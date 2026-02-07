Bỉ ngược dòng kịch tính 3-2 trước Senegal: Màn hồi sinh khó tin của Quỷ đỏ Bị dẫn trước hai bàn đến tận phút 86, tuyển Bỉ đã tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng điên rồ nhất lịch sử World Cup nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Youri Tielemans và Romelu Lukaku.

Trong bóng đá, ranh giới giữa thảm họa và vinh quang đôi khi chỉ cách nhau vài phút ngắn ngủi. Tại sân vận động Seattle, tuyển Bỉ đã đứng bên bờ vực của một cuộc chia tay sớm đầy tủi hổ trước khi Youri Tielemans và Romelu Lukaku thực hiện một cuộc "đào thoát" ngoạn mục, đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Tuyển Bỉ ngược dòng thành công đánh bại Senegal. Ảnh: Getty Images

Sự lấn lướt của Những chú sư tử Teranga

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản ít người hâm mộ châu Âu nào dám hình dung. Senegal, với lối chơi giàu năng lượng và kỷ luật, đã hoàn toàn bóp nghẹt khu trung tuyến của Bỉ. Sự cơ động của Ismaila Sarr cùng kinh nghiệm dày dạn từ Sadio Mane khiến hàng thủ của HLV Rudi Garcia liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Phút 24, ưu thế của đại diện châu Phi được cụ thể hóa. Sau pha đánh đầu dội cột dọc của Sarr, Habib Diarra đã có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này không chỉ là thành quả của một pha dàn xếp tấn công tốt, mà còn phản ánh sự chậm chạp và thiếu ý tưởng trong cách triển khai bóng của "Quỷ đỏ".

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn cho tuyển Bỉ khi hiệp hai bắt đầu chưa lâu. Phút 51, Moussa Niakhate thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến xé toang hệ thống phòng ngự đối phương. Ismaila Sarr có pha khống chế ngực tinh tế trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục Thibaut Courtois. Với pha lập công này, Sarr chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup, một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị và bản lĩnh của Tielemans

Khi hy vọng dần cạn kiệt và ngôi sao Kevin De Bruyne phải rời sân sớm, HLV Rudi Garcia đã thực hiện canh bạc cuối cùng: tung Romelu Lukaku vào sân. Sự hiện diện của tiền đạo kỳ cựu này đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc phòng ngự của Senegal. Sức mạnh thể chất của Lukaku buộc các trung vệ đối phương phải lùi sâu, mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Phút 86, hy vọng được nhen nhóm khi Lukaku rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau đường kiến tạo đầy nỗ lực của Thomas Meunier. Chỉ 3 phút sau, cú sốc thực sự ập đến với Senegal. Tận dụng sai lầm trong việc chọn vị trí của thủ môn Diaw, Youri Tielemans đã có pha đánh đầu thông minh để san bằng cách biệt 2-2, đưa trận đấu vào hai hiệp phụ trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả tại Seattle.

Bàn thắng quý như vàng của Youri Tielemans giúp tuyển Bỉ đi tiếp. Ảnh: Getty Images

Kịch tính cao trào từ công nghệ VAR

Trong hiệp phụ, thể lực suy giảm khiến trận đấu trở nên vỡ vụn với những pha va chạm quyết liệt. Tuy nhiên, định mệnh đã gọi tên Youri Tielemans một lần nữa. Phút 120, trong một nỗ lực xâm nhập vòng cấm, tiền vệ thuộc biên chế Aston Villa đã bị phạm lỗi. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã quyết định cho tuyển Bỉ hưởng quả phạt đền trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Senegal.

Đứng trước áp lực khổng lồ, Tielemans vẫn giữ được cái đầu lạnh. Cú sút phạt đền chính xác vào góc cao khung thành ở phút 120+5 không chỉ hoàn tất cú đúp cá nhân mà còn ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho Bỉ. Đây có thể coi là một trong những màn ngược dòng điên rồ nhất lịch sử vòng knock-out World Cup.

Thống kê trận đấu và đội hình ra sân

Chiến thắng này giúp Bỉ tiến vào vòng 16 đội với sự tự tin cực lớn, dù họ vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục ở hàng thủ. Ngược lại, Senegal có quyền tự hào về một hành trình quả cảm, dù kết quả cuối cùng là một nốt trầm đáng tiếc cho bóng đá châu Phi.

Thông số Bỉ Senegal Tỷ số 3 2 Bàn thắng Lukaku (86'), Tielemans (89', 120+5' P) Diarra (24'), Sarr (51') Kiểm soát bóng 54% 46% Sút trúng đích 6 5

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

Màn trình diễn của Youri Tielemans tại Seattle một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong đội hình "Quỷ đỏ". Với bản lĩnh đã được tôi luyện, tuyển Bỉ hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào ở những vòng đấu tiếp theo của World Cup 2026.