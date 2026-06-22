Bỉ hòa Iran 0-0: Lukaku mờ nhạt và tấm thẻ đỏ tai hại tại World Cup 2026
Đội tuyển Bỉ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm sau trận hòa không bàn thắng trước Iran. Thẻ đỏ của Nathan Ngoy và sự im hơi lặng tiếng của Romelu Lukaku khiến Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ ba bảng G.
Đội tuyển Bỉ bước vào lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 với áp lực đè nặng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở ngày ra quân. Tuy nhiên, thay vì một sự khẳng định sức mạnh, đoàn quân của HLV Domenico Tedesco lại mang đến một màn trình diễn bế tắc, thiếu sức sống và khép lại bằng một kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng trước Iran.
Sự bế tắc của hàng công và nghịch lý De Bruyne
Trong suốt hiệp một, Bỉ là đội kiểm soát thế trận nhưng những đợt lên bóng của họ thiếu hẳn sự đột biến cần thiết. Kevin De Bruyne, nhạc trưởng được kỳ vọng nhất, liên tục bị các tiền vệ Iran theo kèm sát sao. Sự chia cắt giữa tuyến giữa và hàng công khiến Romelu Lukaku trở nên hoàn toàn cô độc giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương.
Đáng chú ý, những cơ hội rõ rệt nhất của Bỉ lại đến từ những nỗ lực cá nhân của Leandro Trossard hay những pha dâng cao của hậu vệ trái Maxim De Cuyper. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành bên phía Iran cùng sự thiếu may mắn đã từ chối mọi nỗ lực của đại diện châu Âu.
Bước ngoặt thẻ đỏ và sự sụp đổ về chiến thuật
Khi trận đấu đang trôi về những phút giữa hiệp hai và Bỉ bắt đầu gia tăng áp lực, một sai lầm cá nhân đã phá hỏng tất cả. Phút 65, trung vệ Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi nguy hiểm nhằm ngăn chặn tình huống phản công của Iran. Tấm thẻ đỏ này không chỉ đẩy Bỉ vào thế thiếu người mà còn buộc HLV Tedesco phải thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính phòng ngự cực đoan.
Việc rút Romelu Lukaku ra sân ngay sau đó để nhường chỗ cho một hậu vệ đã minh chứng cho sự bối rối của Ban huấn luyện tuyển Bỉ. Trong những phút cuối, thay vì tìm kiếm bàn thắng, "Quỷ đỏ" phải gồng mình chống đỡ các đợt phản kích sắc lẹm từ đại diện châu Á.
Chấm điểm chi tiết: Những mảng sáng tối của tuyển Bỉ
Dưới đây là đánh giá chi tiết phong độ của các cầu thủ Bỉ trong trận hòa đầy thất vọng này:
Trận hòa này khiến Bỉ rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng G, đẩy họ vào thế buộc phải thắng ở lượt đấu cuối cùng nếu muốn giành quyền tự quyết vào vòng knock-out. Với một hàng công đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sự kết nối, thử thách phía trước của thầy trò HLV Tedesco là vô cùng gian nan.