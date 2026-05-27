Bí mật phim tài liệu về Rafael Nadal và cú hích tài chính của Jake Paul Đạo diễn Zachary Heinzerling hé lộ cách thuyết phục Rafael Nadal làm phim tài liệu; Jake Paul lọt top 50 vận động viên thu nhập cao nhất năm 2026 của Forbes.

Phim tài liệu về huyền thoại quần vợt Rafael Nadal sẽ chính thức ra mắt trên nền tảng Netflix từ ngày 29/5. Đây là dự án nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ khi khai thác những góc khuất trong quá trình chuẩn bị thi đấu của "Vua đất nện".

Quá trình thuyết phục Rafael Nadal của đạo diễn Zachary Heinzerling

Để có được cái gật đầu từ một vận động viên vốn nổi tiếng với sự kỷ luật và tập trung cao độ như Rafael Nadal, đạo diễn Zachary Heinzerling đã phải đưa ra một phương pháp tiếp cận đặc biệt. Ông chia sẻ đã trực tiếp gặp tay vợt này tại Australia để thuyết phục về một phong cách làm phim tối giản, đề cao tính chân thực.

Theo Heinzerling, chìa khóa nằm ở việc sử dụng camera ghi lại mọi khoảnh khắc một cách tự nhiên nhất, ưu tiên thông điệp hình ảnh hơn là những lời bình luận trực tiếp. Nadal đồng ý với phương án này vì nó không gây ảnh hưởng đến tâm lý chuẩn bị trước các trận đấu. Đạo diễn cho biết tay vợt người Tây Ban Nha luôn giữ vững bản sắc riêng, bất kể có sự hiện diện của ống kính máy quay xung quanh hay không.

Rafael Nadal

Jake Paul lọt top 50 vận động viên thu nhập cao nhất thế giới năm 2026

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 vận động viên có thu nhập cao nhất tính từ đầu năm 2026. Một điểm đáng chú ý là sự vắng bóng hoàn toàn của các võ sĩ MMA trong nhóm dẫn đầu này. Thay vào đó, bộ môn boxing góp mặt hai đại diện tiêu biểu.

Jake Paul đã gây bất ngờ khi đứng ở vị trí thứ 23 với tổng thu nhập lên tới 70 triệu USD. Phần lớn doanh thu này đến từ thù lao sau trận đấu với Anthony Joshua. Bên cạnh Paul, Canelo Alvarez là võ sĩ quyền Anh duy nhất khác lọt vào danh sách danh giá này.

Conor McGregor chốt ngày tái xuất lồng bát giác tại UFC 329

Sau thời gian dài chờ đợi, Conor McGregor xác nhận hợp đồng thi đấu cho sự trở lại UFC của anh đã được thông qua. Võ sĩ người Ireland sẽ đối đầu với Max Holloway tại sự kiện UFC 329. Đây được xem là cuộc đụng độ lịch sử giữa hai cựu nhà vô địch hạng lông.

Nhiều nguồn tin cho biết, bên cạnh thù lao thi đấu, McGregor còn được hưởng lợi nhuận từ doanh thu hoạt động phát trực tiếp (streaming) của trận đấu trên hai nền tảng Amazon và Netflix. Điều này đánh dấu bước tiến mới trong việc khai thác thương mại của các sự kiện võ thuật hỗn hợp quốc tế.

Gael Monfils tìm kiếm cơ hội cuối tại Wimbledon

Tay vợt Gael Monfils đã chính thức gửi đơn xin suất đặc cách tham dự Wimbledon sau khi sớm dừng bước tại Roland Garros. Đây dự kiến sẽ là lần tham dự giải đấu cỏ tại London cuối cùng trong sự nghiệp của anh trước khi chính thức giải nghệ.

Mặc dù thừa nhận có nhiều ứng cử viên trẻ và xứng đáng hơn, Monfils vẫn hy vọng ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để anh có cơ hội nói lời chia tay khán giả tại một trong những giải đấu Grand Slam danh giá nhất thế giới.