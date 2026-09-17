Beşiktaş 4-1 Marseille: Beşiktaş giành chiến thắng Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Marseille tại Besiktas Park lúc 02:00 ngày 18/09, tự tin tận dụng phong độ cao nhằm tạo đà bứt phá.

Beşiktaş 4 - 1 Marseille Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beşiktaş tiếp đón Marseille.

10' Thẻ vàng Phút 10': Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Beşiktaş 54% - 46% Marseille, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 0.

15' BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0) Phút 15': Ilhan Fakili (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Junior Olaitan). Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Beşiktaş 57% - 43% Marseille, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

29' BÀN THẮNG! Marseille (1-1) Phút 29': Keyliane Abdallah (Marseille) lập công (kiến tạo: Himad Abdelli). Tỷ số: 1 - 1.

40' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Beşiktaş 56% - 44% Marseille, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Beşiktaş): Tiago Djaló vào sân thay Emmanuel Agbadou.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Beşiktaş 64% - 36% Marseille, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 1.

56' BÀN THẮNG! Beşiktaş (2-1) Phút 56': Václav Černý (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Orkun Kökçü). Tỷ số: 2 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Marseille): Emerson Palmieri vào sân thay Ulisses Garcia.

58' Thay người Phút 58' (Marseille): Igor Paixão vào sân thay Angel Gomes.

59' BÀN THẮNG! Beşiktaş (3-1) Phút 59': Amir Murillo (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Orkun Kökçü). Tỷ số: 3 - 1.

65' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Beşiktaş 58% - 42% Marseille, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Marseille): Amine Gouiri vào sân thay Neal Maupay.

67' Thay người Phút 67' (Marseille): Nayef Aguerd vào sân thay Derek Cornelius.

71' Thay người Phút 71' (Beşiktaş): Ernest Poku vào sân thay Václav Černý.

71' Thay người Phút 71' (Beşiktaş): Wilfred Ndidi vào sân thay Orkun Kökçü.

72' Thẻ vàng Phút 72': Amine Harit (Marseille) nhận thẻ vàng (Dissent).

77' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Beşiktaş 58% - 42% Marseille, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 2.

81' BÀN THẮNG! Beşiktaş (4-1) Phút 81': Ernest Poku (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Junior Olaitan). Tỷ số: 4 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Marseille): Tadjidine Mmadi vào sân thay Keyliane Abdallah.

82' Thay người Phút 82' (Beşiktaş): Oh Hyeon-gyu vào sân thay Junior Olaitan.

82' Thay người Phút 82' (Beşiktaş): Fabio Miretti vào sân thay Ilhan Fakili.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Beşiktaş 56% - 44% Marseille, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 3.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Fabio Miretti (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Beşiktaş 4-1 Marseille Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:58 18/09/2026

Đội hình chính thức Beşiktaş Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV V. Italiano Marseille Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio 1 A. Nübel 62 A. Murillo 12 E. Agbadou 53 E. Topçu 11 K. Ouattara 6 S. Özcan 18 V. Černý 15 J. Olaitan 10 O. Kökçü 29 I. Fakili 28 D. Vlahović 12 J. de Lange 22 T. Weah 25 U. Garcia 13 D. Cornelius 4 C. Egan-Riley 23 P. Højbjerg 8 H. Abdelli 7 A. Gomes 48 K. Abdallah 77 A. Harit 11 N. Maupay Dự bị Beşiktaş 80 D. Alemdar 22 Taylan Bulut 35 Tiago Djaló 90 S. Kılıçsoy 21 F. Miretti 4 W. Ndidi 9 Oh Hyeon-Gyu 17 E. Poku 33 R. Yılmaz Marseille 42 Nouhoum Kamissoko 9 A. Gouiri 74 K. Bezahaf 14 Igor Paixão 21 N. Aguerd 18 B. Meité 46 E. Mbondo 43 T. Mmadi 33 Emerson Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Beşiktaş Thống kê Marseille 54% Kiểm soát bóng 46% 18 Dứt điểm 14 7 Trúng đích 3 3 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật I. Fakili Beşiktaş 1 bàn V. Černý Beşiktaş 1 bàn E. Poku Beşiktaş 1 bàn A. Murillo Beşiktaş 1 bàn K. Abdallah Marseille 1 bàn J. Olaitan Beşiktaş 2 kiến tạo · điểm 8.34

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Marseille trên sân vận động Besiktas Park vào lúc 02:00 ngày 18/09. Cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ, mở ra cơ hội thiết lập lợi thế sớm trên hành trình cạnh tranh thứ hạng ở đấu trường châu Âu.

Phong độ ấn tượng của Beşiktaş

Đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn nhờ điểm tựa phong độ rực sáng trong thời gian gần đây. Cụ thể, Beşiktaş đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận thăng hoa này cho thấy tính ổn định cao cũng như sự hiệu quả vượt trội trong khâu vận hành lối chơi của đội chủ sân Besiktas Park.

Cục diện bảng xếp hạng và toan tính chiến thuật

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Beşiktaş đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, các vị khách Marseille xếp ở vị trí thứ 22 và cũng chưa có điểm số nào. Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai bên chưa phản ánh cách biệt điểm số, nhưng khí thế thi đấu rõ ràng đang nghiêng về phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Được thi đấu trên sân nhà Besiktas Park, Beşiktaş nắm giữ ưu thế lớn để chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Về phía Marseille, chuyến hành quân xa nhà đòi hỏi đại diện nước Pháp phải bố trí đội hình kỷ luật và cẩn trọng tối đa nhằm hạn chế sự hưng phấn từ các chân sút chủ nhà.

Nhận định xu hướng thế trận

Màn đối đầu giữa hai đội bóng hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và giàu tính chiến thuật khi đôi bên đều khao khát khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, với điểm tựa vững chắc từ khán đài cùng mạch 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş nhiều khả năng sẽ là bên làm chủ thế trận để hiện thực hóa tham vọng thăng tiến ở nhóm trên.

Beşiktaş 5 trận gần nhất T T T B B 6 Trận 5-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất B B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 11 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 H 12 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 B T T T T 13 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 … 21 Lillestrom 0 0 0 0 0 0 T H 22 Marseille 0 0 0 0 0 0 23 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ M. Rashica (Off the roster) ✚ L. Trossard (Injury) ✚ O. Kokcu (Toe Injury) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ M. Rashica (Off the roster) ✚ L. Trossard (Injury) ✚ O. Kokcu (Toe Injury) Marseille ✚ G. Kondogbia (Injury) ✚ T. Nnadi (Injury) ✚ G. Kondogbia (Injury) ✚ T. Nnadi (Injury)