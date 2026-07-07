Bỉ vùi dập chủ nhà Mỹ 4-1: Show diễn của De Ketelaere và bài toán đẳng cấp Đội tuyển Bỉ tiến vào tứ kết World Cup sau chiến thắng áp đảo 4-1 trước tuyển Mỹ. Quyết định thay Lukaku bằng De Ketelaere của HLV Rudi Garcia đã mang lại hiệu quả khó tin.

Seattle Stadium đã phải chứng kiến một trong những màn trình diễn áp đảo nhất của đội tuyển Bỉ tại kỳ World Cup này. Không cần kiểm soát quá nhiều bóng, đoàn quân của HLV Rudi Garcia vẫn biết cách trừng phạt mọi sai lầm của đội chủ nhà Mỹ để giành chiến thắng đậm đà 4-1, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết một cách đầy thuyết phục.

Canh bạc lịch sử mang tên Charles De Ketelaere

Trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều dấu hỏi đã được đặt ra khi HLV Rudi Garcia quyết định để chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển là Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Charles De Ketelaere. Và ngôi sao đang khoác áo Atalanta đã không khiến người thầy thất vọng.

De Ketelaere không chỉ là một tiền đạo, anh là linh hồn trong các đợt lên bóng của "Quỷ đỏ". Với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, số 17 trở thành cầu thủ Bỉ đầu tiên kể từ năm 1966 in dấu giày vào 3 bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup. Khả năng di chuyển không bóng thông minh của anh đã hoàn toàn xé nát hệ thống phòng ngự vốn đã mong manh của tuyển Mỹ.

Charles De Ketelaere tỏa sáng đúng lúc khi được tin tưởng. (Ảnh: Getty Images)

Sự thực dụng và chênh lệch về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG)

Bỉ chỉ kiểm soát 44% thời lượng bóng, nhưng đây là minh chứng cho sự hiệu quả đến tàn nhẫn. Trong khi tuyển Mỹ loay hoay với những đường chuyền ở khu vực giữa sân, Bỉ lại cực kỳ trực diện mỗi khi có bóng. Thống kê chuyên sâu cho thấy sự áp đảo về chất lượng cơ hội mà đại diện châu Âu tạo ra:

Thông số Đội tuyển Mỹ Đội tuyển Bỉ Số cú sút - 15 Sút trúng đích - 7 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.67 2.15 Tỷ số chung cuộc 1 4

Mỹ chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ một pha sút phạt đổi hướng may mắn, trong khi 4 bàn thắng của Bỉ đều đến từ những pha dàn xếp bài bản hoặc tận dụng triệt để sai lầm cá nhân của đối phương.

Thảm họa phòng ngự và tâm lý căng cứng của chủ nhà

Áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả nhà dường như đã đè nặng lên đôi vai của các ngôi sao xứ cờ hoa. Christian Pulisic và Folarin Balogun gần như bị chia cắt hoàn toàn với tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại thảm hại này nằm ở hàng thủ.

Sai lầm mang tính hệ thống bắt đầu từ pha bóng Leandro Trossard thoải mái tạt bóng cho De Ketelaere nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, những sai lầm cá nhân liên tiếp xuất hiện. Thủ thành Matt Freese có pha băng ra thiếu tính toán ở phút 57, tạo điều kiện cho Hans Vanaken ghi bàn từ xa. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống trung vệ Chris Richards mất bóng ngay trước vòng cấm ở phút 90+3.

Lukaku tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự đội tuyển Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Dấu ấn chiến thuật từ băng ghế dự bị

HLV Rudi Garcia đã cho thấy khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Khi Onana gặp chấn thương, Hans Vanaken vào sân và ngay lập tức thiết lập lại trật tự ở khu trung tuyến trước khi tự mình ghi tên lên bảng điện tử. Cuối trận, sự xuất hiện của Romelu Lukaku không chỉ mang ý nghĩa làm mới hàng công mà còn trực tiếp mang về bàn thắng ấn định tỷ số 4-1.

Việc các cầu thủ dự bị đã đóng góp tới 4 bàn thắng cho Bỉ tại giải đấu lần này cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Bỉ không chỉ có một đội hình chính mạnh, họ còn có những phương án thay thế đủ sức thay đổi cục diện trận đấu. Thất bại này là bài học đắt giá cho HLV Mauricio Pochettino và các học trò về bản lĩnh ở những trận cầu sinh tử tại đấu trường World Cup.