Benjamin Sesko thâu tóm giải thưởng tháng tại Man Utd: Đã đến lúc đá chính? Với cú đúp danh hiệu Cầu thủ và Bàn thắng đẹp nhất tháng 2, tiền đạo Benjamin Sesko đang tạo ra áp lực cực lớn lên các quyết định nhân sự của HLV Michael Carrick.

Benjamin Sesko vừa chính thức khẳng định tầm ảnh hưởng tại Old Trafford bằng việc thâu tóm cả hai danh hiệu cá nhân quan trọng nhất trong tháng 2/2026 của Manchester United. Tiền đạo 22 tuổi người Slovenia đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập được "cú đúp" giải thưởng này kể từ sau Bruno Fernandes vào tháng 2/2025.

Sự bùng nổ của mẫu trung phong hiện đại

Thành tích của Sesko đặc biệt ấn tượng khi anh là trung phong cắm đầu tiên giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại Man Utd kể từ thời Rasmus Hojlund vào năm 2024. Trong tháng qua, Sesko đã ghi 3 bàn thắng cực kỳ quan trọng, giúp "Quỷ đỏ" bám đuổi quyết liệt suất dự Champions League.

Sesko đang cho thấy giá trị của mình bằng những bàn thắng quan trọng.

Đáng chú ý, cả 3 pha lập công trước Fulham, Everton và West Ham đều đến khi Sesko vào sân từ băng ghế dự bị. Phân tích từ Opta cho thấy tố chất thể chất vượt trội của cầu thủ này khi anh đạt tốc độ tối đa 35,3 km/h trong tình huống ghi bàn vào lưới Everton. Bên cạnh đó, pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới West Ham cũng nhận được tới 34% số phiếu bầu từ người hâm mộ để trở thành Bàn thắng đẹp nhất tháng.

Bài toán khó cho Michael Carrick

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể, Sesko vẫn chưa một lần được điền tên vào đội hình xuất phát dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Chiến lược gia người Anh đang kiên trì với công thức giúp các cầu thủ trẻ thích nghi dần dần, thay vì tung họ vào sân ngay từ đầu trong giai đoạn áp lực cao.

Liệu Carrick có trao cơ hội cho Sesko đá chính?

Carrick khẳng định không gặp áp lực trong việc lựa chọn đội hình nhờ thái độ chuyên nghiệp của Sesko. Tuy nhiên, thực tế trên sân tập cho thấy sự tương phản rõ rệt: trong khi Sesko luôn hăng hái mỗi khi được gọi khởi động, thì đối thủ cạnh tranh Joshua Zirkzee lại đang cho thấy sự chậm chạp nhất định trong việc nắm bắt nhịp độ trận đấu.

Áp lực từ người hâm mộ và yêu cầu chiến thuật

Trước thềm cuộc đối đầu với Crystal Palace tại Old Trafford, một cuộc khảo sát cho thấy có tới 81% cổ động viên Man Utd mong muốn Sesko xuất phát ngay từ đầu. Sự sa sút phong độ của Amad Diallo bên hành lang cánh phải có thể là chìa khóa để Carrick thay đổi sơ đồ. Nếu Amad dự bị, Bryan Mbeumo sẽ được trả về vị trí chạy cánh sở trường, nhường lại vai trò trung phong cắm cho Sesko.

Dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, Sesko thường được bảo vệ khỏi áp lực ghi bàn nhờ sự hiện diện của những đàn anh như Matheus Cunha. Tuy nhiên, với 8 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 24 lần ra sân mùa này, chân sút người Slovenia đã chứng minh anh không còn là một phương án dự phòng đơn thuần.

Trận đấu sắp tới với Palace không chỉ là cơ hội để Man Utd tích lũy điểm số, mà còn là bài kiểm tra cho khả năng chịu áp lực của Sesko khi bước từ vai trò "siêu dự bị" trở thành mũi nhọn chủ lực. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Michael Carrick có dũng cảm phá bỏ công thức an toàn để đặt niềm tin vào sức trẻ của Sesko hay không.