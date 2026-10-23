Bí quyết vỗ béo bò 3B

Từ Duyên - 23/10/2026 16:56

Bò 3B có ưu thế tăng trọng nhanh, cơ bắp phát triển, chất lượng thịt cao. Áp dụng đúng kỹ thuật vỗ béo, dinh dưỡng và chăm sóc giúp rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.