Bỉ hạ Croatia 2-0: Youri Tielemans tỏa sáng, Romelu Lukaku chạm mốc 90 bàn Quỷ đỏ Bỉ khẳng định sức mạnh trước thềm World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Croatia. Romelu Lukaku đi vào lịch sử với bàn thắng thứ 90 tại Rijeka.

Đội tuyển Bỉ vừa có màn chạy đà không thể ấn tượng hơn cho chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Croatia ngay tại Rijeka. Trong một ngày mà bản sắc thực dụng được đề cao, sự tỏa sáng của Youri Tielemans và cột mốc lịch sử của Romelu Lukaku đã giúp đoàn quân của "Quỷ đỏ" khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu.

Bỉ thắng dễ Croatia trong trận giao hữu mới đây.

Cuộc đấu trí chiến thuật trên sơ đồ 3-4-2-1

Tại sân vận động Stadion HNK Rijeka, cả hai chiến lược gia đều lựa chọn sơ đồ 3-4-2-1, tạo ra một thế trận chặt chẽ và đầy toan tính. Những phút đầu trận diễn ra với nhịp độ trung bình, khi cả Bỉ và Croatia đều ưu tiên việc kiểm soát không gian và thiết lập hệ thống phòng ngự từ xa. Sự thận trọng này khiến các cơ hội nguy hiểm thực sự không xuất hiện nhiều trong 30 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện từ những cá nhân có khả năng gây đột biến cao. Jeremy Doku, ngôi sao đang khoác áo Manchester City, liên tục khuấy đảo hành lang cánh bằng những pha đi bóng lắt léo và tốc độ. Chính áp lực không ngừng nghỉ từ Doku đã buộc hàng thủ Croatia phải xộc xệch, mở ra những khoảng trống chết người phía sau lưng các trung vệ.

Tielemans khai thông bế tắc và bản lĩnh của Courtois

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 38. Từ một quả tạt khó chịu của Doku, bóng đập trúng người Maxim De Cuyper nảy ra đúng vị trí của Youri Tielemans. Không cần quá nhiều nhịp khống chế, thủ quân của đội tuyển Bỉ tung cú dứt điểm bằng chân trái đầy quyết đoán vào góc xa. Thủ thành Dominik Livakovic dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể ngăn cản bàn mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn, Croatia lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Lão tướng Luka Modric một lần nữa chứng minh đẳng cấp với cú trivela sở trường từ sát vạch 16m50. Bóng đi lượn và hiểm hóc, nhưng Thibaut Courtois đã cho thấy tại sao anh vẫn là một trong những thủ môn hay nhất thế giới với pha cứu thua xuất thần, bảo toàn lợi thế cho Bỉ trước khi bước vào giờ nghỉ.

Hiệp hai kịch tính và khoảnh khắc lịch sử của Lukaku

Sang hiệp hai, hàng loạt sự thay đổi nhân sự từ cả hai phía đã làm thay đổi nhịp độ trận đấu. Trận đấu trở nên cởi mở hơn với những tình huống "ăn miếng trả miếng" liên tục. Croatia có quyền nuối tiếc khi Ante Budimir đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang. Ngay sau đó, phía Bỉ cũng đáp trả bằng pha không chiến của Hans Vanaken đưa bóng tìm đến đúng khung gỗ của đội chủ nhà.

Dù Croatia nỗ lực ép sân trong những phút cuối dưới sự chỉ huy của Amadou Onana, hàng thủ Bỉ vẫn đứng vững một cách lạnh lùng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội chính là hiệu quả trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Romelu Lukaku ghi bàn thắng thứ 90 cho đội tuyển quốc gia.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 6 (90+6'), từ một pha phản công sắc lẹm, Hans Vanaken thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Romelu Lukaku băng xuống. Chân sút sinh năm 1993 bình tĩnh dứt điểm tinh tế ấn định thắng lợi 2-0. Đây không chỉ là bàn thắng kết liễu trận đấu mà còn là pha lập công thứ 90 của Lukaku trong màu áo đội tuyển quốc gia, một con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Bỉ.

Nhìn vào các số liệu thống kê, dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Bỉ chỉ ở mức 0.91, thấp hơn so với tỷ số thực tế, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên đã cho thấy sự hiệu quả tối đa. Ngược lại, Croatia vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết ở khâu dứt điểm cuối cùng nếu muốn tiến sâu tại các giải đấu lớn sắp tới.

Thông số trận đấu