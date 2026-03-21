Bi kịch của Harry Maguire: Từ tin vui tuyển Anh đến thẻ đỏ khiến MU rơi điểm Trung vệ Harry Maguire trải qua ngày thi đấu thảm họa tại sân Vitality khi nhận thẻ đỏ trực tiếp và khiến MU bị Bournemouth cầm hòa 2-2 ngay sau khi được gọi lên tuyển.

Harry Maguire đã trải qua một kịch bản nghiệt ngã trong trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Bournemouth, khi từ vị thế người hùng vừa được triệu tập trở lại đội tuyển Anh trở thành tội đồ nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội nhà đánh mất chiến thắng.

Sự hồi sinh bị dập tắt tại Vitality

Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn, Maguire nhận tin vui từ HLV Thomas Tuchel về việc được triệu tập trở lại Đội tuyển Anh. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định của anh dưới thời Michael Carrick. Tuy nhiên, chuyến hành trình đến sân Vitality đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng tột cùng.

Trong những phút đầu trận, trung vệ sinh năm 1993 vẫn cho thấy sự điềm tĩnh thường thấy. Anh là chốt chặn đáng tin cậy với hàng loạt những tình huống giải nguy ấn tượng. Cụ thể, Maguire đã có 12 hành động phòng ngự, thực hiện 9 lần phá bóng giải vây (toàn bộ bằng đầu) và giành chiến thắng trong 2 trên 3 pha không chiến. Heatmap cho thấy Maguire hoạt động rất rộng, chủ yếu ở khu vực trung tâm và hành lang trái để bọc lót cho các đồng đội.

Maguire chơi khá tốt cho đến khi mắc sai lầm.

Bước ngoặt từ bàn thắng hụt đến sai lầm chí mạng

Phút thứ 71, cao trào của trận đấu bắt đầu. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Maguire băng cắt dũng mãnh khiến bóng bay vào lưới. Anh ăn mừng cuồng nhiệt trong sự phấn khích của các cổ động viên MU, tin rằng mình đã nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó xác định đây là tình huống phản lưới nhà của James Hill bên phía Bournemouth.

Bi kịch thực sự ập đến ở phút 78. Trong một pha phản công nhanh của Bournemouth, tiền đạo Evanilson đã có tình huống xử lý tinh tế vượt qua sự truy cản của Maguire. Trong nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn bàn thua, Maguire đã kéo ngã đối phương ngay trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi trung vệ này khỏi sân và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền.

Maguire rời sân với chiếc thẻ đỏ.

Thống kê đáng quên của Harry Maguire

Trên chấm 11m, Junior Kroupi dễ dàng đánh bại thủ môn United để ấn định tỷ số hòa 2-2. Thống kê sau trận đấu phơi bày một bộ mặt đáng lo ngại của Maguire sau khoảnh khắc sai lầm.

Chỉ số Giá trị Điểm số (FotMob) 5.7 (Thấp nhất đội) Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 73% Số lần tạo cơ hội 0 Thẻ phạt 1 Thẻ đỏ trực tiếp

Màn trình diễn tại Vitality một lần nữa đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì sự tập trung của Maguire dưới áp lực lớn. Ranh giới giữa vinh quang và cay đắng đối với trung vệ người Anh chưa bao giờ mong manh đến thế: từ niềm vui được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đến việc trở thành tác nhân chính khiến Manchester United đánh rơi 2 điểm quý giá.