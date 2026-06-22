Bỉ hòa Iran 0-0: Lukaku mờ nhạt và tấm thẻ đỏ tai hại tại World Cup 2026 Đội tuyển Bỉ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm sau trận hòa không bàn thắng trước Iran. Thẻ đỏ của Nathan Ngoy và sự im hơi lặng tiếng của Romelu Lukaku khiến Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ ba bảng G.

Đội tuyển Bỉ bước vào lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 với áp lực đè nặng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở ngày ra quân. Tuy nhiên, thay vì một sự khẳng định sức mạnh, đoàn quân của HLV Domenico Tedesco lại mang đến một màn trình diễn bế tắc, thiếu sức sống và khép lại bằng một kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng trước Iran.

Sự bế tắc của hàng công và nghịch lý De Bruyne

Trong suốt hiệp một, Bỉ là đội kiểm soát thế trận nhưng những đợt lên bóng của họ thiếu hẳn sự đột biến cần thiết. Kevin De Bruyne, nhạc trưởng được kỳ vọng nhất, liên tục bị các tiền vệ Iran theo kèm sát sao. Sự chia cắt giữa tuyến giữa và hàng công khiến Romelu Lukaku trở nên hoàn toàn cô độc giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương.

Đáng chú ý, những cơ hội rõ rệt nhất của Bỉ lại đến từ những nỗ lực cá nhân của Leandro Trossard hay những pha dâng cao của hậu vệ trái Maxim De Cuyper. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành bên phía Iran cùng sự thiếu may mắn đã từ chối mọi nỗ lực của đại diện châu Âu.

Thủ môn Thibaut Courtois (7.5 điểm): Không phải hoạt động quá vất vả như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, nhưng thủ thành này vẫn thể hiện được đẳng cấp. Anh luôn giữ sự tập trung, ra vào hợp lý và cứu nguy xuất sắc.

Bước ngoặt thẻ đỏ và sự sụp đổ về chiến thuật

Khi trận đấu đang trôi về những phút giữa hiệp hai và Bỉ bắt đầu gia tăng áp lực, một sai lầm cá nhân đã phá hỏng tất cả. Phút 65, trung vệ Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi nguy hiểm nhằm ngăn chặn tình huống phản công của Iran. Tấm thẻ đỏ này không chỉ đẩy Bỉ vào thế thiếu người mà còn buộc HLV Tedesco phải thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính phòng ngự cực đoan.

Trung vệ Nathan Ngoy (6.6 điểm): Chơi tròn vai và an toàn trong 65 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sai lầm tai hại dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã đẩy toàn đội vào thế chống đỡ vô cùng khó khăn.

Việc rút Romelu Lukaku ra sân ngay sau đó để nhường chỗ cho một hậu vệ đã minh chứng cho sự bối rối của Ban huấn luyện tuyển Bỉ. Trong những phút cuối, thay vì tìm kiếm bàn thắng, "Quỷ đỏ" phải gồng mình chống đỡ các đợt phản kích sắc lẹm từ đại diện châu Á.

Chấm điểm chi tiết: Những mảng sáng tối của tuyển Bỉ

Dưới đây là đánh giá chi tiết phong độ của các cầu thủ Bỉ trong trận hòa đầy thất vọng này:

Hậu vệ trái Maxim De Cuyper (7.2 điểm): Một ngày thi đấu cực kỳ năng nổ trên mặt trận tấn công nhưng lại thiếu may mắn. Anh tung ra đến bốn pha dứt điểm trúng đích nhưng đều bị thủ môn cản phá.

Trung vệ Brandon Mechele (7.4 điểm): Thi đấu chắc chắn, luôn xuất hiện đúng lúc để hóa giải các pha phản công. Điểm trừ nhỏ là pha đánh đầu vọt xà ngang đầy tiếc nuối ở cuối trận.

Hậu vệ phải Thomas Meunier (6.6 điểm): Thi đấu nỗ lực bên hành lang cánh phải nhưng không để lại dấu ấn chuyên môn. Anh phải nhận thẻ vàng vô duyên do lỗi câu giờ trước khi bị thay ra.

Tiền vệ trung tâm Youri Tielemans (7.1 điểm): Làm tốt nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng. Dù vậy, các đường chuyền quyết định để xuyên phá khối phòng ngự đối thủ vẫn còn rất hạn chế.

Tiền vệ trung tâm Nicolas Raskin (6.5 điểm): Duy trì nhịp độ cầm bóng ổn định cho tuyến giữa nhưng thiếu đi sự sáng tạo và đột biến. Anh chơi an toàn trước khi được ban huấn luyện nhường chỗ cho cầu thủ khác.

Tiền vệ trái Leandro Trossard (7.2 điểm): Là nhân tố bùng nổ và nguy hiểm nhất trên hàng công. Anh đã tạo ra hàng loạt cơ hội mười mươi cho các đồng đội, tiếc là không ai tận dụng thành công.

Tiền vệ công Kevin De Bruyne (6.8 điểm): Thi đấu vất vả khi liên tục bị theo kèm rát và phạm lỗi. Dù rất nỗ lực tạt bóng, nhạc trưởng này không có sự kết nối tốt với tiền đạo và bị thay ra sớm.

Tiền vệ phải Alexis Saelemaekers (6.5 điểm): Thi đấu nhiệt huyết, thường xuyên khuấy đảo hành lang cánh phải. Tuy nhiên, những pha xử lý ở nhịp cuối cùng lại thiếu đi sự chuẩn xác trước khi rời sân.

Tiền đạo cắm Romelu Lukaku (6.3 điểm): Gây thất vọng tràn trề khi hoàn toàn mất hút trước hàng thủ đối phương. Anh bị rút ra sân ngay sau thẻ đỏ của đồng đội để nhường chỗ cho một hậu vệ phòng ngự.

Trận hòa này khiến Bỉ rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng G, đẩy họ vào thế buộc phải thắng ở lượt đấu cuối cùng nếu muốn giành quyền tự quyết vào vòng knock-out. Với một hàng công đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sự kết nối, thử thách phía trước của thầy trò HLV Tedesco là vô cùng gian nan.