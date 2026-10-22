Beşiktaş 2-2 Crystal Palace: Hai đội chia điểm
Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Beşiktaş, đội đứng hạng 4, 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Tüpraş Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Beşiktaş tiếp đón Crystal Palace.
- 6'VAR
Phút 6': Bàn thắng không được công nhận — Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
- 13'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 67% - 33% Crystal Palace; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.
- 15'Thẻ vàng
Phút 15': Wilfred Ndidi (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2.
- 37'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 63% - 37% Crystal Palace, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 39'Thay người
Phút 39' (Beşiktaş): Salih Özcan vào sân thay Fabio Miretti.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+2'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0)
Phút 45+2': Wilfred Ndidi (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Salih Özcan). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 62% - 38% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 51'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-1)
Phút 51': Yeremy Pino (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Anan Khalaili). Tỷ số: 1 - 1.
- 51'VAR
Phút 51': Bàn thắng được công nhận — Yeremy Pino (Crystal Palace).
- 55'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-2)
Phút 55': Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (Crystal Palace): Ismaila Sarr vào sân thay Dwight McNeil.
- 61'Thay người
Phút 61' (Crystal Palace): Jörgen Strand Larsen vào sân thay Jean-Philippe Mateta.
- 62'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 64'Thay người
Phút 64' (Beşiktaş): Junior Olaitan vào sân thay Kartal Kayra Yılmaz.
- 64'Thay người
Phút 64' (Beşiktaş): Amir Murillo vào sân thay Taylan Bulut.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Umit Akdag (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Foul).
- 72'Thay người
Phút 72' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Yeremy Pino.
- 73'BÀN THẮNG! Beşiktaş (2-2)
Phút 73': Junior Olaitan (Beşiktaş) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 74'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 0.
- 75'Thay người
Phút 75' (Beşiktaş): Dušan Vlahović vào sân thay Oh Hyeon-gyu.
- 75'Thay người
Phút 75' (Beşiktaş): Václav Černý vào sân thay Ilhan Fakili.
- 77'Thẻ đỏ
Phút 77': Umit Akdag (Beşiktaş) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).
- 85'Thay người
Phút 85' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.
- 86'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 0.
- KTKết thúc: Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 03:57 23/10/2026
Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Beşiktaş là phép thử rõ ràng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà đứng hạng 4 với 6 điểm, còn Crystal Palace đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tương đương một chiến thắng.
Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Tüpraş Stadium.
Khoảng cách điểm số hẹp hơn thứ hạng
Nhìn riêng thứ hạng, hai đội cách nhau tới 11 bậc. Tuy nhiên, bảng điểm cho thấy bức tranh sít sao hơn nhiều. Beşiktaş có 6 điểm, Crystal Palace có 3 điểm, nên một kết quả tốt có thể thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng.
Với Beşiktaş, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu ngay trên sân nhà. Với Crystal Palace, đây là dịp tiến sát hơn nhóm đang dẫn trước, nếu giành được kết quả có lợi ngay trên sân khách.
Phong độ: Beşiktaş nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, nhưng lại để thua ở trận mới nhất. Thành tích này cho thấy họ có sức mạnh để cạnh tranh ở nhóm đầu, song vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục.
Crystal Palace có chuỗi 5 trận khó khăn hơn: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, họ đang thua liên tiếp 2 trận gần nhất. Vì vậy, đội khách cần một kết quả để chấm dứt mạch kết quả không tốt này.
Điểm then chốt về chiến thuật
Beşiktaş sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sau trận thua gần nhất, họ cần phản ứng nhanh để tránh rơi vào chuỗi kết quả xấu.
Ở chiều ngược lại, Crystal Palace đang chịu áp lực lớn khi thua hai trận gần nhất. Sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi có thể là chìa khóa để họ mang điểm về từ chuyến làm khách. Kỷ luật ở những phút đầu tiên sẽ quyết định việc họ có giữ được thế trận cân bằng hay không.
Nhận định
Xét về vị trí và phong độ, Beşiktaş được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm cùng chuỗi kết quả chưa ổn định của chủ nhà khiến Crystal Palace vẫn còn cơ hội. Đây là cuộc đối đầu mà bất kỳ bên nào cũng có thể tạo ra khác biệt nếu xử lý tốt các khoảnh khắc quyết định.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)