Bỉ 0-0 Iran: Hai đội chia điểm

Nhận định Bỉ vs Iran - Vòng bảng World Cup 2026 Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Iran tại SoFi Stadium hứa hẹn kịch tính khi đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn với tỷ lệ bất bại lên tới 70% trong ngày ra quân World Cup 2026.

Bỉ 0 - 0 Iran Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bỉ tiếp đón Iran.

3' Thẻ vàng Phút 3': R. Lukaku (Bỉ) nhận thẻ vàng (Roughing).

25' VAR Phút 25': Goal Disallowed - offside — M. Taremi (Iran).

33' Thẻ vàng Phút 33': S. Ezatolahi (Iran) nhận thẻ vàng (Holding).

46' Thay người Phút 46' (Iran): S. Hardani vào sân thay A. Jahanbakhsh.

58' Thay người Phút 58' (Bỉ): T. Meunier vào sân thay T. Castagne.

58' Thay người Phút 58' (Bỉ): N. Raskin vào sân thay H. Vanaken.

58' Thay người Phút 58' (Bỉ): A. Saelemaekers vào sân thay D. Lukebakio.

66' Thay người Phút 66' (Iran): E. Hajsafi vào sân thay M. Mohammadi.

66' Thay người Phút 66' (Iran): M. Mohebi vào sân thay M. Torabi.

66' Thẻ đỏ Phút 66': N. Ngoy (Bỉ) nhận thẻ đỏ (Holding).

73' Thay người Phút 73' (Bỉ): R. Lukaku vào sân thay A. Theate.

79' Thay người Phút 79' (Iran): S. Ghoddos vào sân thay S. Moghanlou.

85' Thay người Phút 85' (Iran): S. Ezatolahi vào sân thay A. Hosseinzadeh.

87' Thay người Phút 87' (Bỉ): K. De Bruyne vào sân thay M. Fernandez-Pardo.

KT Kết thúc: Bỉ 0-0 Iran Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 04:05 22/06/2026

Vào lúc 02:00 ngày 22/06/2026, sân vận động SoFi Stadium sẽ trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bỉ và Iran trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026. Đây là thời điểm cả hai đội tuyển đều khao khát một khởi đầu thuận lợi để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Bối cảnh trận đấu tại SoFi Stadium

Bỉ - Trông chờ vào bản lĩnh ông lớn

Đội bóng châu Âu sở hữu khả năng kiểm soát thế trận và tấn công đa dạng. Theo các chuyên gia, tỷ lệ giành chiến thắng của Bỉ được ấn định ở mức 35%, và khả năng giữ lại ít nhất 1 điểm (hòa) cũng đạt 35%.

Iran - Khát vọng tạo bất ngờ

Đội tuyển Iran bước vào World Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù bị đánh giá thấp hơn một chút với tỷ lệ thắng là 30%, nhưng lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự phản công của đại diện châu Á luôn là bài toán khó giải cho bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu của Iran trong trận đấu này chắc chắn là hạn chế bàn thua và tận dụng tối đa các cơ hội phản công nhanh.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Về mặt nhân sự, cả Bỉ và Iran đều đang sở hữu lực lượng mạnh nhất cho trận ra quân. Theo thông tin cập nhật mới nhất, không có trường hợp chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào xảy ra ở cả hai phe. Điều này cho phép hai huấn luyện viên có thể triển khai những quân bài chiến thuật tối ưu nhất.

Về mặt chỉ số bàn thắng, các dự báo cho thấy một trận đấu chặt chẽ. Đội tuyển Bỉ được dự đoán có khả năng ghi dưới 1.5 bàn, trong khi con số này đối với Iran là dưới 2.5 bàn. Điều này phản ánh tính chất quan trọng của trận mở màn, nơi sự an toàn nơi hàng thủ thường được ưu tiên hàng đầu.

Nhận định chuyên gia

Dựa trên các phân tích về tương quan lực lượng và vị thế quốc tế, Bỉ vẫn là đội nắm giữ lợi thế tâm lý. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này nghiêng về kịch bản Bỉ thắng hoặc hòa (Double chance). Sự chênh lệch về trình độ cá nhân có thể là yếu tố then chốt giúp đại diện châu Âu giành được kết quả khả quan tại SoFi Stadium.

Nhìn chung, đây sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện. Bỉ sẽ nỗ lực áp đặt lối chơi, trong khi Iran sẽ kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối thủ để trừng phạt.

Cập nhật đội hình lúc 01:20 22/06/2026

Đội hình chính thức

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

15. Thomas Meunier (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

23. Nicolas Raskin (M)

8. Youri Tielemans (M)

22. Alexis Saelemaekers (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

10. Leandro Trossard (M)

9. Romelu Lukaku (F)

Dự bị:

12. Senne Lammens

13. Mike Penders

16. Koni De Winter

3. Arthur Theate

18. Joaquin Seys

21. Timothy Castagne

6. Axel Witsel

19. Diego Moreira

20. Hans Vanaken

24. Amadou Onana

14. Dodi Lukebakio

17. Charles De Ketelaere

26. Matías Fernández-Pardo

Iran

Sơ đồ: 5-4-1

HLV: Amir Ghalenoei

Đội hình xuất phát:

1. Alireza Beiranvand (G)

2. Saleh Hardani (D)

13. Hossein Kanaani (D)

4. Shoja Khalilzadeh (D)

19. Ali Nemati (D)

3. Ehsan Hajsafi (D)

23. Ramin Rezaeian (M)

14. Saman Ghoddos (M)

6. Saeid Ezatolahi (M)

8. Mohammad Mohebi (M)

9. Mehdi Taremi (F)

Dự bị: