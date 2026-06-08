Bi kịch của cựu vương: Becamex TP.HCM xuống hạng sau vòng đấu định mệnh Dù giành chiến thắng 3-1 trước HAGL ở vòng cuối, Becamex TP.HCM vẫn phải chia tay V-League do kém chỉ số đối đầu, khép lại một kỷ nguyên đầy biến động của đội bóng đất Thủ.

Chiều buồn trên sân vận động tại Bình Dương, chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 26 không đủ để cứu vãn số phận của Becamex TP.HCM. Đội bóng từng là một thế lực thống trị của bóng đá Việt Nam với 4 chức vô địch đã chính thức nói lời chia tay V-League. Đây là một cái kết nghiệt ngã nhưng phản ánh đúng hệ quả của những sai lầm mang tính hệ thống kéo dài suốt nhiều năm của một tượng đài từng 4 lần lên đỉnh vinh quang.

Becamex TP.HCM xuống chơi ở Hạng Nhất mùa sau.

Giọt nước mắt tại vòng đấu 26

Chuyến tàu ngược trở về giải Hạng Nhất quốc gia gọi tên Becamex TP.HCM, một kịch bản mà ngay cả những người bi quan nhất khó có thể tưởng tượng khi mùa giải mới bắt đầu. Ở loạt trận hạ màn diễn ra trên sân nhà, đội bóng đất Thủ đã thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Với 3 điểm có được, họ vươn lên mốc 24 điểm, san bằng điểm số với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. Tuy nhiên, điều lệ giải đấu quy định rất rõ rằng thành tích đối đầu trực tiếp là tiêu chí đầu tiên được xét đến khi các đội có cùng điểm số. Trong những cuộc chạm trán trực tiếp mang tính sống còn với các đối thủ trước đó, Becamex TP.HCM đã thể hiện sự yếu kém khi chỉ biết hòa và thua.

Hậu quả là, tấm vé xuống hạng trực tiếp đã gọi tên đại diện miền Nam. Điều nghiệt ngã và trớ trêu nhất nằm ở chỗ, trong suốt cả một mùa giải kéo dài, đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chưa bao giờ rơi xuống vị trí bét bảng. Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng họ chạm đáy bảng xếp hạng chính là vòng đấu thứ 26 định mệnh.

Cú trượt dài không thể hãm phanh

Nhìn nhận một cách khách quan xuyên suốt cả mùa giải, thất bại của Becamex TP.HCM không phải là một cú rơi bất ngờ xuống vực thẳm mà là một quá trình tụt dốc tịnh tiến và không thể kiểm soát. Nguyễn Trần Việt Cường cùng các đồng đội đã trải qua một hành trình trượt dài khi từ vị trí thứ 11, rơi xuống thứ 12, tụt xuống 13 và cuối cùng là chạm đáy bảng.

Thống kê cho thấy, ở giai đoạn nước rút mang tính quyết định, khi các đối thủ cạnh tranh đồng loạt vùng lên mạnh mẽ, Becamex TP.HCM chìm trong khủng hoảng với chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (bao gồm 3 trận hòa và 6 thất bại). Đội bóng cứ thế trượt dài trên sườn dốc V-League mà không một ai, kể cả ban huấn luyện, có thể tìm ra phương án giải quyết triệt để.

Nguyên nhân khiến 'tượng đài' sụp đổ

Tại sao một tập thể hiếm hoi hội tụ đủ cả tiềm lực tài chính lẫn bề dày truyền thống như Becamex TP.HCM có thể sụp đổ nhanh chóng đến vậy? Câu trả lời cốt lõi nằm ở việc đội bóng đã đánh mất hoàn toàn bản sắc và nhuệ khí chiến đấu. Nguồn cơn của sự bệ rạc bắt nguồn từ những bất ổn không thể hàn gắn từ ban lãnh đạo thượng tầng cho đến nội bộ phòng thay đồ.

Chiến thắng trước HAGL không thể cứu nổi Becamex TP.HCM.

Becamex TP.HCM liên tục thay tướng giữa dòng, dẫn đến sự xáo trộn liên tục về triết lý bóng đá. Sự thiếu kiên nhẫn đối với những chiến lược gia như Lê Huỳnh Đức hay Hoàng Anh Tuấn đã tạo ra một khoảng trống lớn trên băng ghế chỉ đạo. Khi huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh lên nắm quyền, mọi thứ đã vượt quá giới hạn có thể kiểm soát.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn là ví dụ điển hình cho sai lầm trong khâu chuyển nhượng. Họ thiếu định hướng phát triển đội hình lâu dài, mua sắm ngoại binh tùy hứng và vung hàng trăm tỷ đồng cho những bản hợp đồng bom tấn kém hiệu quả. Nhìn vào đội hình vừa xuống hạng, người ta chỉ thấy một tập thể chắp vá, thiếu cả sự già dơ của cựu binh lẫn sức trẻ khát khao của dàn sao mai.

Tương lai bất định của cựu vương

Với khối di sản đồ sộ gồm 4 chức vô địch V-League giành được vào các năm 2007, 2008, 2014, 2015, lẽ ra Becamex TP.HCM đã có thể xây dựng nền móng vững chắc. Tuy nhiên, việc thiếu hụt hệ thống đào tạo trẻ bài bản và định hình thương hiệu chuyên nghiệp đã khiến họ trả giá đắt. Nước mắt đã rơi trên các khán đài tại Bình Dương, đánh dấu sự chia ly của một cựu vương.

Giống như những trường hợp của Quảng Nam hay Long An, Becamex TP.HCM cần phải nếm trải nỗi đau để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, tương lai của đội bóng giờ đây là một dấu hỏi lớn. Liệu sau bi kịch xuống hạng hôm nay sẽ là một cuộc cải tổ mạnh mẽ hay là sự tan rã, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.