Besiktas gác lại thương vụ chiêu mộ Mohamed Salah do bất đồng về thỏa thuận tài chính Giám đốc điều hành Besiktas Onder Ozen xác nhận dừng đàm phán với Mohamed Salah sau khi phía người đại diện đưa ra những đòi hỏi vượt quá giới hạn.

Thương vụ chuyển nhượng đưa Mohamed Salah tới Besiktas đã chính thức đi vào ngõ cụt. Những đòi hỏi tài chính phát sinh từ phía đại diện của chân sút 34 tuổi khiến đại diện Thổ Nhĩ Kỳ quyết định dừng lại, ưu tiên sự ổn định tài chính của câu lạc bộ thay vì theo đuổi một ngôi sao toàn cầu bằng mọi giá.

Thương vụ Salah đến Besiktas đã bị đình trệ. Ảnh: TM/Imago.

Khúc mắc tài chính từ phía người đại diện

Dù từng xuất hiện nhiều thông tin tích cực về việc Mohamed Salah sẵn sàng gia nhập Besiktas, tiến trình đàm phán đã rơi vào bế tắc kể từ ngày 21/7. Giám đốc điều hành của Besiktas, ông Onder Ozen, cho biết đội bóng đã chủ động đề xuất một mô hình tài chính cụ thể và tiến hành ba cuộc gặp mặt trực tiếp với đại diện của chân sút người Ai Cập.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề xuất hiện khi hai bên đi sâu vào các con số thực tế. Những yêu cầu mới được phía đại diện của Salah đưa ra đã đẩy cuộc đàm phán vào thế không thể cứu vãn. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Besiktas cho rằng bản thân Salah có thể không hề hay biết về những đòi hỏi phức tạp này từ phía đại diện của mình.

Bối cảnh của Mohamed Salah sau khi rời Liverpool

Hiện tại, Mohamed Salah đang là cầu thủ tự do sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm với Liverpool. Chân sút này vừa cùng đội tuyển Ai Cập khép lại hành trình tại World Cup 2026 ở vòng 16 đội trước khi bắt đầu cân nhắc các lựa chọn tiếp theo cho sự nghiệp.

Ở tuổi 34, đẳng cấp và giá trị thương hiệu của Salah vẫn rất lớn. Dù Besiktas dành sự tôn trọng đặc biệt cho ngôi sao này, ban lãnh đạo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không phá vỡ cấu trúc quỹ lương để thực hiện thương vụ.

Ưu tiên sự ổn định của Besiktas

Trước tình hình đàm phán bế tắc, ông Onder Ozen khẳng định việc bảo vệ giá trị cốt lõi và duy trì sự ổn định tài chính cho Besiktas là ưu tiên quan trọng nhất. Đội bóng sẽ không đưa ra thêm bất kỳ lời đề nghị gia tăng nào khác.

Hồ sơ chiêu mộ Mohamed Salah hiện đã chính thức bị gác lại. Nếu phía cầu thủ không chấp nhận các điều kiện hiện tại, Besiktas sẵn sàng rút lui hoàn toàn khỏi thương vụ này.