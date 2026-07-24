Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland: Beşiktaş giành chiến thắng
Beşiktaş đối đầu FC Midtjylland tại Beşiktaş Park trong khuôn khổ UEFA Europa League, với thông tin trước trận được cập nhật tại đây.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Beşiktaş tiếp đón FC Midtjylland.
- 15'Thẻ đỏ
Phút 15': Friday Etim () nhận thẻ đỏ.
- 18'Thay người
Phút 18' (): Denil Castillo vào sân thay Valdemar Byskov.
- 26'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0)
Phút 26': Orkun Kökçü () lập công (kiến tạo: Vaclav Cerny). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Martin Erlić vào sân thay Franculino.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Gue-sung Cho vào sân thay Darío Osorio.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Semih Kılıçsoy vào sân thay Hyeon-gyu Oh.
- 63'Thay người
Phút 63' (): Milot Rashica vào sân thay İlhan Fakılı.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Kassoum Ouattara vào sân thay Rıdvan Yılmaz.
- 73'Thay người
Phút 73' (): Kartal Yılmaz vào sân thay Salih Özcan.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Emmanuel Agbadou vào sân thay Tiago Djaló.
- 83'Thay người
Phút 83' (): Kjell Wätjen vào sân thay Denil Castillo.
- KTKết thúc: Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 17:04 24/07/2026
Thông tin trận đấu
Beşiktaş sẽ đối đầu FC Midtjylland tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Beşiktaş Park.
Bối cảnh trước trận
Cuộc chạm trán giữa Beşiktaş và FC Midtjylland thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài tại đấu trường UEFA Europa League. Sân Beşiktaş Park sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu.
Hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, những đánh giá chi tiết về cách nhập cuộc và các điểm nóng trên sân chưa thể được xác định từ thông tin hiện có.
Nhận định
Trận đấu được chờ đợi sẽ mang đến màn cạnh tranh đáng chú ý giữa Beşiktaş và FC Midtjylland. Các thông tin về đội hình dự kiến, phong độ và chiến thuật sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá tương quan hai bên trước giờ bóng lăn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)