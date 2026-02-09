Bernardo Silva rực sáng giúp Man City thắng Liverpool tại Anfield sau 89 năm Với bàn gỡ hòa ở phút 84 và tư duy thủ lĩnh, Bernardo Silva giúp Man City ngược dòng hạ Liverpool, lần đầu thắng cả hai lượt trận kể từ năm 1937.

Manchester City vừa viết lại lịch sử sau gần một thế kỷ bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield. Bernardo Silva, trong vai trò đội trưởng, đã trở thành linh hồn trong lối chơi của "The Citizens" khi trực tiếp ghi bàn gỡ hòa, mở đường cho cú lội ngược dòng ngoạn mục tại vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Bản lĩnh của người đội trưởng tại "chảo lửa" Anfield

Trong một đêm Anfield rực lửa, nơi sức ép từ khán đài có thể khuất phục những ngôi sao can trường nhất, Bernardo Silva một lần nữa chứng minh tại sao anh là nhân tố không thể thay thế trong sa bàn của Pep Guardiola. Đeo trên tay tấm băng thủ quân, tiền vệ người Bồ Đào Nha trình diễn thứ bóng đá vừa hào hoa, vừa lầm lì, trực tiếp mở toang cánh cửa chiến thắng cho đội khách.

Bernardo Silva là hiện thân cho bản lĩnh của Manchester City.

Bernardo Silva bước vào trận đấu với tư cách là cầu thủ Manchester City sở hữu số lần đối đầu với Liverpool nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (16 trận). Kinh nghiệm dày dạn giúp anh giữ được sự bình tĩnh cần thiết khi đội nhà bị dội gáo nước lạnh bởi siêu phẩm của Dominik Szoboszlai ở phút 74. Khi sự nôn nóng bắt đầu xuất hiện trong đôi chân các đồng đội, Silva vẫn lùi sâu để điều tiết và kết nối các tuyến với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86%.

Khoảnh khắc xoay chuyển cục diện và con số thống kê ấn tượng

Dấu ấn lớn nhất của Silva chính là bàn gỡ hòa quý như vàng ở phút 84. Trong một tình huống hàng phòng ngự Liverpool lộ ra kẽ hở sau nhiều giờ gồng mình, anh đã chọn vị trí thông minh để đón đường đánh đầu nối của Erling Haaland, dứt điểm tung lưới Alisson Becker. Bàn thắng này không chỉ san bằng tỷ số mà còn đánh sập ý chí của "The Kop", tạo tiền đề cho Haaland ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền sau đó.

Nhìn vào các con số thống kê, Silva thể hiện hình ảnh của một cầu thủ "không phổi". Anh có 72 lần chạm bóng, 5 lần thu hồi bóng và 7 tình huống tham gia phòng ngự. Không chỉ nhảy múa trước Szoboszlai bằng những pha xỏ kim điệu nghệ, Silva còn sẵn sàng nhận thẻ vàng ở phút bù giờ để ngăn chặn một đợt phản công nguy hiểm, chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung của tập thể.

Bernardo Silva chính là người thắp lên hy vọng cho Manchester City.

Trang sử mới sau gần một thế kỷ

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi sau 89 năm (kể từ năm 1937), Manchester City mới lại đánh bại Liverpool trong cả hai lượt trận của một mùa giải. Để viết nên trang sử đó, Pep Guardiola cần những chiến binh có "ADN của sự ổn định", và Bernardo Silva chính là hiện thân rõ nét nhất.

Dù Erling Haaland có thể chiếm lĩnh các mặt báo với bàn thắng quyết định, nhưng chính Bernardo Silva mới là người thắp lại hy vọng khi mọi thứ dường như đã khép lại. Bản lĩnh và trí tuệ của tuyển thủ Bồ Đào Nha tại Anfield thực sự là một tượng đài, khẳng định vị thế của anh trong triều đại thành công của Man City.