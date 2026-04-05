Biến động bóng đá Việt Nam 4/5: HLV Công Mạnh bị sa thải, U17 Việt Nam nhận đánh giá cao Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh sau chuỗi trận bết bát, trong khi U17 Việt Nam được AFC và truyền thông khu vực đánh giá rất cao trước VCK châu Á.

Ngày 04/05/2026 ghi dấu nhiều biến động đáng chú ý của bóng đá nội, từ những thay đổi trên băng ghế huấn luyện tại V-League đến sự chuẩn bị tích cực của các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Tâm điểm là quyết định chấm dứt hợp đồng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và những nhận định từ AFC về sức mạnh của U17 Việt Nam.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sa thải HLV Nguyễn Công Mạnh

HLV Công Mạnh bất ngờ bị sa thải.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức đạt thỏa thuận chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh. Đây là quyết định được đưa ra sau khi đội bóng miền Trung trải qua chuỗi thành tích sa sút và lối chơi tấn công thiếu hiệu quả trong giai đoạn quan trọng của mùa giải 2025/2026.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng khi nhậm chức vào đầu mùa, ông Mạnh đã không thể giúp đội bóng duy trì sự ổn định. Sau 21 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ giành được 6 chiến thắng, 6 trận hòa và để thua 9 trận. Với vỏn vẹn 24 điểm, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League, một kết quả không tương xứng với sự đầu tư từ đầu mùa.

Kịch tính cuộc đua tại V-League: SLNA và Thể Công Viettel hụt hơi

Trong một diễn biến khác, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã phải nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Dù nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở suốt 90 phút, đội bóng xứ Nghệ lại tự đánh mất lợi thế do tấm thẻ đỏ tai hại và những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Đáng chú ý nhất là tình huống hỏng ăn của Carlos Fortes. Sau trận đấu, thủ thành Trần Trung Kiên của HAGL thừa nhận: “Đây là một trận đấu quả cảm của HAGL và cũng là chiến thắng có phần may mắn của toàn đội”. Anh cũng cho rằng bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ và chiến thắng này là phần thưởng cho tinh thần kiên cường của toàn đội.

Tại một trận đấu khác, Thể Công Viettel cũng lỡ nhịp trong cuộc đua vô địch khi để Ninh Bình cầm hòa 1-1. Việc phải thi đấu thiếu người do thẻ đỏ trực tiếp đã khiến đội bóng áo lính không thể bảo toàn lợi thế, qua đó khiến hy vọng lên ngôi vương ngày càng trở nên xa vời.

U17 Việt Nam: 'Ngựa ô' tại VCK U17 châu Á

U17 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U17 châu Á.

Trước thềm vòng chung kết U17 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thầy trò HLV trẻ Việt Nam. AFC nhấn mạnh sức mạnh tấn công đáng nể của đội tuyển khi ghi tới 30 bàn thắng và giữ sạch lưới trong cả 5 trận toàn thắng ở vòng loại.

Truyền thông khu vực, đặc biệt là báo chí Yemen, cũng bày tỏ sự e dè. Tờ Sahaafa và trang Yemen-Press đều nhận định U17 Việt Nam là một tập thể giàu tính kỷ luật và có tổ chức tốt. Trận đối đầu vào ngày 7/5 tới giữa hai đội được coi là "bài kiểm tra thực sự" cho tham vọng giành vé dự World Cup của cả hai quốc gia.

Đình Bắc tập trung cho mục tiêu vô địch cùng CAHN

Giữa những tin đồn về việc được các đội bóng từ Nhật Bản theo đuổi, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức lên tiếng về tương lai. Cầu thủ trẻ này khẳng định sự chuyên nghiệp khi chỉ tập trung vào nhiệm vụ hiện tại tại CLB Công an Hà Nội.

"Hiện tại CLB Công an Hà Nội còn 5 trận đấu cuối. Đây là 5 trận đấu quan trọng, tác động trực tiếp tới ngôi vô địch. Mục tiêu của tôi là thi đấu thật tốt và tập trung vào nhiệm vụ vô địch V-League năm nay", Đình Bắc chia sẻ. Thái độ này cho thấy quyết tâm lớn của tiền đạo đội tuyển quốc gia trong giai đoạn nước rút của mùa giải.