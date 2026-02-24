Benjamin Sesko giúp Man Utd hạ Everton: Bài toán nan giải cho Michael Carrick Pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko không chỉ mang về 3 điểm cho Manchester United trước Everton mà còn gửi thông điệp đanh thép về suất đá chính tới Michael Carrick.

Benjamin Sesko đang dần trở thành biểu tượng cho sự hiệu quả tối đa dưới thời Michael Carrick, nhưng đồng thời cũng là nguồn cơn của một cuộc tranh luận chiến thuật ngày càng gay gắt tại Old Trafford. Trong chuyến làm khách đầy khó khăn tại Hill Dickinson Stadium, tiền đạo người Slovenia một lần nữa sắm vai người hùng khi vào sân từ băng ghế dự bị để định đoạt số phận trận đấu.

Sesko tiếp tục nổ súng cho Man United.

Khoảnh khắc bùng nổ và thông điệp gửi tới Carrick

Phút 71, bầu không khí tại Hill Dickinson Stadium bị xé toang bởi cú dứt điểm gọn gàng của Benjamin Sesko. Sau khi nhận đường chuyền dọn cỗ từ đồng đội, tiền đạo mang áo số 9 đã không mắc sai lầm nào để hạ gục Jordan Pickford, khai thông thế bế tắc cho Manchester United. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ chú ý hơn cả chính là màn ăn mừng đầy biểu cảm ngay sau đó.

Thay vì những nụ cười rạng rỡ thường thấy, Sesko thực hiện cú đấm mạnh mẽ vào không trung cùng tiếng hét đầy phấn khích ngay trước mặt các cổ động viên đội khách. Hành động này được giới phân tích đánh giá là một lời khẳng định đầy sức nặng gửi tới Michael Carrick. Với việc đây là bàn thắng thứ ba trong bốn trận gần nhất khi vào sân từ ghế dự bị, Sesko dường như đang đặt ra câu hỏi: Tại sao một bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng, người đang sở hữu phong độ ghi bàn cực cao, lại không có tên trong đội hình xuất phát?

Sự bế tắc của hệ thống và bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Trước khi Sesko vào sân ở phút 58 thay cho Amad Diallo, Manchester United đã trải qua những phút thi đấu đầy nhọc nhằn. Dù kiểm soát bóng ổn định, lối chơi của "Quỷ đỏ" bị đánh giá là nặng nề và thiếu sáng tạo ở một phần ba cuối sân. Ngay cả khi đối thủ Everton ra sân với một hàng thủ chắp vá – khi David Moyes để James Garner đá hậu vệ phải và Jarrad Branthwaite trấn giữ hành lang trái – United vẫn không thể tạo ra áp lực đủ lớn.

Chiến thắng này ghi đậm dấu ấn của các tân binh mùa hè, minh chứng cho sự hòa nhập tốt của các bản hợp đồng mới. Bàn thắng duy nhất bắt nguồn từ một tình huống phản công sắc lẹm: Matheus Cunha tung đường chuyền dài xé toang hàng thủ Everton, Bryan Mbeumo khống chế bóng điêu luyện trước khi kiến tạo để Sesko dứt điểm. Sự hiện diện của Sesko rõ ràng đã mang lại một xung lực hoàn toàn khác, trực diện và nguy hiểm hơn cho hàng công của Carrick.

Sesko bùng nổ khiến bài toán nhân sự MU của Carrick khá đau đầu.

Everton lún sâu vào khủng hoảng tại sân vận động mới

Ngược lại với niềm vui của Man United, Everton tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Đội bóng vùng Merseyside đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng tại Hill Dickinson Stadium, một thống kê đáng báo động cho tham vọng dự cúp châu Âu của họ. Dù đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai, sự thiếu sắc sảo trong các pha bóng cuối cùng khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới của thủ thành trẻ Senne Lammens.

Cựu danh thủ Gary Neville nhận định trên sóng truyền hình: "Everton thực sự đã chơi tốt trong hiệp hai này. Họ đã gây áp lực lên hàng thủ United, nhưng họ vẫn chưa có được một chút sáng tạo hay chất lượng cần thiết ở một phần ba cuối sân." Thất bại này khiến thầy trò David Moyes dần tụt lại phía sau trong cuộc đua giành thứ hạng cao tại Ngoại hạng Anh.

Củng cố vị thế trong top 4

Ba điểm quý giá này giúp Manchester United nới rộng khoảng cách lên 3 điểm so với hai đối thủ trực tiếp là Chelsea và Liverpool trong cuộc đua top 4. Chuỗi trận bất bại kể từ đầu năm mới vẫn đang được kéo dài, và niềm tin vào Michael Carrick đang lớn dần sau mỗi chiến thắng đầy thực dụng.

Dù vậy, áp lực về việc sử dụng Benjamin Sesko ngay từ đầu sẽ là bài toán mà Carrick cần giải quyết sớm. Vị chiến lược gia người Anh vốn tin tưởng vào sự ổn định và hệ thống đang vận hành hiệu quả (thắng 5 trong 6 trận), nhưng khao khát của Sesko là không thể ngó lơ. Câu trả lời của Carrick trong những vòng đấu tới sẽ quyết định đến tinh thần của ngôi sao đắt giá nhất đội hình hiện tại.