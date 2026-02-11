Benjamin Sesko tỏa sáng phút 90+6 cứu Man Utd: Đã đến lúc Michael Carrick phải công bằng Bàn thắng kịch tính của Benjamin Sesko giúp Man Utd thoát thua West Ham, đồng thời phơi bày sự tương phản rõ rệt giữa anh và Matheus Cunha trên hàng công Quỷ đỏ.

Trận hòa 1-1 kịch tính tại London Stadium không chỉ ngắt mạch 4 trận thắng liên tiếp của Manchester United mà còn đặt ra bài toán hóc búa cho Michael Carrick về nhân sự hàng công. Trong khi Matheus Cunha gây thất vọng tràn trề, "siêu dự bị" Benjamin Sesko một lần nữa chứng minh tại sao anh xứng đáng với một suất đá chính thường xuyên.

Matheus Cunha và 69 phút "mất tích" tại London

Được Michael Carrick tin tưởng trao suất đá chính, Matheus Cunha lại mang đến một màn trình diễn dưới mức trung bình. Trong suốt 69 phút có mặt trên sân, chân sút người Brazil hoàn toàn lạc lõng trước hàng phòng ngự kỷ luật của West Ham.

Cunha có một trận đấu mờ nhạt.

Dù chạm bóng 36 lần, Cunha không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào. Đáng báo động hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh chỉ dừng lại ở mức 0.01 – con số gần như bằng không đối với một tiền đạo trung tâm. Sự thiếu quyết đoán và xu hướng lùi quá sâu khiến Man Utd mất đi điểm nhận bóng trong vòng cấm đối phương.

Benjamin Sesko: Cú vẩy chân cứu rỗi Quỷ đỏ

Sự kiên nhẫn của Carrick kết thúc ở phút 69 khi ông tung Benjamin Sesko vào sân. Chỉ với 5 lần chạm bóng (bằng 1/7 so với Cunha), tiền đạo 22 tuổi người Slovenia đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Anh lập tức gây áp lực với 3 lần chạm bóng trong vùng cấm và 2 cú dứt điểm trúng đích.

Sesko cho thấy giá trị của mình.

Khoảnh khắc bùng nổ đến ở phút 90+6. Từ đường tạt bóng của Mbeumo, Sesko thực hiện cú vẩy chân một chạm tinh tế, đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành của Hermansen. Đó là pha xử lý của một tiền đạo hàng đầu: quyết đoán, nhạy bén và đầy kỹ thuật. Chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng trúng đích) của Sesko đạt tới 0.48, vượt xa hoàn toàn so với người đồng nghiệp mà anh thay thế.

Quyết định khó khăn cho Michael Carrick

Sự tương phản giữa lối chơi của một "Second Striker" thiếu đột biến như Cunha và một "Target Man" hiện đại như Sesko đã quá rõ ràng. Cunha chơi bóng theo kiểu lùi sâu phối hợp nhưng lại thiếu đi sự sắc lẹm trước khung thành, trong khi Sesko luôn biết cách có mặt đúng lúc để kết liễu đối thủ.

Man Utd vẫn giữ được vị trí thứ 4 sau vòng đấu này nhờ Chelsea sảy chân, nhưng màn trình diễn tại London Stadium là lời cảnh báo đanh thép. Trong các trận đấu gặp đối thủ phòng ngự lùi sâu, khả năng khai thác không gian của cựu sao RB Leipzig rõ ràng mang lại hiệu quả cao hơn. Đã đến lúc Michael Carrick cần cân nhắc việc trao lại vị trí số 9 cho Benjamin Sesko nếu muốn duy trì tham vọng trong cuộc đua top 4.