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Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland: Beşiktaş giành chiến thắng

Văn Thể24/07/2026 00:23

Beşiktaş đối đầu FC Midtjylland tại Beşiktaş Park trong khuôn khổ UEFA Europa League, với thông tin trước trận được cập nhật tại đây.

Beşiktaş1 - 0FC MidtjyllandKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Beşiktaş tiếp đón FC Midtjylland.

  • 15'Thẻ đỏ

    Phút 15': Friday Etim () nhận thẻ đỏ.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (): Denil Castillo vào sân thay Valdemar Byskov.

  • 26'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0)

    Phút 26': Orkun Kökçü  () lập công (kiến tạo: Vaclav Cerny). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Martin Erlić vào sân thay Franculino.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Gue-sung Cho vào sân thay Darío Osorio.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Semih Kılıçsoy vào sân thay Hyeon-gyu Oh.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Milot Rashica vào sân thay İlhan Fakılı.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Kassoum Ouattara vào sân thay Rıdvan Yılmaz.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Kartal Yılmaz vào sân thay Salih Özcan.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Emmanuel Agbadou vào sân thay Tiago Djaló.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Kjell Wätjen vào sân thay Denil Castillo.

  • KTKết thúc: Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 17:04 24/07/2026

BeşiktaşThống kêFC Midtjylland
75%
Kiểm soát bóng
25%
28
Dứt điểm
5
7
Trúng đích
1
5
Phạt góc
2
12
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
1 bàn
Vaclav Cerny
Vaclav Cerny
Beşiktaş
1 kiến tạo · điểm 7.63
Philip Billing
Philip Billing
FC Midtjylland
Điểm 7.66
Elías Ólafsson
Elías Ólafsson
FC Midtjylland
Điểm 7.45
Salih Özcan
Salih Özcan
Beşiktaş
Điểm 7.36

Thông tin trận đấu

Beşiktaş sẽ đối đầu FC Midtjylland tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Beşiktaş Park.

Bối cảnh trước trận

Cuộc chạm trán giữa Beşiktaş và FC Midtjylland thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài tại đấu trường UEFA Europa League. Sân Beşiktaş Park sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu.

Hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, những đánh giá chi tiết về cách nhập cuộc và các điểm nóng trên sân chưa thể được xác định từ thông tin hiện có.

Nhận định

Trận đấu được chờ đợi sẽ mang đến màn cạnh tranh đáng chú ý giữa Beşiktaş và FC Midtjylland. Các thông tin về đội hình dự kiến, phong độ và chiến thuật sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá tương quan hai bên trước giờ bóng lăn.

Beşiktaş
5 trận gần nhất
BHHT
FC Midtjylland
5 trận gần nhất
TTTHT
Tình hình lực lượng
Beşiktaş
Jean Onana (No Eligibility)
Élan Ricardo (No Eligibility)
Can Keleş (No Eligibility)
João Mário (No Eligibility)
Emrecan Uzunhan (No Eligibility)
Moatasem Al-Musrati (No Eligibility)
Leandro Trossard (No Eligibility)
Felix Uduokhai (Pneumonia)
FC Midtjylland
Mark Ugboh (No Eligibility)
Alamara Djabi (Knock)
Ovie Ejeheri (No Eligibility)
Dani Silva (No Eligibility)
Ousmane Diao (Unknown Injury)
Júnior Brumado (Knee Injury)
Mikel Gogorza (Hip Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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