Bi kịch của Alejandro Garnacho: Sai lầm tại Chelsea và dấu chấm hết cho giấc mơ World Cup 2026 Từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Argentina, Alejandro Garnacho đang đối mặt với nốt trầm lớn nhất sự nghiệp khi bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2026 sau chuỗi phong độ tệ hại tại Chelsea.

Khi huấn luyện viên Lionel Scaloni công bố danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Argentina vào tháng 3/2026, sự vắng mặt của Alejandro Garnacho không còn gây ra bất ngờ. Đây là minh chứng rõ nét cho sự sa sút của tài năng trẻ này kể từ khi quyết định rời Manchester United để chuyển sang khoác áo Chelsea.

Bước lùi thảm hại sau khi rời Old Trafford

Nhìn lại mùa giải 2024/25, Garnacho từng là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Manchester United. Tuy nhiên, số lượng không đi kèm với chất lượng. Phong độ sa sút ở giai đoạn cuối mùa khiến anh mất suất đá chính trong trận chung kết Europa League, dẫn đến quyết định dứt áo ra đi để tìm kiếm cơ hội mới.

Thời điểm đó, huấn luyện viên Ruben Amorim cũng không có ý định giữ chân tiền đạo này. Dù nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng hàng đầu khác, Garnacho đã kiên quyết lựa chọn Chelsea – một quyết định đang được coi là sai lầm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Thống kê báo động tại Stamford Bridge

Tại đấu trường Ngoại hạng Anh, Garnacho đang trải qua những ngày tháng tăm tối. Sau 20 lần ra sân trong màu áo Chelsea, cựu sao Man Utd mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, với pha lập công gần nhất diễn ra từ tận tháng 10 năm ngoái. Sự kém cỏi của cá nhân Garnacho cùng bộ mặt rệu rã của Chelsea khiến đội bóng này đứng trước nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa tới.

Cánh cửa đội tuyển Argentina đóng sập

Sự lao dốc tại câu lạc bộ đã tước đi cơ hội khoác áo La Albiceleste của Garnacho. Từng được kỳ vọng là hạt nhân của thế hệ kế cận, tiền đạo này hiện đã bị HLV Lionel Scaloni ngó lơ suốt 18 tháng qua. Lần cuối cùng anh xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia đã từ tháng 11/2024.

Việc vắng mặt trong cả bốn đợt tập trung xuyên suốt mùa giải 2025/26 cho thấy ban huấn luyện đội tuyển Argentina đã hoàn toàn cạn kiệt niềm tin vào cầu thủ này. Từ một tài năng trẻ gây tiếng vang mạnh mẽ trước kỳ World Cup 2022, hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè 2026 của Garnacho hiện được xem như đã khép lại.

Để hướng tới chiến dịch năm 2030, ngôi sao chạy cánh này sẽ phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên, với tình cảnh bi đát hiện tại tại Chelsea, tương lai của Garnacho vẫn còn là một dấu hỏi lớn.