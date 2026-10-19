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BHT với hành trình lan tỏa vẻ đẹp người phụ nữ

Từ Duyên - 19/10/2026 19:25
Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh lan tỏa hình ảnh phụ nữ Hà Tĩnh, những tấm gương, mô hình tiêu biểu, góp phần khơi dậy tinh thần tự tin, chủ động vươn lên của phụ nữ.
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