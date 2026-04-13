Bernard Tomic bất ngờ công bố có con đầu lòng: Bước ngoặt của 'trai hư' làng tennis Bernard Tomic bất ngờ xác nhận đã lên chức cha sau thời gian dài giữ kín. Bé gái Astara Aurelia chào đời được kỳ vọng là bước ngoặt giúp 'trai hư' ổn định sự nghiệp.

Bernard Tomic, cựu tay vợt số 17 thế giới, vừa khiến cộng đồng tennis quốc tế ngỡ ngàng khi công khai việc có con đầu lòng với bạn gái Keely Hannah. Thông tin này được giữ kín tuyệt đối trong suốt quá trình mang thai, biến đây trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của làng banh nỉ giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Tomic hạnh phúc bên bạn gái và đứa con đầu lòng

Bí mật được giữ kín đến phút chót

Con gái của cặp đôi, Astara Aurelia Tomic, chính thức chào đời vào ngày 5/4. Tuy nhiên, phải đến gần đây, Keely Hannah mới chia sẻ tin vui này trên mạng xã hội với dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Bí mật đẹp nhất mà chúng tôi từng giữ”. Sự kín kẽ của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi kinh ngạc, bởi trước đó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào về việc Hannah mang thai trên các nền tảng truyền thông.

Hành trình từ sóng gió đến sự ổn định

Mối quan hệ giữa Bernard Tomic và ngôi sao mạng xã hội Keely Hannah bắt đầu từ năm 2022. Cặp đôi từng là tâm điểm của nhiều vụ lùm xùm, đáng nhớ nhất là sự cố tại giải Little Rock Open năm 2024. Khi đó, Tomic đã bất ngờ bỏ trận giữa chừng sau một cuộc tranh cãi gay gắt với Hannah ngay trên khán đài.

Kể từ sau biến cố đó, Hannah gần như rút lui khỏi các hoạt động ồn ào trên mạng xã hội. Sự im lặng này giờ đây đã có lời giải đáp, khi họ tập trung chuẩn bị cho việc đón thành viên mới. Hiện tại, gia đình Tomic đang duy trì cuộc sống di chuyển giữa London, Monaco và Gold Coast để phù hợp với lịch trình thi đấu và tập luyện của tay vợt người Úc.

Kỳ vọng vào sự trở lại của tài năng nước Úc

Ở tuổi 33, Bernard Tomic đang ở trong giai đoạn then chốt để cứu vãn sự nghiệp từng đạt đỉnh cao ở vị trí thứ 17 ATP. Sau nhiều năm bị lu mờ bởi các bê bối ngoài sân cỏ và phong độ thất thường, tay vợt người Úc đang nỗ lực tích lũy điểm số để trở lại top 100 thế giới.

Mục tiêu lớn nhất của Tomic là đủ điều kiện tham dự các giải Grand Slam danh giá như French Open và Wimbledon Championships trong mùa hè này. Việc lần đầu làm cha được kỳ vọng sẽ mang lại động lực tâm lý mạnh mẽ, giúp “trai hư” một thời tìm thấy sự cân bằng và tập trung cần thiết để cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ chuyên nghiệp nhất.