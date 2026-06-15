Bỉ đấu Ai Cập tại World Cup 2026: Hồi kết của 10 năm kình địch giữa De Bruyne và Salah Trận mở màn bảng G World Cup 2026 đánh dấu màn so tài đỉnh cao cuối cùng giữa Kevin De Bruyne và Mohamed Salah, hai tượng đài vĩ đại nhất lịch sử hiện đại Ngoại hạng Anh.

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Ai Cập tại lượt trận mở màn bảng G World Cup 2026 không đơn thuần là trận đấu tranh chấp điểm số. Đây là thời khắc biểu tượng cho sự khép lại của một kỷ nguyên bóng đá rực rỡ, nơi hai cá nhân kiệt xuất nhất – Kevin De Bruyne và Mohamed Salah – bước vào những chương cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế.

Ở tuổi 34, với ngày ra quân cũng chính là sinh nhật của Salah, cơ hội để cả hai cùng góp mặt tại một kỳ World Cup tiếp theo là vô cùng mong manh. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ như giai đoạn cuối thập niên 2010, màn thư hùng này vẫn là một thước phim quay chậm đầy cảm xúc đối với người hâm mộ toàn cầu, gợi nhớ về hành trình vươn lên từ nghịch cảnh của cả hai.

De Bruyne và Salah sẽ lại có cơ hội so tài đỉnh cao.

Từ những kẻ bị ruồng bỏ tại Chelsea đến tượng đài thế giới

Hành trình vươn đến đỉnh cao của De Bruyne và Salah có những điểm tương đồng kỳ lạ, bắt đầu từ những ngày tháng đen tối tại Chelsea dưới thời Jose Mourinho. Cả hai đều cập bến Stamford Bridge trong các kỳ chuyển nhượng mùa đông cách nhau hai năm nhưng nhanh chóng bị gạt ra khỏi kế hoạch. De Bruyne chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân, trong khi Salah nhỉnh hơn đôi chút với 19 trận.

Sự hoài nghi bủa vây khi họ bị đem cho mượn tại Werder Bremen và Fiorentina trước khi bị bán đứt sang Wolfsburg và Roma. Chính tại môi trường mới, tài năng của họ bùng nổ mạnh mẽ. Trong mùa giải thứ hai sau khi rời Chelsea, De Bruyne in dấu giày vào 44 bàn thắng sau 56 trận, còn Salah đóng góp 33 bàn sau 41 trận. Bước đệm này đã đưa họ trở lại nước Anh khoác áo Manchester City và Liverpool, mở ra chương đối đầu vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Sự thống trị của các kỷ lục tại Ngoại hạng Anh

Tại Anh, cả hai không chỉ gặt hái vô số danh hiệu tập thể mà còn thiết lập những kỷ lục cá nhân vô tiền khoáng hậu. Salah sở hữu 4 chiếc giày vàng và từng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải 38 trận (32 bàn) trước khi bị Erling Haaland vượt qua. Trong khi đó, De Bruyne có 4 lần giành danh hiệu vua kiến tạo, từng cân bằng kỷ lục 20 đường kiến tạo một mùa của huyền thoại Thierry Henry.

Cả 2 từng có những màn so tài nảy lửa trong màu áo Liverpool và Manchester City.

Đến năm 2025, De Bruyne đã chính thức rời Manchester City, trong khi Salah vừa trải qua mùa giải có hiệu suất thấp nhất trong một thập kỷ nhưng vẫn kịp lập kỷ lục về số lần đóng góp bàn thắng nhiều nhất cho một câu lạc bộ duy nhất tại giải đấu. Xét về đối đầu trực tiếp, trận đấu tại World Cup 2026 sẽ là lần thứ 20 họ chạm trán. Dù Man City của De Bruyne thống trị về danh hiệu, nhưng Salah mới là người chiếm ưu thế cá nhân với 10 chiến thắng trong 19 trận trước đó, so với 5 lần của tiền vệ người Bỉ.

Khát vọng World Cup và sự tôn trọng của những quý ông

Mục tiêu tại giải đấu năm nay phản ánh thực trạng của hai nền bóng đá. Đội tuyển Bỉ dù đã bổ sung những nhân tố trẻ như Jeremy Doku nhưng vẫn đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang của "thế hệ vàng". Ngược lại, Ai Cập dù từng 7 lần vô địch châu Phi (AFCON) nhưng chưa bao giờ thành công tại đấu trường thế giới. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng là thách thức lớn đối với đại diện Bắc Phi.

Điều khiến mối thâm thù thể thao này trở nên đặc biệt chính là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau. Khi De Bruyne chia tay Manchester City vào năm 2025, Salah từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi muốn chúc mừng cậu ấy vì một sự nghiệp phi thường. Sự góp mặt của cậu ấy thật tuyệt vời đối với giải đấu." Đáp lại, De Bruyne cũng dành lời tán dương cho hiệu suất ghi bàn không tưởng của người đồng nghiệp.

Tại World Cup 2026, trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập không chỉ là cuộc chiến chiến thuật mà còn là lời chào tạm biệt của hai huyền thoại. Một thứ bóng đá thuần khiết, nơi tài năng và sự chuyên nghiệp được đặt lên hàng đầu, hứa hẹn sẽ mang lại màn chia tay đầy cảm xúc cho người hâm mộ.