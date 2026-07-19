Bí quyết lấy lại vóc dáng của Hailey Bieber: Nâng tạ cường độ cao thay thế Pilates Người mẫu Hailey Bieber vừa tiết lộ chế độ tập luyện khắc nghiệt với tạ nặng và liệu pháp massage dẫn lưu bạch huyết để nhanh chóng hồi phục thể hình săn chắc sau khi sinh con.

Hailey Bieber vừa gây chú ý khi chia sẻ hành trình lấy lại vóc dáng sau khi chào đón con trai đầu lòng Jack Blues Bieber. Thay vì trung thành với danh hiệu "công chúa Pilates" vốn đã gắn liền với tên tuổi, người mẫu 29 tuổi hiện ưu tiên các bài tập tạ nặng và liệu pháp chuyên sâu để tối ưu hóa quá trình đào thải độc tố cơ thể.

Sự chuyển dịch sang nâng tạ cường độ cao

Trên trang cá nhân, Hailey Bieber đã đăng tải video ghi lại quá trình tập luyện nghiêm ngặt trong phòng gym. Khác với những bài tập kéo giãn nhẹ nhàng trước đây, cô hiện tập trung vào các bài tập nâng tạ cường độ cao với sự hỗ trợ của đai quấn bụng chuyên dụng. Phương pháp này giúp tăng cường sức mạnh cốt lõi và định hình lại các nhóm cơ sau quá trình mang thai.

Người đẹp chia sẻ rằng kể từ khi sinh con trai, cô chủ yếu gắn bó với các bài tập nặng để đạt được hiệu quả chuyển hóa năng lượng tốt nhất. Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, Hailey đã tự tin khoe vòng eo săn chắc với cơ bụng rõ nét trong các bộ đồ tập bó sát.

Hình ảnh được người mẫu Hailey Bieber chia sẻ mới đây.

Lý do từ bỏ danh hiệu "công chúa Pilates"

Mặc dù từng là tín đồ trung thành của Pilates, Hailey thừa nhận quan điểm của cô đã thay đổi đáng kể. Theo nữ người mẫu, bộ môn này đang trở thành một xu hướng quá phổ biến, dẫn đến việc khó tìm kiếm được những huấn luyện viên thực sự chú trọng vào kỹ thuật chuẩn xác – yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả và tránh chấn thương.

Việc chuyển sang tập tạ không chỉ giúp thay đổi kích thích lên cơ bắp mà còn là cách cô tìm lại sự cân bằng mới trong lối sống. Tuy nhiên, cô vẫn giữ sự tôn trọng đối với Pilates nhưng không còn coi đây là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn phục hồi sau sinh này.

Nhan sắc lẫn vóc dáng của Hailey Bieber khiến nhiều người trầm trồ.

Massage dẫn lưu bạch huyết: Liệu pháp phục hồi tối ưu

Bên cạnh việc tập luyện cường độ cao, Hailey Bieber đặc biệt nhấn mạnh vai trò của massage dẫn lưu bạch huyết (lymphatic drainage). Đây là kỹ thuật massage chuyên sâu giúp kích thích hệ thống bạch huyết, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và chất lỏng dư thừa tích tụ dưới da.

Nữ người mẫu cho biết cô thực sự "ám ảnh" bởi liệu pháp này vì khả năng giảm tình trạng tích nước và sưng phù hiệu quả. Theo cô, hệ bạch huyết đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể nhưng thường bị đánh giá thấp. Việc duy trì massage định kỳ giúp cơ thể cô luôn nhẹ nhàng và hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên diễn ra nhanh hơn.

Hailey Bieber dành thời gian cho phương pháp chăm sóc sức khỏe massage dẫn lưu bạch huyết.

Thay đổi thói quen dinh dưỡng

Lối sống của Hailey cũng có sự điều chỉnh nhỏ trong thói quen ăn uống. Thay vì sử dụng matcha như trước, cô dần chuyển sang ưa chuộng cà phê. Sự thay đổi này một phần đến từ sở thích cá nhân sau những chuyến du lịch và yêu cầu về sự tỉnh táo trong việc chăm sóc con nhỏ.

Sự kết hợp giữa cường độ tập luyện mới, liệu pháp phục hồi khoa học và chế độ dinh dưỡng phù hợp đã giúp Hailey Bieber duy trì được phong độ nhan sắc đỉnh cao, trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về lối sống lành mạnh sau khi làm mẹ.