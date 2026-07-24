Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland: Beşiktaş giành chiến thắng Beşiktaş đối đầu FC Midtjylland tại Beşiktaş Park trong khuôn khổ UEFA Europa League, với thông tin trước trận được cập nhật tại đây.

Beşiktaş 1 - 0 FC Midtjylland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beşiktaş tiếp đón FC Midtjylland.

15' Thẻ đỏ Phút 15': Friday Etim () nhận thẻ đỏ.

18' Thay người Phút 18' (): Denil Castillo vào sân thay Valdemar Byskov.

26' BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0) Phút 26': Orkun Kökçü () lập công (kiến tạo: Vaclav Cerny). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Martin Erlić vào sân thay Franculino.

63' Thay người Phút 63' (): Gue-sung Cho vào sân thay Darío Osorio.

63' Thay người Phút 63' (): Semih Kılıçsoy vào sân thay Hyeon-gyu Oh.

63' Thay người Phút 63' (): Milot Rashica vào sân thay İlhan Fakılı.

73' Thay người Phút 73' (): Kassoum Ouattara vào sân thay Rıdvan Yılmaz.

73' Thay người Phút 73' (): Kartal Yılmaz vào sân thay Salih Özcan.

78' Thay người Phút 78' (): Emmanuel Agbadou vào sân thay Tiago Djaló.

83' Thay người Phút 83' (): Kjell Wätjen vào sân thay Denil Castillo.

KT Kết thúc: Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 17:04 24/07/2026

Beşiktaş Thống kê FC Midtjylland 75% Kiểm soát bóng 25% 28 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 1 5 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Orkun Kökçü Beşiktaş 1 bàn Vaclav Cerny Beşiktaş 1 kiến tạo · điểm 7.63 Philip Billing FC Midtjylland Điểm 7.66 Elías Ólafsson FC Midtjylland Điểm 7.45 Salih Özcan Beşiktaş Điểm 7.36

Thông tin trận đấu

Beşiktaş sẽ đối đầu FC Midtjylland tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Beşiktaş Park.

Bối cảnh trước trận

Cuộc chạm trán giữa Beşiktaş và FC Midtjylland thu hút sự chú ý bởi đây là màn so tài tại đấu trường UEFA Europa League. Sân Beşiktaş Park sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu.

Hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, những đánh giá chi tiết về cách nhập cuộc và các điểm nóng trên sân chưa thể được xác định từ thông tin hiện có.

Nhận định

Trận đấu được chờ đợi sẽ mang đến màn cạnh tranh đáng chú ý giữa Beşiktaş và FC Midtjylland. Các thông tin về đội hình dự kiến, phong độ và chiến thuật sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá tương quan hai bên trước giờ bóng lăn.

Beşiktaş 5 trận gần nhất B H H T FC Midtjylland 5 trận gần nhất T T T H T

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ Jean Onana (No Eligibility) ✚ Élan Ricardo (No Eligibility) ✚ Can Keleş (No Eligibility) ✚ João Mário (No Eligibility) ✚ Emrecan Uzunhan (No Eligibility) ✚ Moatasem Al-Musrati (No Eligibility) ✚ Leandro Trossard (No Eligibility) ✚ Felix Uduokhai (Pneumonia) FC Midtjylland ✚ Mark Ugboh (No Eligibility) ✚ Alamara Djabi (Knock) ✚ Ovie Ejeheri (No Eligibility) ✚ Dani Silva (No Eligibility) ✚ Ousmane Diao (Unknown Injury) ✚ Júnior Brumado (Knee Injury) ✚ Mikel Gogorza (Hip Injury)