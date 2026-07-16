Bi kịch tại Atlanta: Tuchel "tự sát" chiến thuật, tuyển Anh thua ngược Argentina 1-2 Dẫn trước đến phút 85 nhờ công Anthony Gordon, nhưng sự bảo thủ của Thomas Tuchel đã khiến tuyển Anh sụp đổ cay đắng trước Argentina, đánh mất cơ hội lịch sử tại bán kết World Cup 2026.

Tuyển Anh đã đặt một chân vào trận chung kết World Cup 2026, nhưng màn lội ngược dòng muộn màng của Argentina đã khiến đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gục ngã đầy đau đớn ngay trước vạch đích. Tam Sư đã xuất sắc phong tỏa nhà đương kim vô địch thế giới trong suốt 85 phút tại Atlanta, nuôi dưỡng giấc mơ lọt vào trận chung kết World Cup dành cho nam lần thứ hai trong lịch sử và là lần đầu tiên sau 60 năm.

Tuyển Anh thua ngược Argentina trong một trận cầu kịch tính. (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55 là thứ duy nhất phân định hai đội cho đến khi Argentina thực sự thức tỉnh. Thế nhưng, bi kịch ập đến với cú sút xa gỡ hòa tuyệt đẹp của Enzo Fernandez, và sau đó là pha đánh đầu kết liễu lạnh lùng của Lautaro Martinez ở những phút cuối cùng.

Thất bại 1-2 này sẽ còn ám ảnh Thomas Tuchel rất lâu, bởi chính những quyết định chiến thuật sai lầm của ông trong giai đoạn cuối trận đã tước đi cơ hội đối đầu với Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng.

Sự bảo thủ tước đi cơ hội ngàn vàng

Trong khoảng 70 phút, tuyển Anh đã sống trong mộng đẹp. Họ dẫn trước 1-0 và làm câm lặng hầu hết các đợt lên bóng của Argentina. Không gian phản công luôn rộng mở để Tam Sư có thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai hoặc ít nhất là phá vỡ nhịp độ của đối thủ. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế, Tuchel lại chỉ đạo đội bóng chơi như thể họ đang mất người.

Vị chiến lược gia người Đức quyết định rút Anthony Gordon, mũi khoan nguy hiểm nhất liên tục đe dọa hàng thủ La Albiceleste để tung trung vệ Ezri Konsa vào sân. Chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, tuyển Anh lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà khi trận đấu còn tới hơn 20 phút.

Thomas Tuchel đã mắc sai lầm lớn. (Ảnh: Getty Images)

Lối đá tử thủ này có thể hiệu quả trước các đội bóng nhược tiểu, nhưng là hành động tự sát trước nhà đương kim vô địch thế giới. Họ từ bỏ quyền kiểm soát bóng, nhường thế trận hoàn toàn và cầu nguyện rằng hệ thống phòng ngự chắp vá sẽ đứng vững. Việc đưa Nico O’Reilly và Dan Burn vào sân sau đó càng khiến hệ thống trở nên rối loạn. Khi Argentina gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước, tuyển Anh buộc phải dâng cao tấn công trong vô vọng vì mọi thứ đã quá muộn.

Sự mờ nhạt của Jude Bellingham và canh bạc Rogers

Trước trận bán kết, Anh đã ghi 13 bàn tại giải đấu, với 12 trong số đó mang dấu giày của Harry Kane và Jude Bellingham. Tuy nhiên, tại Atlanta, Bellingham đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tiền vệ của Real Madrid trở thành mục tiêu triệt hạ của lối đá rắn từ Argentina, liên tục phải nằm sân mỗi khi chạm bóng. Anh bị bủa vây không thương tiếc, thiếu không gian để tung ra những đường chuyền kiến tạo sắc lẹm.

Bên cạnh đó, Tuchel đã gây xôn xao khi xếp Morgan Rogers đá chính ở hành hành lang phải, bỏ qua cả Bukayo Saka và Noni Madueke. Dù Rogers đã đền đáp niềm tin bằng đường kiến tạo cho Gordon mở tỷ số, nhưng điều khó hiểu là Tuchel lại giữ anh thi đấu trọn vẹn 90 phút dù cầu thủ này tỏ ra vô hại ở giai đoạn cuối. Ngược lại, Saka và Madueke không được trao cơ hội thi đấu một phút nào, còn Marcus Rashford chỉ được tung vào sân ở phút 96 khi mọi chuyện đã an bài.

Điểm sáng hiếm hoi mang tên Djed Spence

Dù phải thi đấu trái sở trường bên hành lang trái, hậu vệ Djed Spence của Tottenham đã có một trận đấu quả cảm. Đối đầu trực tiếp với Lionel Messi và Giuliano Simeone, Spence đã dùng tốc độ để dập tắt nhiều pha bóng nguy hiểm. Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn phối hợp ăn ý với Gordon để xé toạc cánh phải của Argentina.

Đáng tiếc thay, việc dính chấn thương ngay trước khoảnh khắc quyết định dường như đã khiến Spence không thể theo kèm sát sao, tạo khoảng trống cho Messi tung quả tạt kiến tạo nên bàn thắng định mệnh. Dẫu vậy, sai lầm lớn nhất chắc chắn không thuộc về anh, mà nằm ở hệ thống lùi sâu thụ động mà Thomas Tuchel đã giăng ra quá sớm.