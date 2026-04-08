Berrettini tạo 'cơn địa chấn' tại Monte Carlo: Medvedev thảm bại 0-6 sau hai set Hạt giống số 7 Daniil Medvedev gây sốc khi để thua 'trắng' Matteo Berrettini với tỷ số 0-6, 0-6 tại vòng 2 Monte Carlo, đánh dấu thất bại tồi tệ nhất sự nghiệp tay vợt người Nga.

Trong một kịch bản không tưởng tại vòng 2 giải quần vợt Monte Carlo Masters, hạt giống số 7 Daniil Medvedev đã phải nhận thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp trước Matteo Berrettini. Tay vợt người Nga rời giải sau khi để đối thủ thắng tuyệt đối cả hai set với cùng tỷ số 6-0, một kết quả thường được gọi là "double bagel" trong thế giới tennis.

Sự sụp đổ khó tin của Daniil Medvedev

Dù được đánh giá cao hơn, Medvedev đã thể hiện một phong độ bạc nhược ngay trong trận ra quân. Đáng chú ý, tay vợt người Nga thậm chí không giành nổi một game point nào trong tất cả các game giao bóng của mình. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở cấp độ ATP, Medvedev để thua một trận đấu mà không thể thắng nổi dù chỉ một game.

Berrettini đã đánh bại Medvedev với tỷ số áp đảo

Ngược lại, Matteo Berrettini – người tham dự giải nhờ suất đặc cách – đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Tay vợt người Italia làm chủ hoàn toàn thế trận nhờ những cú giao bóng uy lực và khả năng tận dụng cơ hội triệt để. Berrettini chia sẻ sau trận đấu: "Tôi nghĩ đây là một trong những màn trình diễn hay nhất sự nghiệp. Tôi chỉ mắc khoảng ba lỗi cả trận, điều không hề dễ dàng khi đối đầu một đối thủ khó chịu như Daniil".

Phân tích thống kê và ý chí của Berrettini

Chiến thắng này không chỉ ghi dấu ấn về mặt tỷ số mà còn cho thấy sự chuẩn xác tuyệt đối trong chiến thuật của cựu số 6 thế giới. Berrettini cho biết anh đã chịu áp lực ngay từ game giao bóng đầu tiên nhưng sau khi cứu thành công hai break point, tâm lý của anh trở nên cực kỳ thanh thoát.

Thống kê trận đấu Daniil Medvedev Matteo Berrettini Tỷ số 0-6, 0-6 6-0, 6-0 Ace 1 0 Lỗi kép 5 0 Tỷ lệ giao bóng 1 36% 65% Giao bóng 1 ăn điểm 42% 73% Tận dụng Break point 0/2 (0%) 6/8 (75%) Tổng số điểm 17/67 50/67

Điểm nhấn đáng kinh ngạc là Berrettini vẫn chưa để thua bất kỳ game nào sau hai vòng đấu đầu tiên tại Monte Carlo năm nay. Ở vòng một, anh dẫn trước Roberto Bautista Agut 4-0 trước khi đối thủ bỏ cuộc. Với phong độ này, Berrettini đang trở thành ứng cử viên tiềm năng khi chuẩn bị chạm trán Joao Fonseca hoặc Arthur Rinderknech tại vòng ba.

Đây cũng là lần đầu tiên Berrettini giành chiến thắng 6-0, 6-0 ở cấp độ ATP, đồng thời là trận thắng trước một tay vợt thuộc Top 10 thế giới đầu tiên của anh kể từ sau trận thắng Alexander Zverev cũng tại Monte Carlo mùa trước. Kết quả này tái hiện lại cú "double bagel" mà Alex De Minaur từng tạo ra trước Grigor Dimitrov tại tứ kết giải đấu này vào năm 2025.