Bi kịch Leicester City: Từ đỉnh cao Ngoại hạng Anh đến vực thẳm League One Chỉ 10 năm sau câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, Leicester City chính thức xuống hạng ba. Đây là hệ quả của chuỗi sai lầm quản trị và khủng hoảng tài chính kéo dài.

Mười năm trước, Leicester City đã làm chấn động toàn cầu khi lật đổ mọi dự đoán với tỷ lệ đặt cược 1 ăn 5000 để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những ngã rẽ tàn khốc. Mùa giải tới, thay vì những chuyến làm khách hào nhoáng tại Emirates hay Old Trafford, "Bầy cáo" sẽ phải đối đầu với những đội bóng như Bromley - CLB vốn dành phần lớn lịch sử ở các giải bán chuyên.

Cú rơi tự do từ kỷ nguyên cổ tích

Sự sa sút của Leicester City không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là một quá trình "rơi tự do" bắt đầu rõ rệt từ sau chức vô địch FA Cup năm 2021. Từ vị thế của một đội bóng từng lọt vào tứ kết Champions League và là đối trọng thực sự của nhóm Big Six, Leicester hiện là biểu hiện của sự quản lý yếu kém và thiếu định hướng chiến lược.

Những vết nứt sau sự ra đi của chủ tịch Vichai

Bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử CLB chính là sự ra đi đột ngột của cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha vào năm 2018. Ông không chỉ là nhà đầu tư mà còn là linh hồn giúp Leicester xóa nợ và thăng tiến thần tốc. Khi con trai ông, Aiyawatt tiếp quản, áp lực từ việc điều hành tập đoàn King Power kết hợp với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tạo ra những lỗ hổng tài chính khổng lồ.

Ngành hàng không và du lịch đóng băng khiến nguồn thu của chủ sở hữu bị cắt giảm mạnh. Trong khi đó, quỹ lương của CLB vẫn phình to do sự tự tin quá mức của ban lãnh đạo vào triết lý "mọi chuyện rồi sẽ ổn". Cựu HLV Brendan Rodgers từng đưa ra những cảnh báo sớm, nhưng chúng đều bị phớt lờ.

Khủng hoảng tài chính và bóng ma nợ nần

Về mặt con số, tình hình của Leicester là một bức tranh xám xịt. CLB đã bị trừ 6 điểm do vi phạm quy định tài chính của EFL khi vượt mức lỗ tối đa trong mùa giải 2023-24. Báo cáo gần nhất còn cho thấy khoản lỗ khổng lồ lên tới 71,1 triệu bảng trong mùa giải 2024-25.

Đáng chú ý, tỷ lệ lương trên doanh thu của Leicester luôn ở mức trên 100%. Điều này đồng nghĩa với việc tiền thu về không đủ để trả lương cầu thủ. Ngay cả khi xuống hạng, họ vẫn phải gánh những bản hợp đồng đắt đỏ của Oliver Skipp hay Jannik Vestergaard. Việc phải thế chấp các khoản phí chuyển nhượng tương lai cho ngân hàng Macquarie cho thấy CLB đang thực sự lâm vào cảnh "ăn vào vốn".

Sự hỗn loạn trên băng ghế huấn luyện

Sự bất ổn ở vị trí HLV trưởng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm cảnh này. Trong vòng 3 năm, Leicester đã thay tới 7 huấn luyện viên, khiến bản sắc đội bóng hoàn toàn bị xói mòn. Những con số thống kê không hề biết nói dối:

Ruud van Nistelrooy: Chỉ thắng 5 trong tổng số 27 trận cầm quân.

Marti Cifuentes: Bị sa thải khi đội chỉ cách nhóm play-off 6 điểm - một quyết định được coi là sai lầm chiến lược.

Gary Rowett: Không thể kiểm soát được phòng thay đồ đang chia rẽ.

Tại King Power Stadium lúc này, một "văn hóa đổ lỗi" đang hiện hữu. Hình ảnh Harry Winks bị chính cổ động viên nhà la ó sau thất bại trước Portsmouth là minh chứng cho sự rạn nứt niềm tin trầm trọng. Sự phụ thuộc quá mức vào Giám đốc bóng đá Jon Rudkin cũng bị đặt dấu hỏi lớn khi các quyết định nhân sự then chốt liên tục thất bại.

Hành trình trở lại ánh sáng của Leicester chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Những quy định khắt khe về trần chi tiêu tại League One sẽ khiến việc thanh lọc đội hình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một thập kỷ huy hoàng đã khép lại bằng những giọt nước mắt, để lại bài học đắt giá cho bất kỳ đội bóng nào về sự cân bằng giữa tham vọng và quản trị.