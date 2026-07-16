Bi kịch của sự thụ động: Thomas Tuchel và sai lầm chiến thuật khiến tuyển Anh gục ngã trước Argentina Quyết định lùi sâu bảo vệ tỷ số 1-0 của Thomas Tuchel đã phản tác dụng, tạo điều kiện cho Lionel Messi và Argentina ngược dòng nghẹt thở tại bán kết World Cup.

Khi Anthony Gordon sút tung lưới Argentina ở phút thứ 55, cả nước Anh đã nín thở. Một tấm vé vào chung kết World Cup chưa bao giờ gần đến thế. Thế nhưng, thay vì dùng bàn thắng đó làm bệ phóng để kết liễu đối thủ, đoàn quân của Thomas Tuchel lại chọn cách lùi sâu, co cụm và cuối cùng là tự sát về mặt chiến thuật. Thất bại cay đắng này không chỉ là một trận thua, nó là lời nhắc nhở nghiệt ngã về cái giá của sự sợ hãi trong những thời khắc quyết định.

Tuyển Anh dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường. Ảnh: Getty.

Canh bạc phòng ngự phản tác dụng của Thomas Tuchel

Ngay sau khi có lợi thế dẫn bàn, tuyển Anh đột ngột từ bỏ lối chơi chủ động đã giúp họ vượt qua Na Uy và Cộng hòa Dân chủ Congo ở các vòng đấu trước. Thay vì tiếp tục gây áp lực tầm cao để hạn chế khả năng triển khai bóng của Argentina, Tuchel lại ra lệnh cho các học trò nhường hoàn toàn thế trận. Đây được xem là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự "Tam Sư".

Cựu danh thủ Chris Sutton đã không ngần ngại gọi đây là một "thảm họa huấn luyện". Theo Sutton, việc yêu cầu hàng thủ chịu đựng áp lực liên tục trong hơn 30 phút trước một đội bóng sở hữu những cá nhân kiệt xuất như Argentina là điều bất khả thi. Tư duy bảo thủ này đã trực tiếp bóp nghẹt sự hưng phấn của các cầu thủ Anh, biến họ thành những quân bia đỡ đạn cho các đợt hãm thành liên tiếp từ đối thủ Nam Mỹ.

Những quyết định thay người gây tranh cãi

Phân tích sâu hơn vào diễn biến trận đấu, các cột mốc thay người của Tuchel cho thấy một sự hoảng loạn về mặt chiến thuật. Phút thứ 72, tác giả bàn mở tỷ số Gordon bị rút ra để nhường chỗ cho Konsa – một trung vệ, đánh dấu việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ thuần túy. Đến phút thứ 82, Burn và O'Reilly tiếp tục được tung vào sân với mục đích duy nhất là gia cố khối bê tông trước khung thành.

Tuchel đã có những sự thay đổi người bị giới chuyên môn đặt dấu chấm hỏi. Ảnh: Getty.

Wayne Rooney thừa nhận ông cảm thấy bất an ngay khi chứng kiến những điều chỉnh này. Việc loại bỏ các mũi nhọn tấn công quá sớm không chỉ khiến tuyển Anh mất khả năng phản công mà còn vô tình mời gọi Argentina dồn toàn lực lên phía trước. Phải đến khi nhận bàn thua, Tuchel mới vội vã đưa Rashford và Toney vào sân trong thời gian bù giờ, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Bản lĩnh Argentina và bóng ma quá khứ

Khác với những đối thủ mà tuyển Anh từng đối đầu, Argentina sở hữu bản lĩnh của một nhà vô địch. Khi được trao quá nhiều khoảng trống và thời gian, Lionel Messi đã chứng minh tại sao anh vẫn là thực thể nguy hiểm nhất trên sân cỏ. Sự thụ động của tuyển Anh giúp các ngôi sao Nam Mỹ chơi bóng thong dong, bình tĩnh tìm kiếm kẽ hở thay vì rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Các chuyên gia Paul Robinson và Micah Richards đồng quan điểm rằng Tuchel đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng bảo toàn một tỷ số mong manh. Trong bóng đá hiện đại, cách phòng ngự tốt nhất trước một đối thủ lớn thường là duy trì áp lực, thay vì "dựng xe buýt" và hy vọng vào sự may mắn.

Thất bại này một lần nữa khơi dậy những ký ức đau buồn của bóng đá Anh trước Argentina, từ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" năm 1986 đến nỗi đau năm 1998. Cựu thủ thành Joe Hart thậm chí còn so sánh lối tiếp cận này với thời kỳ của Gareth Southgate – người cũng từng bị chỉ trích kịch liệt vì lối chơi thực dụng quá mức trong các trận cầu lớn. Một lần nữa, tuyển Anh lại gục ngã vì chính sự thận trọng của mình, để lại niềm nuối tiếc khôn nguôi cho người hâm mộ khi trận chung kết đã ở ngay trước mắt.