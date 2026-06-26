Bỉ vs New Zealand: Khi Kevin De Bruyne gánh vác định mệnh của Quỷ đỏ tại World Cup 2026 Chỉ có chiến thắng mới giúp Bỉ tự quyết tấm vé đi tiếp tại bảng G. Trước một New Zealand kiên cường, đẳng cấp của De Bruyne và Lukaku là chìa khóa để giải mã bài toán phòng ngự tại Vancouver Stadium.

Đội tuyển Bỉ đang đứng trước một trong những khoảnh khắc sinh tử nhất tại vòng bảng World Cup 2026. Sau hai trận hòa đầy thất vọng trước Iran và Ai Cập, đoàn quân của huấn luyện viên Domenico Tedesco không còn đường lui. Tại Vancouver Stadium vào lúc 10h ngày 27/6, "Quỷ đỏ" buộc phải đánh bại New Zealand để bảo đảm một suất vào vòng knock-out, tránh viễn cảnh một cuộc chia tay sớm đầy cay đắng.

Áp lực từ sự kỳ vọng và bài toán dứt điểm của Quỷ đỏ

Dù sở hữu dàn siêu sao đình đám đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, Bỉ lại đang tự đẩy mình vào thế khó. Với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA, việc chỉ có được 2 điểm sau hai lượt trận đầu tiên là một kết quả khó chấp nhận. Vấn đề của Bỉ không nằm ở khả năng kiểm soát bóng — họ thường xuyên duy trì tỷ lệ cầm bóng lên tới 70% và thực hiện trung bình 19 cú sút mỗi trận — mà nằm ở sự hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định.

Sự vắng mặt của Jeremy Doku vì chấn thương là một tổn thất lớn về khả năng xuyên phá. Tuy nhiên, trong tay ông Tedesco vẫn còn những quân bài chiến lược như Leandro Trossard hay Youri Tielemans để hỗ trợ cho nhạc trưởng Kevin De Bruyne. De Bruyne vẫn là linh hồn trong lối chơi với khả năng điều tiết và tung ra những đường chuyền có tính sát thương cực cao, nhưng anh cần Romelu Lukaku tìm lại bản năng sát thủ trước khung thành đối phương.

Thống kê sức mạnh tấn công của đội tuyển Bỉ

Chỉ số (10 trận gần nhất) Dữ liệu thống kê Số bàn thắng ghi được 33 bàn Trung bình bàn thắng/trận 3,3 bàn Tỷ lệ trận đấu có trên 2,5 bàn 70% Số pha tấn công nguy hiểm/trận 82 pha

New Zealand: Hy vọng từ sự kiên cường và cái tên Chris Wood

Ở bên kia chiến tuyến, New Zealand bước vào trận đấu với tâm thế không còn gì để mất. Dù xếp hạng 85 thế giới, kém Bỉ tới 76 bậc, nhưng đại diện châu Đại Dương đã cho thấy họ không đến World Cup để làm quân xanh. Với 1 điểm lận lưng và 3 bàn thắng sau hai trận, New Zealand vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu tạo nên cơn địa chấn trước gã khổng lồ châu Âu.

Lối chơi của New Zealand xoay quanh trung phong kỳ cựu Chris Wood. Khả năng không chiến và chọn vị trí của tiền đạo đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh là vũ khí lợi hại nhất mà Bỉ phải dè chừng. Trong bối cảnh Bỉ buộc phải dâng cao tấn công, những pha phản công dựa trên bóng dài hướng tới vị trí của Wood sẽ là bài toán hóc búa cho cặp trung vệ Wout Faes và Zeno Debast.

Phân tích chiến thuật: Sự áp đảo hay cái bẫy phản công?

Nhiều khả năng Bỉ sẽ thiết lập một thế trận áp đặt ngay từ đầu. Với sơ đồ dự kiến có sự xuất hiện của Onana và Tielemans ở giữa sân, Quỷ đỏ sẽ cố gắng bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Sự linh hoạt của Trossard khi dạt cánh trái thay Doku sẽ mở ra các khoảng trống để De Bruyne xâm nhập vòng cấm.

Ngược lại, New Zealand chắc chắn sẽ chọn cách phòng ngự số đông, bịt kín trung lộ và chờ đợi các tình huống cố định. Sự chênh lệch về đẳng cấp là rõ rệt, nhưng trong một giải đấu đầy rẫy những bất ngờ như World Cup, tinh thần chiến đấu của New Zealand là thứ mà Bỉ không được phép xem thường. Nếu không thể ghi bàn sớm để giải tỏa tâm lý, áp lực thời gian sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của De Bruyne và các đồng đội.

Đội hình xuất phát dự kiến

Bỉ (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Onana, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Onana, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. New Zealand (4-3-3): Crocombe; Payne, Boxall, Pijnaker, Cacace; Bell, Garbett, Old; Barbarouses, Wood, Just.

Lịch sử chưa từng chứng kiến hai đội đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và trận chiến tại Vancouver Stadium sẽ là chương đầu tiên. Với mệnh lệnh phải thắng, bản lĩnh của những ngôi sao lớn bên phía tuyển Bỉ được kỳ vọng sẽ lên tiếng đúng lúc để đưa Quỷ đỏ vượt qua khe cửa hẹp.