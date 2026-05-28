Benjamin Sesko tri ân Michael Carrick khi Man Utd giành vé dự Champions League Tiền đạo Benjamin Sesko bày tỏ sự nể phục với Michael Carrick và khẳng định Champions League là ngôi nhà đích thực của Man Utd sau khi đội bóng chính thức trở lại đấu trường này.

Manchester United đã chính thức giành quyền trở lại đấu trường Champions League, đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại của Michael Carrick. Trong niềm vui chung của toàn đội, tiền đạo Benjamin Sesko đã gửi lời tri ân sâu sắc đến vị chiến lược gia người Anh cùng các cộng sự vì những thay đổi tích cực tại Old Trafford.

Benjamin Sesko gửi lời tri ân Michael Carrick.

Sự hồi sinh từ phòng thay đồ

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, "Quỷ đỏ" không chỉ cải thiện đáng kể về mặt thành tích trên bảng xếp hạng mà còn xây dựng lại được niềm tin và bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ. Sesko nhấn mạnh rằng sự tiến bộ của đội bóng là kết quả của một quá trình làm việc miệt mài và chuyên nghiệp từ ban huấn luyện.

Chia sẻ với Tribuna, chân sút người Slovenia cho biết: "Không chỉ riêng Carrick, mà cả đội ngũ cộng sự của ông ấy đã giúp chúng tôi tiến bộ từng chút một qua mỗi ngày. Tôi thực sự biết ơn vì những gì họ đã cống hiến để giúp chúng tôi có được vị trí hiện tại".

Tầm vóc của Manchester United tại châu Âu

Việc đưa Manchester United trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục là một cột mốc quan trọng đối với cá nhân Sesko và toàn đội. Với tiền đạo này, Champions League không đơn thuần là một giải đấu, mà là nơi đội bóng thành Manchester thuộc về một cách hiển nhiên nhờ bề dày lịch sử vĩ đại.

"Câu lạc bộ này xứng đáng thuộc về sân chơi này mãi mãi", Sesko khẳng định. "Chúng tôi đã đưa đội bóng trở lại và mọi người đều đang vô cùng hào hứng chờ đợi mùa giải tới để một lần nữa được tận hưởng bầu không khí của những đêm Champions League huyền ảo".

Sự gắn kết và tinh thần hưng phấn đang lên cao tại Carrington được kỳ vọng sẽ là bệ phóng để Manchester United chinh phục những thử thách lớn hơn. Với việc góp mặt trong nhóm những đội bóng ưu tú nhất châu Âu, đoàn quân của Michael Carrick đang sẵn sàng cho một kỷ nguyên thành công mới sau giai đoạn tái thiết đầy hứa hẹn.