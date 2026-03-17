Bernardo Silva giải mã sự sa sút của Man City: Hệ quả từ cuộc thay máu đội hình khốc liệt Tiền vệ Bernardo Silva thừa nhận Manchester City đang chật vật do quá trình chuyển giao khi chỉ còn 4-5 trụ cột từ đội hình ăn ba ở lại, gây thiếu gắn kết trong lối chơi.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, vị thế của Manchester City đã thay đổi chóng mặt từ ứng viên nặng ký cho mọi danh hiệu thành một tập thể đầy bất ổn. Sau chiến thắng 3-1 trước Newcastle United tại FA Cup, đoàn quân của HLV Pep Guardiola bất ngờ để thua 0-3 trước Real Madrid và liên tiếp đánh rơi điểm số trước West Ham hay Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh.

Những phát biểu của Bernardo Silva đã cho thấy tình hình ở Man City.

Sự biến động khó tin từ đội hình ăn ba lịch sử

Lý giải cho chuỗi phong độ trồi sụt này, đội trưởng Bernardo Silva đã thẳng thắn bóc trần một sự thật về nhân sự tại sân Etihad. Trước thềm trận tái đấu với Real Madrid tại Champions League, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ ra rằng đội hình hiện tại đã thay đổi quá nhiều so với thời điểm CLB giành cú ăn ba lịch sử.

"Câu trả lời rõ ràng nhất là chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao. Nếu bạn nhìn vào trận chung kết Champions League khi chúng tôi giành cú ăn ba và so sánh với bây giờ, chỉ còn bốn hoặc năm cầu thủ ở lại," Silva phân tích đầy thực tế. Việc thay máu gần như toàn bộ dàn nhân sự chỉ trong hơn hai năm rưỡi đã đặt ra những thử thách cực đại cho hệ thống vốn đòi hỏi sự vận hành hoàn hảo của Pep Guardiola.

Xung quanh Silva hiện tại phần lớn là những gương mặt hoàn toàn mới.

Bài toán gắn kết và thời gian thích nghi

Theo phân tích từ Silva, vấn đề của Man City hiện tại không nằm ở chất lượng cá nhân hay tài năng của các tân binh, mà cốt lõi là sự thấu hiểu lối chơi. Trước đây, khi sát cánh cùng những Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri hay Kyle Walker qua nhiều năm, các cầu thủ luôn nắm rõ thói quen và điểm mạnh của nhau để tạo nên một khối thống nhất.

Ngược lại, lứa cầu thủ trẻ và các mảnh ghép mới hiện nay vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm sự kết nối tối ưu. Sự xáo trộn quá lớn trong thời gian ngắn đã vô tình tạo ra lực cản, khiến lối chơi kiểm soát bóng trứ danh của Man City không còn duy trì được sự trơn tru cần thiết trong những giai đoạn căng thẳng.

Hy vọng vẫn còn ở phía trước

Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, Manchester City vẫn chưa hoàn toàn mất hết cơ hội trong mùa giải này. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn đang duy trì cuộc đua tại Carabao Cup, FA Cup và nỗ lực bám đuổi Arsenal tại đấu trường quốc nội. Những chia sẻ của Silva không phải là lời bào chữa cho thất bại, mà là một sự nhìn nhận khách quan về cái giá phải trả cho quá trình trẻ hóa lực lượng.

Nhìn chung, Man City cần thêm thời gian để các tân binh thực sự hòa nhập và thẩm thấu triết lý. Với những tinh chỉnh phù hợp, nửa xanh thành Manchester hoàn toàn có thể tìm lại đẳng cấp vốn có và trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa giải tới.