casemiro – 7.2 Tiền vệ người Brazil là chốt chặn đáng tin cậy nhất ở khu vực giữa sân. Casemiro cho thấy đẳng cấp với khả năng đọc tình huống và đánh chặn từ xa hiệu quả.

Ở hàng phòng ngự, Luke Shaw không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khóa chặt Jarrod Bowen mà còn tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, sự nỗ lực của cá nhân Shaw là không đủ để khỏa lấp những khoảng trống mà các đồng đội ở trung tâm hàng thủ để lại.

Hậu vệ: Luke Shaw – 7.1 Hậu vệ người Anh là người chơi hay nhất nơi hàng phòng ngự. Shaw không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn Bowen mà còn suýt chút nữa ghi bàn.

Nỗi lo từ hệ thống phòng ngự và hàng công bế tắc

Trái ngược với sự thăng hoa của Sesko, Matheus Cunha đã có một ngày thi đấu đáng quên khi hoàn toàn bị cô lập. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Lisandro Martinez lại cho thấy sự thiếu kết nối trước các tiền đạo cao lớn của đội chủ nhà.

Hậu vệ: Harry Maguire – 6.5 Một trận đấu khó khăn với trung vệ sinh năm 1993. Tốc độ chậm chạp của Maguire thường xuyên bị các cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn khai thác.

Đáng chú ý, Harry Maguire phải rời sân sớm do vấn đề sức khỏe, để lại nỗi lo lớn về nhân sự cho Michael Carrick. Thêm vào đó, Diogo Dalot cũng có một ngày thi đấu dưới sức khi liên tục để mất vị trí vào tay Summerville bên phía đối phương.

Thống kê và điểm số chi tiết:

Senne Lammens (7.0): Có pha cứu thua xuất thần trước Summerville.

Có pha cứu thua xuất thần trước Summerville. Lisandro Martinez (6.8): Luân chuyển bóng tốt nhưng thất thế trong tranh chấp thể lực.

Luân chuyển bóng tốt nhưng thất thế trong tranh chấp thể lực. Kobbie Mainoo (6.8): Thi đấu xông xáo nhưng thiếu khoảng trống để bùng nổ.

Thi đấu xông xáo nhưng thiếu khoảng trống để bùng nổ. Bryan Mbeumo (7.2): Kiến tạo quyết định cho Sesko ghi bàn ở phút cuối.

Kiến tạo quyết định cho Sesko ghi bàn ở phút cuối. Bruno Fernandes (7.0): Thi đấu tròn vai nhưng thiếu sự sắc sảo trong các pha dứt điểm.

Điểm số các cầu thủ Man United sau trận hòa West Ham. Ảnh: BongDa.com.vn.

Trận hòa này cho thấy Manchester United vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ và tính sáng tạo ở 1/3 cuối sân. Dẫu vậy, sự tỏa sáng của những cá nhân như Sesko hay Casemiro vẫn mang lại hy vọng cho người hâm mộ Quỷ đỏ trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.