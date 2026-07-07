Bỉ vùi dập Mỹ 4-1 tại World Cup 2026: Đẳng cấp vượt trội của Quỷ đỏ Màn trình diễn chói sáng của Charles De Ketelaere cùng sự hớ hênh trong hệ thống phòng ngự của tuyển Mỹ đã giúp Bỉ giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 4-1.

Đội tuyển Bỉ đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số cách biệt 4-1. Trong một ngày mà các quyết định nhân sự của huấn luyện viên Rudi Garcia phát huy hiệu quả tối đa, đại diện châu Âu đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi tại Seattle Stadium, qua đó ghi tên mình vào cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Tây Ban Nha ở vòng đấu kế tiếp.

Canh bạc nhân sự và sự bùng nổ của De Ketelaere

Bước vào trận đấu loại trực tiếp, huấn luyện viên Rudi Garcia đã gây bất ngờ khi để chân sút kỳ cựu Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho tài năng trẻ Charles De Ketelaere. Quyết định táo bạo này ngay lập tức mang lại quả ngọt. Với nguồn năng lượng dồi dào, tuyển Bỉ đẩy cao đội hình pressing ngay từ những giây đầu tiên, khiến hệ thống phòng ngự của Mỹ lúng túng.

Ngay phút thứ 9, sự chủ động của "Quỷ đỏ" đã được cụ thể hóa. Từ đường kiến tạo dọn cỗ của Nicolas Raskin, De Ketelaere có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm không chỉ giúp Bỉ giải tỏa áp lực mà còn buộc đoàn quân của Mauricio Pochettino phải đẩy cao đội hình, lộ ra những khoảng trống chết người phía sau.

Bản lĩnh của đại diện châu Âu

Dù bị dẫn bàn, tuyển Mỹ vẫn nỗ lực vùng lên và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 31. Cú sút phạt đầy uy lực của Malik Tillman đã chạm đầu Hans Vanaken đổi hướng, khiến thủ thành Thibaut Courtois hoàn toàn bó tay. Tuy nhiên, niềm vui của hàng vạn cổ động viên chủ nhà chỉ kéo dài đúng 2 phút.

Phút 33, Leandro Trossard thực hiện quả tạt bóng chính xác từ hành lang cánh trái, loại bỏ toàn bộ các hậu vệ áo trắng. De Ketelaere một lần nữa chứng minh giá trị với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, tái lập thế dẫn bàn cho đội tuyển Bỉ.

De Ketelaere lập cú đúp ngay trong hiệp 1. (ảnh: Getty Images)

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Mỹ

Bước sang hiệp hai, sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội càng lộ rõ. Hàng tiền vệ do Tyler Adams dẫn dắt hoàn toàn lép vế trước sự già dơ của các cầu thủ Bỉ. Sai lầm cá nhân bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trong đội hình tuyển Mỹ.

Phút 57, thủ môn Matt Freese có tình huống băng ra cản phá lỗi bên ngoài vòng cấm. De Ketelaere nhanh chóng cướp bóng rồi kiến tạo cho Hans Vanaken. Từ khoảng cách gần 35 mét, Vanaken thực hiện cú dứt điểm tinh tế vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 3-1 và đánh sập ý chí chiến đấu của đội chủ nhà.

Dù Christian Pulisic nỗ lực tạo ra đột biến, nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật dưới sự chỉ huy của Brandon Mechele, mọi đợt tấn công của tuyển Mỹ đều rơi vào bế tắc.

Lukaku ấn định chiến thắng hủy diệt

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, huấn luyện viên Rudi Garcia tung Romelu Lukaku vào sân để tận dụng khả năng càn lướt. Sự thay đổi này tiếp tục mang lại hiệu quả khi hàng thủ Mỹ đã kiệt sức. Phút 90+3, từ đường chọc khe tinh tế của Vanaken, Lukaku dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ.

Lukaku ấn định chiến thắng cho đội tuyển Bỉ. (Ảnh: Getty Images)

Thất bại này là bài học đắt giá cho đội tuyển Mỹ về bản lĩnh tại các giải đấu lớn. Trong khi đó, Bỉ đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng một lối chơi khoa học và hiệu quả. Thử thách tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha – đội bóng vừa vượt qua Bồ Đào Nha trong một trận cầu kịch tính.

Thống kê và đội hình thi đấu

Thông số Mỹ Bỉ Tỷ số 1 4 Ghi bàn Tillman (31') De Ketelaere (9', 33'), Vanaken (57'), Lukaku (90+3')