Benjamin Sesko và Senne Lammens tỏa sáng, Man Utd rộng cửa dự Champions League Với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp, Manchester United đang xây chắc vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh nhờ phong độ rực sáng của tiền đạo Benjamin Sesko và thủ thành trẻ Senne Lammens.

Manchester United đang chứng kiến một cuộc hồi sinh ngoạn mục tại Old Trafford. Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Quỷ đỏ hiện đang độc chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ còn kém Aston Villa 3 điểm và tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi gồm Chelsea và Liverpool. Điểm tựa cho thành công này không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn ở sự tỏa sáng đúng lúc của những nhân tố trẻ trung như Benjamin Sesko và Senne Lammens.

Hành trình của Benjamin Sesko tại Anh là một minh chứng cho sự kiên trì. Cập bến từ RB Leipzig với mức giá khổng lồ 73,7 triệu bảng vào tháng 8/2025, tiền đạo người Slovenia từng gặp khó khăn dưới thời Ruben Amorim khi chỉ ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick tiếp quản, Sesko đã hồi sinh mạnh mẽ với 6 pha lập công chỉ sau 7 trận gần nhất, dù chưa một lần đá chính trong kỷ nguyên của chiến lược gia này.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc trong chiến thắng 1-0 trước Everton. Phút 71, sau khi nhả bóng cho đồng đội, Sesko đã thực hiện một cú nước rút thần tốc hơn 70 yards trước khi dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Bryan Mbeumo. Jamie Carragher, chuyên gia của Sky Sports, đã phải thốt lên kinh ngạc trước sức bền và sự lạnh lùng của tiền đạo 22 tuổi: "Ở cường độ đó, bạn sẽ nghĩ cậu ấy phải thở dốc, nhưng Sesko vẫn còn thừa năng lượng để ăn mừng cuồng nhiệt."

Michael Carrick đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp của cậu học trò: "Tôi có một mối quan hệ rất tốt với Ben. Cậu ấy đang duy trì trạng thái tâm lý tuyệt vời. Trách nhiệm của cậu ấy là tạo ra sự khác biệt, và Ben đang làm điều đó một cách xuất sắc mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị."

Trong khi Sesko lĩnh xướng hàng công, thì ở đầu sân bên kia, Senne Lammens đang chứng minh tại sao ban lãnh đạo Man Utd lại kiên quyết chiêu mộ anh thay vì Emi Martinez. Với mức giá 18,1 triệu bảng, thủ thành 23 tuổi người Bỉ đã nhanh chóng thích nghi với áp lực tại Old Trafford. Trong trận đấu với Everton, Lammens đã có pha cứu thua xuất thần trước cú sút của Michael Keane và hoàn toàn làm chủ vòng cấm trong những phút cuối trận bão táp.

HLV Michael Carrick đã so sánh đầy tinh tế khí chất của Lammens với huyền thoại Edwin van der Sar: "Senne sở hữu sự điềm tĩnh và tự tin thiên bẩm. Cậu ấy không chỉ cứu thua mà còn giúp làm dịu đi sự hỗn loạn, tạo sự an tâm tuyệt đối cho các hậu vệ phía trên. Đó là phẩm chất quý giá nhất của một thủ môn Man Utd."

Khát vọng Champions League trở lại

Sự thăng hoa của bộ đôi Sesko và Lammens đã thay đổi hoàn toàn cục diện mùa giải của Manchester United. Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Quỷ đỏ mới lại trải qua chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho toàn đội: phải giành vé dự Champions League mùa tới để tương xứng với vị thế và tài chính của câu lạc bộ.

Với việc không phải thi đấu tại các cúp châu Âu mùa này, Man Utd đang có lợi thế lớn về thể lực so với các đối thủ trực tiếp. Nếu duy trì được phong độ và bản lĩnh hiện tại, tấm vé trở lại đấu trường danh giá nhất lục địa già hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Michael Carrick.

Sự kết hợp giữa sức mạnh hàng công của Sesko và sự vững chãi hàng thủ của Lammens đang tạo nên một diện mạo mới đầy hứa hẹn. Bình minh thực sự đang dần ló rạng ở nửa đỏ thành Manchester sau những năm tháng thăng trầm.