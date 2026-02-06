Berrettini lập kỳ tích 19 năm và lịch sử mới của Aliassime tại Roland Garros Matteo Berrettini trở thành tay vợt hạng 105 thế giới lọt vào tứ kết sau gần hai thập kỷ, bên cạnh cột mốc lịch sử của Aliassime và sự thống trị của Aryna Sabalenka.

Hành trình hồi sinh của Matteo Berrettini tại Roland Garros đang trở thành câu chuyện đầy cảm hứng khi tay vợt người Italy liên tiếp phá vỡ các giới hạn về thứ hạng. Cùng với đó, Felix Auger-Aliassime và Aryna Sabalenka cũng khẳng định vị thế bằng những chiến thắng thuyết phục để tiến vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất giải đấu trên mặt sân đất nện danh giá.

Berrettini và cột mốc lịch sử từ vị trí 105 thế giới

Matteo Berrettini đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Juan Manuel Cerundolo bằng chiến thắng 6-3, 7-6(2), 7-6(6). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, cựu số 6 thế giới ghi tên mình vào tứ kết một giải Grand Slam, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau chuỗi ngày dài vật lộn với chấn thương dai dẳng. Anh cho thấy bản lĩnh giao bóng và những cú thuận tay sấm sét vẫn là vũ khí hạng nặng dù không thi đấu thường xuyên tại Paris từ năm 2021.

Berrettini trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết Roland Garros kể từ năm 2007

Đáng chú ý, với thứ hạng 105 ATP, Berrettini đã trở thành tay vợt có vị trí thấp nhất góp mặt tại tứ kết Roland Garros kể từ sau trường hợp của Igor Andreev (hạng 125 thế giới) vào năm 2007. Sự hiện diện của anh ở vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất là minh chứng cho đẳng cấp không hề mai một. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 19 Frances Tiafoe và Matteo Arnaldi.

Aliassime thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho quần vợt Canada

Trong một diễn biến khác, Felix Auger-Aliassime đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Alejandro Tabilo với tỷ số 6-3, 7-5, 6-1. Chỉ mất 2 giờ 6 phút thi đấu, hạt giống số 4 đã phô diễn phong độ áp đảo để lần đầu tiên giành vé vào tứ kết giải đấu tại Paris.

Chiến thắng này chính thức đưa Aliassime trở thành tay vợt nam Canada đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết của cả 4 giải Grand Slam. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh tại Roland Garros chỉ dừng lại ở vòng 4 (vào các năm 2022 và 2024). Với việc nâng tỷ số đối đầu với Tabilo lên 2-0, Aliassime đang tràn đầy tự tin trước cuộc chạm trán với Flavio Cobolli ở vòng đấu tới.

Sabalenka khẳng định sức mạnh ứng viên vô địch

Ở nội dung đơn nữ, trận tâm điểm giữa Aryna Sabalenka và Naomi Osaka đã kết thúc với phần thắng thuộc về tay vợt số 1 thế giới. Dù Osaka đã nỗ lực gây áp lực trong set đầu tiên, Sabalenka vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc để khép lại trận đấu với tỷ số 7-5, 6-3.

Đây là lần thứ 14 liên tiếp Sabalenka lọt vào tứ kết của một giải Grand Slam, một thống kê cho thấy sự ổn định khủng khiếp của tay vợt người Belarus. Đáng lưu ý, cô hiện là nhà vô địch Grand Slam duy nhất còn trụ lại ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ tại Roland Garros năm nay. Thử thách tiếp theo trên hành trình chinh phục danh hiệu của cô sẽ là Diana Shnaider.