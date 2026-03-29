Bỉ đè bẹp Mỹ 5-2: Sai lầm của Matt Turner và sự bùng nổ từ Jeremy Doku Thất bại 2-5 trước tuyển Bỉ đã phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của Mỹ, chấm dứt mạch 5 trận bất bại dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Trận giao hữu trên sân Mercedes-Benz đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính khi đội tuyển Bỉ lội ngược dòng giành chiến thắng áp đảo 5-2 trước đội chủ nhà Mỹ. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi năm trận bất bại đầy hứa hẹn của đội tuyển Mỹ dưới triều đại Mauricio Pochettino mà còn mang đến những bài học đắt giá về khả năng duy trì sự tập trung ở cấp độ quốc tế.

Bước ngoặt tâm lý từ sai lầm của Matt Turner

Đội chủ nhà Mỹ đã có khởi đầu không thể tốt hơn khi vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm cận thành của Weston McKennie ở phút 39. Tuy nhiên, lợi thế về mặt tâm lý và tỉ số đã tan biến chỉ trong tích tắc ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp một. Từ cú sút không quá nguy hiểm của Jeremy Doku, thủ thành Matt Turner đã có pha xử lý lóng ngóng khi đẩy bóng vào ngay vị trí nhạy cảm ở trung lộ thay vì giải nguy ra biên.

Trung vệ Zeno Debast bên phía tuyển Bỉ đã không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút xa quyết đoán gỡ hòa 1-1. Bàn thua này được xem là bước ngoặt then chốt, đánh sập sự tự tin của hàng thủ áo trắng và mở ra một hiệp hai bùng nổ cho đại diện đến từ châu Âu.

Sức tàn phá mãnh liệt mang tên Jeremy Doku

Dù không trực tiếp ghi bàn, ngôi sao Jeremy Doku của Manchester City đã có một ngày thi đấu rực sáng, biến hành lang cánh phải của tuyển Mỹ thành một "đại lộ" cho các đợt tấn công. Hậu vệ Timothy Weah hoàn toàn bất lực trước tốc độ và kỹ thuật của Doku, người đã trực tiếp châm ngòi cho bàn gỡ hòa và kiến tạo cho Amadou Onana nâng tỷ số lên 2-1 ngay đầu hiệp hai.

Doku tỏa sáng trước vòng vây các cầu thủ tuyển Mỹ.

Thống kê sau trận đấu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về khả năng đột phá cá nhân: tuyển Bỉ có tới 11 pha rê bóng thành công (tỷ lệ 52%), trong khi Mỹ chỉ có vỏn vẹn 2 pha thành công (20%). Phần lớn những thông số ấn tượng này đều mang đậm dấu ấn của Doku.

Hệ thống phòng ngự tan vỡ trong 15 phút

Từ phút 53 đến phút 68, hệ thống phòng ngự của HLV Mauricio Pochettino đã hoàn toàn sụp đổ. Sự hoảng loạn lan rộng khiến các vị trí không còn duy trì được sự bọc lót cần thiết. Đỉnh điểm là pha dùng tay cản bóng thiếu kinh nghiệm của trung vệ kỳ cựu Tim Ream trong vòng cấm ở phút 59, giúp Charles De Ketelaere dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền.

Hàng thủ đội tuyển Mỹ sụp đổ nhanh chóng.

Dấu ấn chiến thuật và sự hiệu quả tuyệt đối từ ghế dự bị

HLV Rudi Garcia đã cho thấy sự nhạy bén khi tung Dodi Lukebakio vào sân ở phút 62. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút góp mặt, "siêu dự bị" này đã hoàn tất cú đúp với một siêu phẩm cứa lòng và một pha tận dụng sai lầm phá bóng hụt của đối phương. Lukebakio kết thúc trận đấu với điểm số 8.7 từ FotMob, cao nhất trên sân.

Mặc dù tuyển Mỹ kiểm soát bóng nhỉnh hơn (52%) và có nhiều đường chuyền chính xác, nhưng tính hiệu quả ở 1/3 cuối sân lại thuộc về người Bỉ. Đội khách tung ra 21 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2.36, vượt trội hoàn toàn so với 1.36 xG của đội chủ nhà. Bàn thắng muộn của Patrick Agyemang ở phút 87 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho một ngày thi đấu dưới sức của hàng thủ Mỹ.