Bhutan U17 0-10 Syria U17: Syria U17 giành chiến thắng Bhutan U17 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đã thua cả 5 trận gần nhất. Họ đối mặt Syria U17, đội bất bại trong 5 trận gần nhất, lúc 18h20 ngày 20/11/2026.

Bhutan U17 0 - 10 Syria U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bhutan U17 tiếp đón Syria U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Bhutan U17 0-10 Syria U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 10.

Cập nhật lúc 20:15 20/11/2026

Bhutan U17 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi gặp Syria U17 vào lúc 18h20 ngày 20/11/2026. Đội bóng này đã thua cả 5 trận gần nhất, nên một kết quả tích cực lúc này có ý nghĩa lớn về tinh thần lẫn niềm tin của các cầu thủ trẻ.

Bhutan U17 đang cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin

Bức tranh phong độ của Bhutan U17 khá ảm đạm: thua 5 trong 5 trận gần nhất, không có trận hòa hay thắng nào chen vào. Chuỗi kết quả này tạo áp lực tâm lý rõ rệt, nhất là với một lứa cầu thủ U17 còn ít kinh nghiệm thi đấu cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu trước mắt của Bhutan U17 không nhất thiết là chơi hay hơn, mà là tìm lại cảm giác chiến thắng. Chỉ một trận thắng cũng đủ để phá vỡ mạch thua kéo dài và giúp đội cải thiện tâm lý cho những trận tiếp theo.

Syria U17 mang theo mạch bất bại

Ở chiều ngược lại, Syria U17 đang có phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thắng liên tiếp.

Đáng chú ý, Syria U17 không để thua trận nào trong chuỗi này. Điều đó cho thấy đội có sự chắc chắn nhất định và biết cách giữ kết quả. Tuy nhiên, hai trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cũng cho thấy họ chưa hoàn toàn áp đảo mọi đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên thua liên tiếp, một bên bất bại, nên Syria U17 bước vào trận với tâm thế thoải mái hơn. Bhutan U17 cần chơi kỷ luật, hạn chế sai sót ở giai đoạn đầu để không rơi vào thế bị động quá sớm.

Nếu Bhutan U17 giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi, họ có thể gây khó khăn cho đối thủ. Với Syria U17, nhiệm vụ là duy trì nhịp độ ổn định, kiểm soát trận đấu và không để đối phương có thêm sự tự tin từ một bàn thắng sớm.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Syria U17 được đánh giá nhỉnh hơn nhờ mạch bất bại và sự ổn định trong các trận vừa qua. Dù vậy, một đội đang thua liên tiếp thường có động lực lớn để thay đổi, và đó là yếu tố khiến trận đấu chưa thể ngã ngũ trước giờ bóng lăn.

Bhutan U17 có lý do chính đáng để tin rằng đây là cơ hội tìm lại chiến thắng, nhưng họ sẽ phải thi đấu bền bỉ và hiệu quả hơn nhiều so với chuỗi 5 trận vừa qua.

Bhutan U17 5 trận gần nhất B B B B B 3 Trận 0-0-3 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 8 Thủng lưới Syria U17 5 trận gần nhất H T T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 2 Thủng lưới